Google I/O 2024, на которой рассказали про Gemini. Провал или лучшая презентация за все время

Google I/O 2024 постепенно уходит в историю и мы уже увидели все, что нам хотели показать. Все ожидали, что ИИ займет центральное место на главной конференции, и это произошло. Практически все анонсы Google были сосредоточены вокруг ИИ и Gemini, а также компания сделала несколько серьезных заявлений о новых продуктах и функциях, которые улучшают работу экосистемы Google. Осталось только разобраться в одной интересной вещи. С одной стороны, прошедшая конференция является лучшей из тех, что были, а с другой — самой плохой. Вот и разберемся, куда ее отнести.

Что такое Google I/O

В начале ответьте на несколько вопросов. Понравился ли вам основной доклад и анонсы? Считаете ли вы Google I/O одной из лучших или худших в истории? Что вам больше всего понравилось из того, что было представлено?

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Как поклонник Android, я был немного разочарован отсутствием внимания к Android как к платформе. Как и в случае с предыдущими версиями Android, мне хотелось, чтобы Android 15 Beta 2 была выпущена или хотя бы подробно описана во время ключевой презентации. Но Google решила, что ей надо выделить отдельный день Android 15 Beta 2.

Что показали на Google I/O 2024

Компания решила посвятить всю свою энергию анонсам ИИ, и во многих отношениях Google I/O 2024 больше походила на мероприятие для акционеров, чем для разработчиков или потребителей. Компания даже подсчитала, сколько раз она произнесла слово AI на сцене, ясно указывая, где лежат ее приоритеты.

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Еще одним неприятным ощущением от ключевой презентации Google I/O в этом году было то, что разработчикам практически нечего было опробовать сразу после выступления. В прошлом было много новых функций и продуктов, которые приглашенные специалисты могли изучить. Но большинство из того, что нам показали, оказалось «скоро» или «позже в этом году», что усугублялось отсутствием бета-версии Android 15. Той версии, которую можно было бы протестировать сегодня.

Для продуктов и сервисов, с которыми многие не смогут познакомиться сразу, Google I/O показалась неоправданно длинной и удивительно неорганизованной. С этой точки зрения можно смело сказать, что это худшее мероприятие в истории Google I/O.

Презентация Gemini

Также, несомненно, имела место передозировка Gemini. О нем говорили так много, что даже любителям бренда было немного не по себе слышать столько об этой модели ИИ. Сложно представить себе простого человека, который зашел бы посмотреть трансляцию Google I/O 2024 и не почувствовал себя сбитым с толку постоянным Gemini. Даже хотелось попросить саму Gemini кратко пересказать то, что происходило на сцене.

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Возможно, это просто придирка, и на самом деле приятно видеть, как Google снова поднимается и преследует своих конкурентов. Несмотря на то, что компании определенно есть куда улучшать свои приложения и смартфоны, конкуренция в области ИИ со стороны такого технологического гиганта, как Google, будет оказывать давление на другие крупные имена. В первую очередь среди них OpenAI, Microsoft и Apple. В конечном итоге потребители должны выиграть от этой гонки ИИ.

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Как прошла конференция Google I/O

Подводя итог, лично для себя я так и не могу понять, чем является Google I/O 2024 — провалом или прорывом. Для потребителя это однозначно самое скучное, что было в этом году, а для индустрии в целом — начало чего-то большого и нового. Если все будет, как нам обещают, нас ждет ИИ-прорыв. А вы что думаете?