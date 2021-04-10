Почему Samsung вызывает все больше симпатий

Samsung — это такая компания, смартфоны которой или любят, или ненавидят. Редко кому удается сохранить нейтралитет. Судя по статистике продаж, первых все же больше, но я долгое время относился именно ко второй группе. Пока не могу сказать, что стал именно любить устройства Galaxy, но я начал относиться к ним существенно лучше. Несмотря на это, многим людям компания не нравится из-за того, что возглавляет рейтинг продаж. В спорте и просто в жизни, а теперь еще и в электронике, многие люди ненавидят лидеров. Именно поэтому к Samsung так и относятся. Но ситуация постепенно меняется и на это есть причины. Давайте подумаем, почему в последнее время все сложнее не любить Samsung и ее продукцию.

Сколько у меня было смартфонов

В течение последних полутора десятков лет, с момента выхода первого iPhone и появления смартфонов как класса устройств, я пользовался огромным количеством моделей. Когда это стало моей работой, их количество только увеличилось. Вот только в течение очень долгого времени у меня не было никакого стремления покупать смартфоны Samsung. Даже несмотря на то, что многие мои друзья агитировали меня сделать это, показывая особенности разных моделей.

Samsung выпустила эмулятор смартфонов Galaxy для iPhone. Что за дичь?

Возможно, первым признаком того, что Samsung находится на пути к тому, чтобы стать компанией, достойной поддержки, стало объявление о том, что часть ее моделей три поколения обновлений версии Android. Конечно, мы уже некоторое время видим, как это делает Google. OnePlus неофициально придерживается той же политики в отношении некоторых своих телефонов.

Сколько лет обновляется Samsung

Однако решение Samsung публично пообещать придерживаться нового графика обновлений дорогого стоит. Это также стало большой победой для потребителей, желающих сохранить свои телефоны надолго. Особенно на фоне того, что срок службы любых товаров в последнее время активно сокращается, чтобы продавать новинки все чаще и чаще.

Больше всего уважения вызывает то, что Samsung пообещала поступать так не только с новинками, но и с некоторыми старыми устройствами. Более того, три года — это время выпуска номерных версий Android, а обновления будут выпускаться в течение четырех лет. И пусть частота выпуска обновлений в течение этого срока будет постепенно падать, пока вообще не прекратится, но именно это делает Samsung чуть ли не самыми безопасными смартфонами в мире.

Технологии Samsung

Еще одна причина поддержать Samsung в наши дни заключается просто в том, что она, без сомнения, была лидером в области складных телефонов. У компании были проблемы на старте из-за отложенного запуска Galaxy Fold, вызванного просчетами в конструкции, но их можно простить из-за того, что это был первый в мире подобный аппарат. Пусть сейчас еще четыре компании делают что-то подобное, но именно Samsung первой выложила новинку на полки магазинов.

Samsung просит не называть её смартфоны смартфонами. Что случилось?

Galaxy Fold оставил неизгладимое впечатление, в то время, как серия раскладушек Galaxy Z Flip убедительно превзошла Motorola в своей лиге, возродив ретро форм-фактор в современном стиле. Но Galaxy Z Fold 2 представляет собой вершину разработок Samsung в области складных устройств. Этот смартфон учел все ошибки первого поколения и показал, какой должна быть ”раскладушка”. Осталось только со складкой что-то сделать.

Можно сказать, что разница выхода Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X составила всего несколько дней, но все равно первым может быть только кто-то один. Тем более, что сама Huawei позже отказалась от первоначальной конструкции с экраном наружу и сделала то, что было со времен первого Fold у Samsung — экрана внутрь.

Каким будет Galaxy Z Fold 3

Говоря о Galaxy Z Fold 3, ожидается, что он будет предлагать поддержку S Pen, при этом продажи должны быть выше предыдущих моделей из-за возможного уменьшения стоимости и отказа от Galaxy Note. Последнее компания подтвердила официально некоторое время назад.

Яндекс раскритиковал последнее обновление Samsung с российским софтом.

Но Samsung прибавляет не только в сфере технологичных и очень дорогих устройств. Такие бренды, как Xiaomi и Realme уже давно являются выбором для желающих получить доступный флагманский аппарат. Такие устройства, как Poco F3, серия Mi 10T и Realme X50 Pro заслужили признание за то, что предлагают телефоны за меньшие деньги, но при этом с высокой производительностью.

В 2020 году Samsung тоже встала на этот путь, выпустив облегченную, но все еще флагманскую версию своего же Galaxy S20, приписав к нему ”FE”. Это вызвало большой резонанс и высокий интерес к модели. При цене 699 долларов телефон получил флагманский процессор, хорошую камеру, большую батарею, беспроводную зарядку и многое другое. Я пользовался этим телефоном некоторое время и высоко оценил его.

Компания продолжила тенденцию удешевления в 2021 году, выпустив Galaxy S21 всего за 799 долларов. Так он стал на 200 долларов дешевле стартовой цены семейства S20 и впервые в истории Galaxy S стал дешевле предшественника. Я публиковал опыт использования Galaxy S21, а с самой историей линейки можно ознакомиться в этой статье.

Многие скажут, что Galaxy S21 не идеален и ему не хватает карты памяти microSD, разрешения QHD+ и стеклянного корпуса. Вот только действительно ли это то, что нам всем так нужно? Зато с этим аппаратом вы по-прежнему получаете новейший флагманский процессор, надежную камеру, водонепроницаемость и беспроводную зарядку. А если еще и купить его со скидкой, которые так часто делает Samsung, то получится еще выгоднее. В конце концов мы так долго жаловались, что смартфоны только дорожают, и вот нас услышали. Не удивительно что в первый месяц в США было продано втрое больше S21, чем S20 за такой же период.

Опыт использования Samsung Galaxy S21 — лучший Samsung из всех?

Дешевые телефоны Samsung

Бюджетные телефоны Samsung раньше были солидными, но всегда немного отставали от конкурентов. Компания решила прибавить и тут. В серии Galaxy A представлены действительно хорошие устройства — совершенно новые модели Galaxy A52 и Galaxy A72. Первый из них сейчас у меня на тесте и скоро я поделюсь опытом его использования. Пока скажу только, что он оснащен OLED-экраном с высокой частотой обновления, отличным процессором Snapdragon 750G, большой батареей с приличной скоростью зарядки. У него даже есть защита от воды. Это неплохо для телефона средней ценовой категории.

В течение нескольких лет Huawei шла к тому, чтобы возглавить рейтинг самых продаваемых смарфтонов. Но санкции США помешали ей сделать это. Пока непонятно, что будет дальше, но мы наблюдаем, как Xiaomi и Samsung активизировались, чтобы переманить на свою сторону армию фанатов Huawei, которым пока надо обратить внимание на другие бренды.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Если раньше Samsung можно было обвинить в самоуверенности с подходом ”все равно купят”, то сложный прошлый год и открывшиеся на рынке возможности изменили поведение ее руководства. Именно поэтому все сложнее не симпатизировать южнокорейскому бренду.

Самое главное, что мы видим, это то, как Samsung делает правильные шаги на своем пути и пытается пойти навстречу покупателям. Пока рано рассуждать о том, как будут развиваться события дальше, но мы уже начали выигрывать от такого поведения компании, ведь по законам рынка мелкие игроки должны повторять то, что делают монстры индустрии. Особенно, когда речь идет о том, чтобы сделать что-то хорошее для пользователей.