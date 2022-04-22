Люди все чаще бегут с Android на iOS. У нас есть цифры и объяснения

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Артем Сутягин 0

Ох этот спор между Android и iOS… Наверное, нет ничего более постоянно, чем это противостояние. С тех пор, как появились две платформы, примерно половина пользователей с каждой стороны не признает существования альтернативы. При этом иногда делает это довольно жестко. Это уже противостояние, выходящее за рамки простой конкуренции. Люди воспринимают это как сражение своей любимой футбольной команды с другой в финале крупного турнира, радуясь успехам своих и неудачам противника. Но, есть определенный процент людей, которые готовы и даже хотят сменить платформу. В последнее время они явно движутся в одну определенную сторону. Вот, как это выглядит.

Смартфоны

На каждой ОС есть отличные устройства. Но не все готовы это признать.

Самая популярная операционная система

Неудивительно, что Android — самая популярная мобильная операционная система в мире, поскольку она доступна на огромном количестве устройств. Однако данные StockApps показывают, что в последние годы iOS занимает долю рынка Android, хотя платформа Google по-прежнему доминирует на нем.

Сколько людей пользуется iPhone и сколько Android

По состоянию на июль 2018 года Android занимал 77,32% доли мирового рынка мобильных операционных систем. Однако четыре года спустя произошли довольно серьезные изменения и это количество пользователей ”зеленого робота” сократилось до 69,74%. В то же время по всему миру iOS наоборот прибавила позиции. Ее доля присутствия в карманах и рюкзаках пользователей выросла с 19,4% до 25,49% за тот же период. То есть рост составил чуть больше шесть процентов. Android упал почти на 8%, а это значит, что изменение баланса произошло во многом именно из-за перетекания из одного стана в другой.

продажи

Статистика неумолима.

Хотя причины этих цифр неясны, Apple прилагает усилия для расширения своей линейки продуктов, чтобы охватить еще больше потребителей такими продуктами, как iPhone SE и iPad начального уровня. Именно они вносят большой вклад, так как кроме них у американской компании есть только премиальные продукты топового уровня. Максимум, что можно наскрести, это iPad Air и iPhone 13 mini. Их с натяжкой можно назвать продуктами среднего уровня. Но таковые они только в модельном ряду купертиновцев. На фоне Android-устройств они все равно довольно дорогие.

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Что нужно Apple

Однако преимущества, которое дают эти продукты будет недостаточно для получения еще большей любви пользователей. Надо будет что-то придумывать и предлагать все новые и новые продукты. Желательно, расширяя продуктовую линейку и предлагая больше недорогих устройств. Правда, вряд ли Apple выберет этот путь.

Как отмечает эксперт по финансам Эдит Ридс, Android по-прежнему имеет преимущество благодаря своей природе с открытым исходным кодом. Хотя iOS доступна только на устройствах Apple, существует множество устройств под управлением Android, а не только смартфоны и планшеты. Цена устройств — еще одна причина, по которой Android останется на вершине.

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Где больше всего iPhone

Исследование StockApps отмечает, что в таких регионах, как Южная Америка и Африка, Android уверенно доминирует на местном рынке. В этих регионах люди не могут или не готовы тратить большие деньги на смартфоны, поэтому выбирают более дешевые устройства или и вовсе кнопочные звонилки. iPhone, самый дешевый из которых стоит 450 долларов, на этом рынке не входят в топ продаваемых устройств. В Южной Америке только 10% мобильных устройств работают под управлением iOS, в то время как в Северной Америке операционная система Apple занимает более половины доли рынка.

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Но даже в этом случае стратегия Apple по внедрению менее дорогих устройств для привлечения большего числа клиентов показывает хорошие результаты — и компания, вероятно, продолжит выпускать несколько устройств начального уровня в своей линейке. Просто не будет слишком сильно с ними заигрываться, чтобы не лишиться своей премиальности и оставаться в глазах людей дорогим престижным брендом.

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