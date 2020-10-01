Почему многие хорошие телефоны продаются только в Индии

Наверно, некоторые из вас заметили, что многие смартфоны выпускаются или исключительно для индийского рынка, или просто сначала выходят там, а уже потом распространяются по миру. Особенно часто примерами служат такие бренды, как Oppo, OnePlus, Xiaomi и даже Samsung. Конечно, сказанное не относиться к топовым iPhone, Galaxy и Huawei, но факт остается фактом. Такому положению дел есть вполне логичное объяснение и заключается оно в особенностях рынка. Логично предположить, что наибольшего успеха в Индии добьется тот производитель, который сможет учесть все особенности. Пока ими являются китайские компании, но почему вообще так происходит?

Смартфоны в Индии

В течение этого года проводилось множество аналитических исследований, которые показывали, насколько хорошо местные жители покупают смартфоны и какие модели их больше всего интересуют. Но самое интересное исследование было проведено в начале года специалистами хорошо известного нам Counterpoint Research. Они пришли к выводу, что в 2019 году Индия стала более крупным рынком смартфонов, чем США и уступила только Китаю.

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Особенно хорошо в регионе продавались устройства Xiaomi, Oppo, Vivo и Realme — их доля составила 72% от всех поставленных в страну (158 миллионов) смартфонов. Но суммарные продажи не должны вводить вас в заблуждение, ведь второе место занимает Samsung и этому тоже есть объяснение.

Все началось с того, как смартфоны стали по-настоящему доступными. Дело в том, что Индия не является очень богатой страной. В ней проживает более миллиарда человек, но подавляющее большинство из них живет бедно и не может позволить себе iPhone 11 Pro Max или Samsung Galaxy S20 Ultra.

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Именно поэтому наибольшей популярностью в стране пользуются недорогие смартфоны указанных выше брендов. Samsung занимает высокие позиции благодаря своим устройствам серии A, которые стоят недорого, но предлагают широкие возможности своим пользователям.

Недорогой беспроводной Интернет

Вместе с недорогими телефонами пришло и развитие сетей, которые начали предлагать недорогой беспроводной Интернет. В итоге рынок начал расти по экспоненте и производители начали выпускать модели специально для этой страны. В итоге, в прошлом году в Индии было продано даже больше смартфонов, чем в США.

Индия является страной со вторым по величине населением в мире. При этом разница с Китаем такая, что с натяжкой ее можно списать на погрешность. Особенно, если учитывать уровень социального развития общества и местные особенности, можно предположить, что в Индии посчитаны не все люди.

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Подавляющая часть населения страны не имела доступа к связи вообще, а теперь число подключенных жителей по разным подсчетам приближается к 450 миллионам. Это треть населения страны. Глядя на такие цифры, не сложно понять, что перспективы роста не просто большие — они превышают перспективы роста любого другого рыка в мире, если не всех взятых вместе.

Возможно, производителям сейчас не так выгодно выпускать недорогие устройства, да еще и специально для одной страны, но на перспективу такое решение зайдет очень хорошо. Учитывая, что население Индии не очень хорошо относится к Китаю и всему, что там сделано, принимаемые меры нельзя назвать избыточными. Пускай виновником плохих отношений являются в основном территориальные споры, но для бизнеса это не важно и как-то располагать к себе людей надо.

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Самые популярные смартфоны

Некоторые производители, которые сделали большую ставку на индийский рынок, сейчас наблюдают очень большой рост интереса к своей продукции. Самым хорошим примером может быть OnePlus, которая выпускает телевизоры и саундбары для этого региона. Теперь такие модели, как OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord и, по слухам, OnePlus 8T начинают свой путь именно в Индии.

Другие компании обеспечивают данный рынок недорогими устройствами, на многие из которых мы бы даже не взглянули. Так что не стоит расстраиваться по этому поводу. Много на индийском рынке и производителей, о которых мы даже не слышим в ”наших широтах”. К ним относятся Transsion, Micromax и Intex, которые сосредоточились преимущественно на пользователях, проживающих в сельской местности.

Еще одной причиной роста интереса именно к Индии является то, что ее опережает только один рынок — Китай. Вот только в Поднебесной все построено на своих сервисах (Baidu, WeChat, Weibo), в то время, как индийцы пользуются мировыми наработками, вроде Facebook, Google и Amazon. Они тоже вкладываются деньгами и авторитетом в местный рынок.

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В заключение остается добавить, что приведенные выше данные о 450 миллионах людей (из более чем миллиарда), которые пользуются сотовой сетью, включают и тех, кто пользуется кнопочными телефонами. От этого перспективы роста становятся еще более красочными и только на руку этому играет жажда информации. Я имею в виду, что в Индии почти не развиты сети Wi-Fi и часто именно смартфон является единственным ”окном в мир”.