Какой самый популярный бренд в России? Вы его знаете

У вас есть любимый производитель смартфонов? Думаю, ответ будет положительным. У всех есть любимый бренд среди смартфонов, среди одежды, среди автомобилей и так далее. В конце концов, Android это тоже бренд, который все мы любим. Даже футбольный клуб, за который человек болеет, можно назвать брендом. Узнаваемость и популярность брендов разная, но в этом году уже в десятый раз подряд одно и то же имя занимает первую строчку рейтинга в России. При этом рейтинг составляется не только среди ”смартфоностроителей”. В него входят и другие компании, продукты которых мы покупаем. Как думаете, кто в этом году в десятый раз подряд возглавил список лучших?

Самый популярный бренд в России

Этим брендом стал Samsung Electronics. Именно он десятый год подряд получает звание самого популярного бренда в России. Южнокорейский технологический гигант пользуется наибольшим спросом среди отечественных потребителей и, несмотря на свои ошибки, просчеты, провальные смартфоны, постоянный рост цен и скандалы, стабильно возглавляет чарты на протяжении последнего десятилетия.

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Согласно отчету BusinessKorea, компания Samsung заняла первое место в списке 20 лучших брендов 2020 года, о котором недавно объявило российское агентство по исследованию рынка брендов Online Market Intelligence (OMI). В этом списке на долю компании пришлось 17,9% от общего числа голосов людей, принимавших участие в опросе. Интересно, что даже снижение показателей относительно прошлого года на 0,6% не повлияло на лидерство южнокорейского гиганта.

Следом за Samsung идет Adidas. Сразу понятно, какими смартфонами пользуются постоянные клиенты марки ”трех полосок”. ”Адик” набрал 12,2% от общего числа голосов.Следом за ним тоже идет бренд одежды — Nike с результатом 11,7%. И только на четвертом месте находится Apple с 9,7%.

В предыдущие два года первые четыре позиции оставались без изменений. Менялось только процентное соотношение голосов и то не существенно.

Действительно серьезные изменения начинаются только с пятого места рейтинга. Сейчас пятое и шестое места занимают соответсвенно BOSCH (5,8%) и SONY (4,8%). В прошлом году они располагались наоборот.

Xiaomi продала больше смартфонов, чем Apple. А остальные производители?

Поменялись местами и Xiaomi с CocaCola. В этом году впереди производитель смартфонов с результатом 4,6%. ”Кола” набрала столько же процентов голосов, но из-за сотых долей процента оказалась только на восьмом месте рейтинга.

LG (4,1%), ZARA (3,1%) и PUMA (2,9%) в этом году, как и в прошлом, заняли соответственно девятое, десятое и одиннадцатое места. Интересно, что на свое двенадцатое место в этом году с результатом 2,5% после годового отсутствия в ТОП-13 вернулась компания H&M.

Популярность Huawei в России

А вот тринадцатое место стало прорывом. Huawei стала новичком списка и заняла 13-е место в 2020 году. Скорее всего, такое положение дел можно объяснить постоянными публикациями о том, что Huawei находится в центре санкционного скандала. Это привлекает внимание к компании и увеличивает узнаваемость бренда. Кроме этого, компания сделала большой шаг в сторону гаджетов. Примером могут служить новые смарт-часы, фитнес-трекеры, наушники, внешние аккумуляторы и тому подобные аксессуары.

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Почему все так любят Samsung

Если вернуться к лидеру рейтинга, то можно сказать, что он впервые попал в список в 2008 году, когда OMI начала готовить свои отчеты. Уже на следующий год компания впервые заняла первое место. Но в 2010 году уступила его Nokia, чтобы в 2011 году снова захватить лидерство и уже никогда его не упускать.

Ситуация очень показательна, ведь сейчас сложно представить себе Nokia на вершине хоть какого-то рейтинга. Если это только не топ-10 самых больших разочарований десятилетия. Даже несмотря на те продажи, которые у нее сейчас есть.

С Samsung наоборот — все просто и понятно. Кроме того, что компания производить хорошие смартфоны во всех сегментах, она еще делает большое количество разных аксессуаров, вроде наушников, часов, трекеров и тому подобного. Даже этого достаточно для такой популярности. Не говоря уже о том, что в каждом доме есть что-то от Samsung — от микроволновки до телевизора.

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Почти наверняка можно сказать, что и в следующем году тройка, а то и четверка лидеров не изменится. Зато почти наверняка более высокое место в рейтинге займет Xiaomi, ведь она поднимается все выше и выше уже третий год подряд. Дополнительно в этом ей поможет существенное увеличение продаж в мире и то, что теперь она вошла в ТОП-3 производителей смартфонов в мире.

Также лично я жду роста узнаваемости Huawei. Не зря же она продолжает выпускать новые модели наушников. А еще не все закончено с санкциями, которые постепенно начали снимать с компании.