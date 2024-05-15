Goolge встроила аналог ChatGPT в поиск, фото, документы и другие сервисы. Чем удивила компания на Google I/O 2024

Традиционно в мае каждого года компания Google проводит конференцию для разработчиков Google I/O. Обычно именно на ней мы узнаем основные подробности про следующую версию Андроида и получаем парочку свежих Google Pixel. Однако в этом году компания немного отступила от привычного ритма и показала Google Pixel 8a за несколько дней до презентации. Таким образом, на Google I/O 2024 не было представлено никакого железа. Вся презентация строилась исключительно вокруг программного обеспечения.

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Если вы думаете, что в Google раскрыли какие-то интересные подробности, относящиеся к Android 15, то спешу вас расстроить. Весь доклад строился исключительно вокруг новых нейросетей, которых Google показала действительно много. Некоторые из них могут заинтересовать вас уже сейчас.

Gemini — нейросеть от Гугл

Наверняка вы знаете, что у Google есть собственная генеративная нейросеть, аналог ChatGPT, которая получила название Gemini. Так вот, она получила серьезные изменения. Во-первых, появилась модель Gemini-1.5 Pro. По заверению компании, она имеет контекстное окно, которое вмещает в себя рекордное на сегодняшний день количество токенов — 2 миллиона. Главное, чтобы нейросеть при этом стала поумнее. Мне довелось cравнить обычную версию Gemini с ChatGPT, и могу сказать, что последняя на голову сильнее.

Чтобы нейросеть Google не пришлось использовать через браузер, для нее подготовили отдельное приложение Gemini App. Оно сразу поддерживает 35 языков. По поводу наличия русского пока что ничего не ясно, поэтому будем надеяться, что он там все-таки будет. Кстати, теперь Gemini можно использовать в качестве голосового ассистента на смартфонах и вести с ним беседы. Его даже можно перебить во время того, как он зачитывает свой ответ. При этом помощник перестанет говорить и начнет вас слушать.

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Сама нейросеть Gemini получила глубокую интеграцию в различные сервисы от Google. В частности, она теперь работает в Google Фото, Gmail и Документах. С помощью нее вы можете получить краткую сводку того, что содержится в каком-либо файле или электронном письме. Больше у вас не будет необходимости тратить время на чтение длинных и неинтересных текстов. В Google Фото с помощью Gemini вы сможете искать отдельные объекты, изображенные на ваших снимках. Например, если вы забыли номер своего автомобиля, но знаете, что в медиатеке где-то есть фотография, то достаточно попросить об этом Gemini, и нейросеть выдаст вам желаемый результат.

Нейро поиск в Гугле

Совсем недавно мы рассказывали вам про обновление поиска от Яндекса. Теперь, если вы переключитесь на Яндекс Нейро, то вместо ссылок на сайты, где надо будет искать всю необходимую информацию самостоятельно, поисковик предложит вам все необходимые данные в результатах поиска и подкрепит их ссылками на источники. Удобно, а главное — быстро. Теперь Гугл изобрел свой такой же поиск.

Суть у него абсолютно такая же как у Яндекс Нейро: делаете запрос и вместо ссылок получаете готовый ответ и источниками, откуда эта информация взята. В этом плане Google однозначно догоняет конкурентов, которые успели сделать эту опцию несколько раньше. Кстати, а вы бы стали пользоваться таким способом поиска данных? Обязательно расскажите в нашем чатике в Телеграме.

Нейросеть, рисующая по словам

Раз текстовую генеративную нейросеть Gemini в Google прокачали, то не могли обойти стороной и рисование. Теперь за это будет отвечать нейронка Imagen 3. В настоящее время доступна она исключительно по заявкам и далеко не во всех странах. Получить к ней доступ из России, я думаю, будет практически невозможно. По заверениям Google, ставка в Imagen 3 делается на фотореализм и детализацию. Кто-то разве удивлен подобному подходу?

На презентации объявили, что в Imagen 3 сосредоточились не только на художественных возможностях нейросети, но и на том, чтобы она могла распознавать даже команды, написанные простым языком. По мнению Google, в этом заключается проблема большинства рисующих по словам нейронок. Не каждый пользователь сможет дать им команду так, чтобы получить желаемый результат.

Нейросеть для создания видео

Думаете, Google остановилась на картинках? Как бы не так. Компания выкатила еще одну нейросеть, которая может генерировать контент. С помощью Veo вы сможете создавать небольшие видеоклипы. Нейронка поддерживает создание видео в разрешении 1080p продолжительностью более 60 секунд. Вот только какой максимальный ролик вы можете сгенерировать на презентации, не уточнили.

Согласитесь, очень круто, что за последние полтора года нейросети прошли путь от генерации странных картинок с большим количеством артефактов до качественных видео. Надеюсь, подобные функции будут и дальше улучшаться и становиться доступными большему количеству людей.

Защита от звонков мошенников

Видимо, спам-звонки и телефонные мошенники достали даже Google, и компания решила бороться с этим с помощью нейросетей. Для этого Gemini будет слушать и анализировать входящие звонки и сможет предупредить вас о том, что вы беседуете с мошенниками, и предложит сразу прекратить разговор и заблокировать этот номер.

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Представьте, что будет с теми людьми, которые переживают о том, что смартфоны подслушивают их в обычной жизни? Теперь это будет происходить и во время входящих вызовов. Будет забавно, когда жена позвонит и попросит пополнить ВБ Кошелек, чтобы оплатить покупки, а Gemini посчитает, что это мошенник, и предложит ее заблокировать.

Поиск по картинке в Гугл

В приложении Google появится еще одна интересная фишка, связанная с нейросетями. Она получила название Circle to Search и станет доступна уже с сегодняшнего дня. Ее суть заключается в том, что вы можете обвести определенный объект на фотографии или изображении и получить про него всю необходимую информацию. Например, узнать породу собаки или что за автомобиль находится перед вами.

Но самое крутое заключается в том, что с помощью этой функции вы можете решать математические примеры и уравнения. Вам достаточно обвести его пальцем на изображении, и вы получите пошаговое решение. Гугл планирует развивать эту функцию и позднее в этом году добавить возможность вычисления более сложных задач. Естественно, что некоторые возможности представленных сегодня нейросетей появятся и в Android 15. Вот только ни про какие другие функции новой операционной системы для смартфонов Google не рассказала. Остается только ждать Android 15 Beta 2 и под микроскопом выискивать там нововведения самостоятельно.