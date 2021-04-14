Samsung покажет самый мощный Galaxy 28 апреля. Что это будет?

Крупные IT-компании обычно заранее предупреждают своих фанатов о грядущей презентации. Во-первых, в допандемийные времена так можно было собрать побольше журналистов для освещения мероприятия, а во-вторых, таким образом можно неслабо подогреть интригу и заставить все сообщество говорить о тебе и гадать, что же ты выпустишь. Тем более, что каждая такая афиша сопровождается скрытым посланием, которые надо еще разгадать. Вот и получается, что если это что-то интересное, то вся Сеть занимается этими угадайками. Присоединимся к этому и мы, а заодно расскажем, с чего, собственно, все началось.

Когда следующая презентация Samsung

Может быть у вас все как-то иначе, но по моим ощущениям, презентация Samsung Galaxy S21 была буквально вчера, хотя с тех пор я уже успел чуть ли не по месяцу попользоваться им и Samsung Galaxy A52. Соответствующие статьи выходили на нашем сайте (ссылка на S21, ссылка на A52).

И вот теперь южнокорейская компания тизерит нам новый продукт, который должен выйти уже в этом месяце. При этом речь идет не просто о тизере, а о полноценном анонсе презентации. Мероприятие состоится 28 апреля 2021 года в 20:00 по московскому времени.

Почему Samsung вызывает все больше симпатий?

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире и посмотреть его сможет любой желающий. С большой долей вероятности даже с синхронным переводом на русский язык.

Что покажет Samsung 28 апреля

Трейлер презентации Samsung

Как водится, афиша снабжена посланием, которое должно намекнуть нам на то, что мы увидим. Мне кажется, что намек достаточно прозрачный и говорит про конкретный продукт, но варианты все равно возможны.

Сейчас такое время, что понять, что покажут на презентации, сложно. Для одних новых смартфонов пока слишком рано, а для других — уже поздно, да и мощными назвать их едва ли получится. Тем более, самыми мощными. Поэтому мне и многим у нас в редакции кажется, что речь идет о ноутбуках Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360.

Новый ноутбук Samsung

В этом определенно есть логика, ведь на кадрах тизера видно, как поднимается светящийся куб, который очень напоминает своей механикой крышку ноутбука. С другой стороны, коробка в ролике слишком маленькая для того, чтобы в нее уместился ноутбук, и по размеру больше похоже, что в ней планшет. Вот только для планшета или телефона она слишком плоская и формо-габаритные параметры коробки могут быть аллегорией. Проще говоря — ничего не означать.

Выход ноутбука был бы логичным, так как Samsung давно не показывала чего-то действительно стоящего в этом направлении. Тем более, если новинка выйдет в рамках линейки Galaxy. Но и о смартфонах забывать не стоит.

Когда выйдет Galaxy Z Flip 2

Если вы помните, то в прошлом году весной нам показали Samsung Galaxy Z Flip. Теперь пришло время показать что-то новое в этом направлении и выпустить Galaxy Z Flip 2. Вот только в этом случает не очень понятно, почему новинка должна стать ”самым мощным Galaxy”. У нас уже есть Galaxy S21 Ultra с самым мощным на сегодня процессором и передовыми функциями. Едва ли может быть смартфон, который окажется ”мощнее”.

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Когда выйдет Galaxy Z Fold 3

Не стоит забывать и про Samsung Galaxy Z Fold 3. Он ”мощный” сам по себе. В первую очередь тем, что он из себя представляет и какое влияние оказал на индустрию. Вот только обычно он выходит в конце лета или начале осени. Даже учитывая, что в этом году компания сместила график премьер, все равно его время еще не пришло.

Я бы не стал всерьез рассчитывать на выход Z Fold 3 уже сейчас. Куда более вероятно, что его покажут в середине-конце лета вместе с Galaxy S21 FE, чтобы заполнить пустоту после отказа от Galaxy Note 21. Если вы пропустили, то компания уже заявила о том, что в 2021 году нового Note не будет.

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Игровой телефон Samsung

В качестве более фантастического варианта можно представить, что Samsung запустит новую игровую линейку смартфонов, чтобы пользователи могли выбирать не только среди китайских продуктов, но и довериться более «народному» бренду. В пользу этого говорит то, что коробка, которую доставили мужчине в ролике, имела форму и размер, допускающие, что внутри находится смартфон и некоторые аксессуары для подключения к телевизору. Не зря же он сидел именно перед ним, когда принесли посылку.

Телевизионная приставка Samsung

А может быть, это прибор для подключения к телевизору? Что-то вроде видео или игровой приставки, которые тоже будут подключаться к телевизору. Учитывая сложность выхода на этот рынок и обилие конкурентов в лице Apple, Nvidia, Sony, Microsoft и других, это тоже фантастика, но мы должны рассмотреть все возможные варианты.

По мере приближения к дате презентации, мы будем получать все больше намеков и утечек, но точный ответ мы получим только 28 апреля после 20:00 по московскому времени. Пока же давайте подытожим, что мы с разной долей вероятности сможем увидеть на мероприятии.

Ноутбуки Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360 (высокая вероятность)

Смартфон Galaxy Z Flip 2 (высокая вероятность)

Новый планшет (средняя вероятность)

Смартфон Galaxy Z Fold 3 (средняя вероятность)

Игровой смартфон Galaxy (низкая вероятность)

Игровая или стриминговая ТВ-приставка (низкая вероятность)

Новые Galaxy Watch (низкая вероятность)

А теперь ваша очередь высказать свои предположения и поделиться мнением о том, что же нам может показать Samsung на очередном Unpacked через две недели. А заодно порассуждать на тему того, почему о мероприятии объявили на следующий день после того, как Apple анонсировала свою презентацию на следующий вторник. Я не верю в такие совпадения. А вы?