Samsung выпустила эмулятор смартфонов Galaxy для iPhone. Что за дичь?

Сколько раз мы уже видели приложения, сторонние лаунчеры или другие способы превратить Android в iOS. Оказывается, это не просто способ что-то изменить в работе телефона, но и популярный запрос в Интернете. Мы даже писали о таких способах в отдельной статье. Теперь же выяснилось, что это движение не одностороннее. Пользователи iPhone тоже хотели бы примерить на свой телефон шкуру ”зеленого робота”. Вот только сделать это сложнее из-за закрытости системы и невозможности излишних изменений интерфейса. Несмотря на это, Samsung смогла обойти ограничения. Сделала она это довольно изящно. Вот, что она придумала, как назвала это и почему этот способ довольно сомнительный, но интересный.

Как превратить iPhone в Android-смартфон

Все мы знаем, что Samsung является крупнейшим производителем смартфонов в мире и одним из самых непримиримых конкурентов Apple. Одни только бесконечные судебные процессы между компаниями чего стоят. Из-за этого вопрос — кому надо было сделать новую ”стороннюю оболочку” из числа Android-производителей — просто не стоит.

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Несмотря на отсутствие недостатка клиентов, южнокорейская компания старается привлечь к себе еще больше пользователей. Своим действием она соблазняет пользователей iPhone перейти на ее софт. Действительно, как показать человеку все преимущества, кроме как не на его телефоне. Особенно, когда его интерфейс почти не менялся с iOS 7, а тут моментально стал чем-то новым.

Инструментом переманивания на этот раз стало приложение под названием iTest, которое позволяет использовать оболочку смартфонов Galaxy на iPhone. И пускай функция не сможет полностью заменить операционную систему, многим она даст повод задуматься.

Можно ли установить Android на iPhone

Согласно MacRumors, Samsung рекламирует новое приложение в Новой Зеландии. Хотя воспользоваться им может любой владелец iPhone в мире. Для этого не надо ничего перепрошивать или углубляться в системные настройки. Суть iTest в том, что оно дает возможность пользователям iPhone поиграть с имитационной версией Android в оболочке One UI и посмотреть, как все это работает.

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Очевидно, что опыт использования должен быть довольно ограниченным. Так оно и есть, но окунуться в мир Android и Samsung Galaxy у вас точно получится. Поэтому, если в вас iPhone — давайте пробовать.

Как изменить интерфейс iPhone

Для того, чтобы превратить iPhone в Samsung Galaxy, надо просто перейти на этот сайт. На экране появится только логотип и QR-код. Надо будет отсканировать его камерой iPhone и согласиться открыть страницу в выпавшем уведомлении.

После этого нажимаете на значок ”поделиться” в середине нижней панели управления. Дальше выбираем ”добавить на экран Домой”. После этого останется только найти новую иконку на последней странице домашнего экрана и открыть ее.

Как я уже и говорил в начале, никакой перепрошивки не происходит. По сути вы даже ничего не устанавливаете на свой смартфон. Это такие WEB-приложения, к которым вы получаете быстрый доступ.

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Нажав на иконку, вы получите интерфейс Samsung Galaxy, оптимизированный под экран вашего iPhone. Я, как пользователь обеих платформ, могу сказать, что стопроцентным сходство назвать нельзя, но меня удивило, насколько качественно сделана работа. Пусть это не тот уровень анимации, а плавность интерфейса оставляет желать лучшего, но это вполне понятные ограничения. Зато именно так многие смогут понять, как вообще выглядит интерфейс Samsung. И сделают они это не в магазине под пристальным взглядом консультанта, желающего продать вам этот телефон, а в спокойной обстановке дома. А там уже и в магазин можно будет сходить.

Эмуляторы для iPhone и Android

Не буду утверждать, что это гениальный ход, и так компания получит волну новых клиентов, но идея получилась довольно интересной, пусть и не новой. Microsoft в свое время сделала то же самое с Windows Phone (RIP).

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Компания из Редмонда выпустила демонстрационное веб-приложение для iOS и Android, которое дало пользователям возможность испытать Windows Phone 7.5 еще тогда, когда Microsoft пыталась убедить всех перейти на свою проблемную платформу. Конечно, устройства Windows Phone занимали довольно небольшую долю рынка, так что это имело смысл как акт отчаяния, но устройства Samsung Galaxy более или менее повсюду, поэтому для компании это любопытный шаг.

Уверен, что кто-то точно обратит внимание на это и захочет поменять iPhone на Galaxy. Вот только говорить о каких-то цифрах, которые мы увидим в следующих отчетах компании не приходится. Думаю, что увеличение числа клиентов из-за этого не превысит уровень погрешности расчетов аналитиков. Но я все равно утверждаю, что решение было правильным. Почему бы и нет?