Почему Huawei FreeBuds Studio вышли очень вовремя

На этой неделе одновременно с Huawei Mate 40 китайская компания представила миру свои накладные наушники. Достаточно знать, что это первый подобный продукт компании и что она делает на него большую ставку. Для себя я понял, что такие наушники сейчас нужны Huawei куда больше, чем что-то другое. Возможно, я бы даже купил себе такие на каждый день, хоть пока и повременю с этим. Но сейчас я хотел бы рассказать, почему именно этот продукт так важен для компании с точки зрения ее будущего и того, какое место она будет занимать на рынке электроники через несколько лет. Особенно, в свете наложенных на нее ограничений.

Что может спасти Huawei

Сейчас не буду подробно напоминать о том, что Huawei находится под жесткими санкциями и уже лишилась не просто возможности работать с Google, но и всех своих основных партнеров. Теперь сложно будет найти того, кто произведет для ее смартфонов нормальное оборудование. Хотя, я уверен, что скоро вопрос решится и кульминацией будет разрешение китайской компании работать с Qualcomm. Слишком уж большие деньги на кону. А доказательством того, что убитая Huawei менее ценна, чем придушенная, является недавнее разрешение TSMC производить для нее чипы, пусть и сделанные по старым технологиям.

Без Google никуда: покупатели уходят от Huawei к конкурентам

Наушники, которые показали на презентации без преувеличения очень крутого смартфона, хороши сами по себе, но кроме этого, они открывают перед Huawei новые рынки. Во-первых, она показывает, что все равно продолжает работать. Во-вторых, новые продукты могут принести ей деньги во время сложного, переломного в своем роде периода. В-третьих, есть много фанатов марки, которые немного ”отступили” с покупкой смартфонов, а тут им дают продукт, на который не надо получать обновления Android и который работает с любым смартфоном. Да и просто, новые наушники от любого бренда, которому можно доверять, вызывают интерес. Даже Apple AirPods Studio, про которые много говорят, вызывают большой интерес, хоть и не являются ключевым продуктом компании.

Почему стоит купить Huawei FreeBuds Studio

Лично я пользуюсь двумя парами наушников — Bose QC35II и какими-нибудь TWS. ”Затычки” у меня всегда с собой на всякий случай и для тех ситуаций, когда надо послушать что-то недолго. Накладные Bose я использую для прослушивания музыки.

Выход новых наушников Huawei для меня очень интересен с точки зрения того, что у Huawei нет долгой истории в музыкальной индустрии, как у Sony, Bose или Sennheiser, но эта компания имеет большое влияние и огромную исследовательскую базу, чтобы предложить подобный продукт. Может он и не дотянет даже до той же Audio Technica, но для массового потребителя на каждый день вполне может подойти. Я более чем уверен, что свой покупатель на них найдется.

Если это произойдет, компания сильно нарастит свое присутствие на рынке. Отказ от смарфтонов пошатнет ее позиции, но именно поэтому поиск новых направлений очень важен. Последние действия руководства компании и выход Huawei FreeBuds Studio и Huawei FreeBuds Pro доказывают это.

Характеристики Huawei FreeBuds Pro

Сами наушники показали на мероприятии по запуску флагмана Huawei Mate 40. Этот смартфон достоин отдельного разговора и я уже писал о нем в отдельной статье на нашем сайте. Что касается наушников, поговорим о них подробнее сейчас. Главное, что компания всерьез нацелена противостоять Bose, Sennheiser и Sony.

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FreeBuds Studio имеет тонкую 7-миллиметровую рамку из нержавеющей стали и мягкие амбушюры. Наушники оснащены сенсорным управлением, как и Sony WH-1000XM4. Поэтому при помощи жестов можно приостановить/воспроизвести музыку, переключить треки и изменить громкость.

Что касается качества звука, Huawei FreeBuds Studio оснащены 40-миллиметровым динамическим драйвером и обеспечивают поддержку 24-битного звука, поэтому в идеале они должны соответствовать работе с цифровыми аудиофайлами высокого разрешения.

Наушники работают на том же чипе Huawei Kirin A1, который устанавливается в Huawei FreeBuds Pro. Таким образом качество звука и шумоподавление должны быть хорошими. Именно этим Huawei объясняет то, что новинка сопоставима поо звуку с Bose Noise Canceling Headphones 700 или Sony WH-1000XM4.

Для связи в Huawei FreeBuds Studio используется Bluetooth 5.2 с двойной антенной для расширения зоны покрытия. Huawei заявляет, что гарнитура может легко переключаться между двумя устройствами на macOS, Windows, iOS и Android.

Что касается времени автономной работы, Huawei FreeBuds Studio обещает 24 часа непрерывного воспроизведения. При этом на 8 часов работы зарядить гаджет можно всего за 10 минут через разъем USB Type-C, размещенный на корпусе. Однако нет информации о том, сколько времени наушники проработают при включенном ANC.

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Когда выйдут Huawei FreeBuds Studio и сколько будут стоить

В целом характеристики и функции Huawei FreeBuds Studio звучат довольно оптимистично. Остается только посмотреть, насколько хорошо они работают в реальной жизни и смогут ли они на самом деле противостоять продуктам мировых лидеров.

Остается только добавить, что Huawei FreeBuds Studio поступят в продажу в ближайшие недели и будут продаваться в Европе по цене 299 евро. О продажах в России пока точной информации нет.