Еще два подтверждения того, что Galaxy Note больше не будет выпускаться

Судьба линейки смартфонов Samsung Galaxy Note в последнее время уже стала одной из самых острых тем для обсуждения. Так получилось, что ее могут отменить уже в этом году. Конечно, есть большие сомнения в правильности такого решения у истинных фанатов смартфонов с S Pen, но решение будут принимать без них. Для этого есть руководство компании, а оно, судя по всему, уже приняло решение об отказе от легендарной линейки. Можно сказать, что это слухи и неправда, но у нас уже было не одно подтверждение принятия такого решени и вот еще сразу два аналитика и инсайдера подтвердили, что по имеющейся у них информации, решение уже точно принято. Но по их мнению, компания не просто уберет Note, не дав ничего взамен. Скорее всего, его место постепенно займут другие устройства. Но какие?

Что купить вместо Galaxy Note

До недавнего времени серия Note была флагманом Samsung и единственным телефоном бренда с функцией S Pen. Как известно, у Galaxy S21 Ultra также есть стилус, и Samsung может распространить его на другие модели.

Мнения о том, что место Samsung Galaxy Note займет линейка складных смартфонов серии Galaxy Z, ходили уже давно, но сейчас они стали встречаться с пугающей частотой. Этого же мнения придерживаются и аналитики, о которых пойдет речь ниже.

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В любом случае, содержание целой линейки устройств, которую надо обновлять, выпускать, рекламировать и поддерживать только ради одной функции (S Pen), в наше время выглядит как минимум нелогичным. Именно поэтому возможность отказа от Galaxy Note выглядит довольно закономерной.

Выйдет ли Galaxy Note 21

С большой долей вероятности уже следующего поколения, которым должен был стать Samsung Galaxy Note 21, может и не быть. Недавняя инсайдерская информация, поступившая от Samsung, указывает на то, что решение об отказе от серии уже действительно было принято. Даже несмотря на то, что оно может вызвать огорчение у поклонников и энтузиастов продукта.

В своем твите известный своими точными прогнозами Ice Universe заявил, что бывшая флагманская серия Note, возможно, дожила свои последние дни и что в будущем Galaxy Note 21 не будет.

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Другой инсайдер отрасли, у которого за плечами тоже были серьезные утечки, Росс Янг, так же подтвердил правдивость слухов. Правда, в дополнение к этому он предположил, что Samsung выпустит Note 20 FE. Основанием для такого заключения стали слова представителей Samsung о том, что линейка ”FE” может найти продолжение в будущем. Так компания косвенно подтвердила выпуск новых облегченных версий после презентации Samsung Galaxy S20 FE.

Продажи смартфонов серий Note и S упали и прогнозы не сулят какого-то взрывного роста. При такой неутешительной статистике довольно логичным решением кажется прекращение производства серии Note из соображений экономии. Если это так, то это является не спонтанным решением, а полноценной частью стратегии бренда на 2021 год.

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Такой отказ позволит сэкономить серьезные деньги на разработке продукта, который все равно не принесет золотые горы, но повысит продажи уже подготовленного Samsung Galaxy S21. В том числе и его версии Ultra, которая пусть и стоит дорого, но по характеристикам максимально приближена к Note.

В комментариях, данных нашим коллегам с портала PhoneArena, представители Samsung сообщили следующее:

Мы стремимся внедрять инновационные мобильные решения, которые будут делать жизнь потребителей проще и лучше. Чтобы воплотить это в жизнь, мы приняли смелое решение расширить возможности S Pen в качестве опции для Galaxy S21 Ultra. Потребители могут рисовать и делать пометки к тому, чем они делятся. Поскольку Galaxy S21 Ultra стремится обеспечить безупречное качество смартфонов премиум-класса, пользователи могут пользоваться одной из самых популярных и предпочтительных функций нашей линейки Note. Это не означает, что Samsung не придерживается линейки Note, но расширяет возможности разных категорий устройств, чтобы предоставить всем потребителям лучший мобильный опыт. Мы будем активно прислушиваться к отзывам потребителей и отражать их в наших постоянных инновациях.

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Стоит ли ждать Galaxy Note

С одной стороны, компания так и не дала прямого ответа на вопрос, но косвенно действительно подтвердила, что дни Note сочтены. В противном случае было бы прямое опровержение данной информации, а не слова о том, что она старается все делать лучше.

Даже при всей склонности брендов отвечать максимально размыто, каждый может сделать свои выводы из заявления. Я свои сделал и мне кажется, что Samsung в следующем году предложит нам дальнейшее развитие идеи S Pen в составе Galaxy S22, а линейки Note и правда больше не будет. За исключением Galaxy Note 20 SE, который завершит эту эпоху.