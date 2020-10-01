Почему многие хорошие телефоны продаются только в Индии

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Артем Сутягин 0

Наверно, некоторые из вас заметили, что многие смартфоны выпускаются или исключительно для индийского рынка, или просто сначала выходят там, а уже потом распространяются по миру. Особенно часто примерами служат такие бренды, как Oppo, OnePlus, Xiaomi и даже Samsung. Конечно, сказанное не относиться к топовым iPhone, Galaxy и Huawei, но факт остается фактом. Такому положению дел есть вполне логичное объяснение и заключается оно в особенностях рынка. Логично предположить, что наибольшего успеха в Индии добьется тот производитель, который сможет учесть все особенности. Пока ими являются китайские компании, но почему вообще так происходит?

Телефоны в Индии

В Индии любят пользоваться смартфонами, но не всегда могут.

Смартфоны в Индии

В течение этого года проводилось множество аналитических исследований, которые показывали, насколько хорошо местные жители покупают смартфоны и какие модели их больше всего интересуют. Но самое интересное исследование было проведено в начале года специалистами хорошо известного нам Counterpoint Research. Они пришли к выводу, что в 2019 году Индия стала более крупным рынком смартфонов, чем США и уступила только Китаю.

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Особенно хорошо в регионе продавались устройства Xiaomi, Oppo, Vivo и Realme — их доля составила 72% от всех поставленных в страну (158 миллионов) смартфонов. Но суммарные продажи не должны вводить вас в заблуждение, ведь второе место занимает Samsung и этому тоже есть объяснение.

Все началось с того, как смартфоны стали по-настоящему доступными. Дело в том, что Индия не является очень богатой страной. В ней проживает более миллиарда человек, но подавляющее большинство из них живет бедно и не может позволить себе iPhone 11 Pro Max или Samsung Galaxy S20 Ultra.

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Именно поэтому наибольшей популярностью в стране пользуются недорогие смартфоны указанных выше брендов. Samsung занимает высокие позиции благодаря своим устройствам серии A, которые стоят недорого, но предлагают широкие возможности своим пользователям.

Смартфоны в Индии

Наибольшим спросом в Индии пользуются недорогие устройства.

Недорогой беспроводной Интернет

Вместе с недорогими телефонами пришло и развитие сетей, которые начали предлагать недорогой беспроводной Интернет. В итоге рынок начал расти по экспоненте и производители начали выпускать модели специально для этой страны. В итоге, в прошлом году в Индии было продано даже больше смартфонов, чем в США.

Индия является страной со вторым по величине населением в мире. При этом разница с Китаем такая, что с натяжкой ее можно списать на погрешность. Особенно, если учитывать уровень социального развития общества и местные особенности, можно предположить, что в Индии посчитаны не все люди.

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Подавляющая часть населения страны не имела доступа к связи вообще, а теперь число подключенных жителей по разным подсчетам приближается к 450 миллионам. Это треть населения страны. Глядя на такие цифры, не сложно понять, что перспективы роста не просто большие — они превышают перспективы роста любого другого рыка в мире, если не всех взятых вместе.

Возможно, производителям сейчас не так выгодно выпускать недорогие устройства, да еще и специально для одной страны, но на перспективу такое решение зайдет очень хорошо. Учитывая, что население Индии не очень хорошо относится к Китаю и всему, что там сделано, принимаемые меры нельзя назвать избыточными. Пускай виновником плохих отношений являются в основном территориальные споры, но для бизнеса это не важно и как-то располагать к себе людей надо.

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Самые популярные смартфоны

Некоторые производители, которые сделали большую ставку на индийский рынок, сейчас наблюдают очень большой рост интереса к своей продукции. Самым хорошим примером может быть OnePlus, которая выпускает телевизоры и саундбары для этого региона. Теперь такие модели, как OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord и, по слухам, OnePlus 8T начинают свой путь именно в Индии.

Номер 1

С такими темпами роста, как сейчас, Индия скоро действительно может стать номером один среди рынков смартфонов.

Другие компании обеспечивают данный рынок недорогими устройствами, на многие из которых мы бы даже не взглянули. Так что не стоит расстраиваться по этому поводу. Много на индийском рынке и производителей, о которых мы даже не слышим в ”наших широтах”. К ним относятся Transsion, Micromax и Intex, которые сосредоточились преимущественно на пользователях, проживающих в сельской местности.

Еще одной причиной роста интереса именно к Индии является то, что ее опережает только один рынок — Китай. Вот только в Поднебесной все построено на своих сервисах (Baidu, WeChat, Weibo), в то время, как индийцы пользуются мировыми наработками, вроде Facebook, Google и Amazon. Они тоже вкладываются деньгами и авторитетом в местный рынок.

Какие смартфоны продаются лучше остальных сейчас и что будет дальше

В заключение остается добавить, что приведенные выше данные о 450 миллионах людей (из более чем миллиарда), которые пользуются сотовой сетью, включают и тех, кто пользуется кнопочными телефонами. От этого перспективы роста становятся еще более красочными и только на руку этому играет жажда информации. Я имею в виду, что в Индии почти не развиты сети Wi-Fi и часто именно смартфон является единственным ”окном в мир”.

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