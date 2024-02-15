Huawei готовит смартфон, складывающийся в три раза. Чем на это ответит Samsung

В последние годы мир складных мобильных устройств переживает настоящий бум. Компании-производители стремятся предлагать пользователям все более мощные и функциональные гаджеты. Именно появление складных смартфонов является главным прорывом последнего времени. Эти инновационные устройства сочетают в себе преимущества обычных смартфонов и планшетов, предоставляя пользователям больший экран и улучшенную эргономику. Но если выдумали, что ничего нового уже не придумают, то вы ошибаетесь. Пришло время реализовать концепт, который не всплывал уже довольно давно.

Новые складный смартфоны

В новом докладе говорится о том, что Samsung и Huawei наращивают усилия по созданию новых складных устройств на фоне ухода конкурентов. Согласно корейскому изданию Hankyung, источники в Китае утверждают, что Huawei начинает «массовое производство» устройства «tri-fold», которое складывается вдвое, образуя в профиль форму буквы «Z». В полностью раскрытом виде телефон Huawei будет иметь 10-дюймовый дисплей.

Предполагается, что с помощью новой складной конструкции Huawei пытается одновременно нацелиться на рынок ПК и планшетов. Китайский производитель также стремится вернуть себе первое место на домашнем рынке, где до сих пор доминирует iPhone от Apple.

С другой стороны, в отчете говорится о том, что Samsung разрабатывает «устройство со сворачивающимся экраном». Однако ходят слухи, что Samsung может быть заинтересована в устройстве с тройным экраном, подобном тому, которое готовит ее китайский конкурент.

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Будут ли и дальше выходить складные телефоны

В самом Китае, как сообщается, компании OPPO и Vivo отказались от участия в индустрии складных устройств. Катализатором этого решения якобы послужило «значительное» падение доли рынка складных устройств обеих компаний в 2023 году. Для OPPO это было особенно заметно, так как компания выпустила свои Find N3 и N3 Flip в октябре 2023 года с 7,8- и 6,8-дюймовым внутренним дисплеем соответственно.

Однако в реальности ни одна из компаний пока не заявляла о планах прекратить разработку складных устройств. Хорошо принятый OnePlus Open был разработан совместно с OPPO, так что в к информации о сворачивании бизнеса ракладушек этими производителями можно относиться с определенной долей недоверия.

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Самые необычные складные телефоны

В то время как о предполагаемом устройстве Huawei с тройным складыванием пока мало что известно, компания, по слухам, все же готовит его. Инсайдер компании сообщил на Weibo, что устройство носит кодовое имя «LEM» и что в феврале состоится конференция, на которой будет представлен телефон. Ожидается, что устройство будет «компактным», но большой экран сделает его полнофункциональным для решения задач, с которыми обычно справляются только планшеты.

Для Samsung идея «раскладушки» не является удивительной. Корейский производитель показал подобную технологию на выставке CES 2024 и назвал ее просто «уникальным устройством». Компания также показала то, что называется In&Out Flip — устройство которое можно складывать, как в одну, так и в другую сторону. То есть, по сути, эго откидная часть может двигаться на 360 градусов. Однако пока неясно, окажется ли все сказанное правдой, учитывая, что компания отрицала свою заинтересованность в этой идее в 2022 году.

По словам Samsung, выдвижной телефон имеет ограничения, которые повлияют на качество поверхности дисплея. Кроме того, компания заявила, что лучше сосредоточиться на создании качественных складных телефонов, а не пытаться создать новый рынок.

Телефон со сворачивающимся экраном

Концепт сворачивающегося экрана от OPPO представлял собой аппарат, который буквально раздвигался в разные стороны. Это действительно интересная идея, но то, что компания так и не выпустила его, уже говорит о многом. Несмотря на существование концепта (я лично пользовался им), видимо, технология оказалась очень ненадежной, и от нее пришлось отказаться или отправить на очень серьезную доработку.

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Обычным смартфоном со складным экраном сейчас мало кого удивишь, и производителям приходится придумывать что-то новое. Но от этого мы только выиграем, ведь получим новые продукты и способы восхищаться технологиями, а заодно увидим снижение цены на классические складные телефоны. Лично я очень жду смартфон с двойным сложением.