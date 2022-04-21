Android 13 получит новые жесты и функции безопасности

Android 13, Android 13, Android 13… Это название все чаще и чаще будет встречаться в сводках новостей, так как это одно из самых долгожданных ежегодных событий в мире смартфонов. Ждать новой версии операционной системы осталось не так долго. Уже 10 мая о ней расскажут официально на мероприятии Google I/O, а почти сразу после этого ее можно будет попробовать на моделях устройств, входящих в программу публичного бета-тестирования. Пока у нас есть данные от разработчиков, которые уже с ней работают, но их становится все больше. Теперь мы узнали о новых функциях и усилении безопасности системы.

Что нового будет в Android 13

Многозадачность в Android

В Android 13 пользователи смогут открывать приложения с разделенным экраном простым жестом «перетаскивания» поверх уведомления. Важная новость была раскрыта журналистом Рахманом Мишаалом, эта функция обеспечивает еще больше удобства для мессенджеров, особенно на больших дисплеях. Для тех, кто не знает, эта функция доступна в некоторых версиях Android с пользовательскими скинами. Теперь Google интегрирует ее в ядро ​​Android. Таким образом, даже пользователи с голым Android смогут ей пользоваться в будущем.

Однако стоит отметить, что функция все еще является экспериментальной. По словам Мишаала, она несколько «шаткая». Во время демонстрации Рахман показал уведомление, пришедшее из разговора в Telegram. По сути, он нажимал на шарик, который появлялся в верхней части экрана, и перетаскивает его вниз, открывая приложение в режиме разделенного экрана.

Androi для планшета

Эта функция присутствует, но скрыто, в Android 12L в качестве экспериментальной. А еще что-то похожее можно найти в таких оболочках, как MIUI (Xiaomi) и One UI (Samsung). Однако это не совсем то, что делает Google. MIUI, например, преобразует уведомление в небольшое плавающее окно. Вместо этого Google пытается продвигать использование многоэкранной функции. Но на данном этапе она нуждается в доработке.

Android 13 даст мобильным геймерам новые возможности.

На данном этапе естественно видеть Android 13 с ошибками. В настоящее время новая версия работает с ярлыком Developer Preview 2. Однако Google может запустить первую открытую бета-версию в любой момент. Официальная презентация состоится на конференции Google I/O в 10 мая. Во время основного доклада компания, скорее всего, представит все функции, которые появятся в Android 13. Но часто бывает, что между презентацией и релизом (осенью) получается прикрутить к операционной системе еще какие-то функции.

Новая функция демонстрирует недавнее стремление Google сделать многозадачность более мощной в Android. Судя по всему, генеральный план компании состоит в том, чтобы вывести Android на ПК и устройства большого размера. Планшеты на Android существуют, но очень сильно проигрывают в удобстве использования iPad.

Поисковый гигант заметил, что спрос на планшеты рос еще в прошлом году. Он представил Android 12L с множеством функций для планшетов и складных устройств. Фактически, в будущем компания может выпустить складной смартфон Pixel. Вот тут и пригодятся новые функции многозадачности в Android 13.

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Как сделать Android безопаснее

Кроме этого, компания решила еще больше поработать над безопасностью. В частности, Google тестирует новое меню безопасности и конфиденциальности в Android 13. Новинка присутствует в текущей Android 13 Developer Preview 2. В новом меню будут сочетаться настройки безопасности использования камеры, микрофона и геолокации, а также можно будет найти информацию о разрешениях, предоставленных приложениям. Но более подробно об этом мы так же узнаем только на официальной презентации в мае.

Новое меню будет называться «Безопасность и конфиденциальность». Это способ, который Google нашла, чтобы сэкономить место и не захламлять настройки Android 13 огромным количеством подменю. В таком решении есть здравое зерно.

Меню безопасности Android 13

Через новое меню пользователи также смогут проверить, доступно ли какое-либо обновление для системы безопасности. Кроме того, оно также принесет информацию о Google Play Protect. Меню еще не полностью работает, но в нем так же будет находится «Найти мое устройство». Отмечается, что, возможно, будущие дополнения перенесут настройки конфиденциальности в верхнюю часть экрана настроек. Пока нельзя гарантировать, что новое меню будет готово к первым публичным бета-версиям Android 13, но такая вероятность есть.

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Фрагментация в мире Android по-прежнему остается большой проблемой. Несмотря на то, что Google уже на днях представит его 13-ю версию и начнет раздавать ее для публичного тестирования всем желающим, многие производители еще только готовят Android 12 для своих смартфонов. Между тем, некоторые компании, такие, как Samsung, удивляют своих пользователей, обещая четыре основных обновления Android для своих устройств. Возможно, когда-то ситуация изменится, но пока все именно так.