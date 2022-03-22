Xiaomi 12 против iPhone SE 3. Неоднозначное сравнение

Спустя два года после выхода последней модели из линейки SE, пару недель назад Apple выпустила свой новый доступный iPhone. Он так и называется, просто iPhone SE, но для удобства к нему приписывает ”3” или ”(2022)”, так как это третье поколение. Сейчас это самый доступный телефон Apple из актуальных. После его запуска многие люди задаются вопросом, является ли он лучшим доступным компактным флагманом или вы можете получить что-то лучше за те же деньги? Фанаты Андройд сейчас засмеются и скажут, что лучше поискать что-то хуже, ведь эта задача намного сложнее. Но не все так очевидно и надо бы разобраться, сравнив его, например, с Xiaomi 12. Понимаю, что сейчас вызову много негодования, но давайте начинать.

Сравнение Xiaomi 12 и iPHone SE (2022)

В этом году главный китайский производитель смартфонов также представил компактный флагман. Хотя Xiaomi 12 не такой компактный, как iPhone, диагональ его дисплея ниже среднего по рынку, и телефон очень мощный, как iPhone SE 2022. Поэтому сравнивать будем именно их. Мне кается, что они являются лучшим соотношением цены и качества на своем уровне.

Внешний вид iPhone SE 3

Дизайн iPhone SE 2022 сильно устарел. У него отличное качество сборки, но он похож на старый iPhone 8 с его толстыми рамками и большой кнопкой Touch ID. С другой стороны, это один из самых компактных телефонов. Можно было бы сделать его безрамочным, но, скорее всего, Apple просто не хотела конкуренции с iPhone 13 mini. Чтобы ее не было, пришлось бы ухудшать характеристики, но это не путь Apple.

Что купить для Xiaomi Mi Band на AliExpress.

iPhone SE 2022 имеет то же стекло Ceramic Shield, что и серия iPhone 13, и он даже водонепроницаем благодаря сертификации IP67. Но Xiaomi 12 — это телефон с наиболее впечатляющим дизайном. У него очень узкие рамки вокруг дисплея и даже камера в отверстии. А сверху все прикрыто стеклом Gorilla Glass Victus.

Китайский аппарат не имеет защиты от воды и хуже собран, но выглядит более современно. С другой стороны, он не такой узнаваемый. С небольшим перевесом преимущество можно отдать iPhone. Я предупреждал, что сравнение будет неоднозначным, но в чем-то победит и Xiaomi — не надо думать, что я только хвалю iPhone SE.

У какого телефона лучший экран

Xiaomi 12 — это устройство с самым продвинутым дисплеем. Он получил панель AMOLED с миллиардом цветов, диагональю 6,28 дюйма, разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), частотой обновления 120 Гц, сертификацией HDR10+ и Dolby Vision.

Помимо более высокого разрешения, он обеспечивает лучшую цветопередачу по сравнению с ЖК-дисплеем iPhone. Но последний не разочаровывает с точки зрения точности цветопередачи. Xiaomi 12 поставляется со сканером отпечатков пальцев на дисплее, а у iPhone есть Touch ID в нижней толстенной рамке. Тут лидерство я бы отдал Xiaomi, хотя мне и нравятся качественные IPS-дисплеи. Добавлю еще, что звук у них обоих отличный.

Какие смартфоны Xiaomi сейчас можно купить по вменяемым ценам.

iOS против Android. И Apple против Qualcomm

iPhone SE 2022 доступен по цене, но он оснащен той же мобильной платформой Apple A15 Bionic, что и iPhone 13 Pro Max. Этот процессор обеспечивает высочайшую производительность в любом сценарии использования. Он поставляется с меньшим объемом оперативной памяти, чем линейка iPhone 13, но оптимизация операционной системы iOS делает его производительность лучше, чем почти у любого телефона Android.

Тем не менее, Xiaomi 12 по-прежнему остается потрясающим флагманом благодаря мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 1 (лучшей от Qualcomm). iPhone работает под управлением iOS 15.4 из коробки, а флагман Xiaomi поставляется с Android 12 и MIUI 13. iOS проще, а A15 Bionic мощнее, значит в этом сравнении лидер может быть только один.

Смартфон с лучшей камерой

Если вы ищете лучшие камеры, то выбирайте Xiaomi 12, не задумываясь. На тыльной стороне у него три сенсора, в том числе основной с разрешением 50 Мп, оптической стабилизацией изображения и фазовым автофокусом. Затем идет сверхширокоугольная камера на 13 Мп и телеобъектив с возможностью макросъемки на 5 Мп.

iPhone SE 2022 имеет одну 12-мегапиксельную камеру, поэтому его фотографические возможности не так универсальны, но фотографии по-прежнему выглядят великолепно. Даже с одним сенсором он справляется отлично, но большого количества возможностей нет. Если бы у Xiaomi был только один сенсор, я бы не задумываясь отдал лидерство iPhone, но благодаря универсальности пусть в этом сравнении победит Xiaomi.

Это наш Яндекс Дзен и тут много эксклюзивных материалов. Присоединяйтесь!

Какой телефон работает дольше

Xiaomi 12 имеет гораздо большую батарею емкостью 4500 мАч, чем батарея емкостью 2018 мАч, установленная на iPhone SE 2022, поэтому время автономной работы от одной зарядки должно быть намного больше. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную — мощностью 50 Вт. Он заряжается намного быстрее iPhone SE, а значит, тут лидер очевиден (впервые в этом сравнении).

Сравнение цены телефонов

Возьмем за основу европейские цены, так как в рублях они могут отличаться в зависимости от перекупщика, а официальных цен нет. На европейском рынке Xiaomi 12 стоит от 799 евро, а iPhone SE 2022 стоит 529 евро в базовой конфигурации 64 ГБ.

Xiaomi 12, безусловно, лучший телефон благодаря превосходному дисплею, камерам и аккумулятору. Но iPhone обладает потрясающей производительностью и более высоким качеством сборки. Кроме того, он более компактен. В нашем Telegram-чате и в Telegram-чате наших друзей с AppleInsider.ru, вы можете обсудить преимущества этих моделей, а пока давайте подведем итог.

iPhone SE 3 или Xiaomi 12

Преимущества Xiaomi 12:

Более быстрая зарядка

Лучшие камеры

Батарея большего размера

Отличный дисплей

Дизайн

Преимущества iPhone SE 3: