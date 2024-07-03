Почему смартфоны Samsung не меняются из года в год. Спойлер: виновата Apple

Похоже, что в очередной раз мы стоим на пороге ситуации, когда новые смартфон максимально похожи на прошлогодние. В этот раз такая ситуация должна повториться с Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Они почти ничем не будут отличаться от своих предшественников, разве что в них добавят функций Galaxy AI, представленные в январе этого года. Никаких существенных улучшений, вроде отсутствия складки, обновления камер или, в случае с Z Flip, более функционального внешнего экрана. Если вы видели Z Flip 5 и Z Fold 5, считайте, что вы уже знакомы с новинками.

Почему смартфоны Samsung так плохо обновляются

В очередной раз во всем виновата Apple, даже сама того не подозревая. Складывается впечатление, что Samsung не будет вносить серьезные изменения в линейки Z Fold и Z Flip, пока Apple не выпустит свой складной телефон. Компания, видимо, не видит в этом необходимости. Samsung просто не тратит силы, ведь ее смартфоны все равно будут покупать. И даже готовящи йся сверхтонкий HONOR Magic V3 не изменит расстановки сил и пользовательских предпочтений.

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Посмотрите на эволюцию дизайна Samsung. Компания отказалась от изогнутых экранов, перешла на более плоские алюминиевые рамки и убрала характерный блок камер. Теперь Galaxy S24 выглядит подозрительно похожим на iPhone, отличаясь лишь интерфейсом One UI и наличием третьей основной камеры в базовой версии.

Складные телефоны Samsung

Что касается складных моделей, Galaxy Z Flip 5 мало чем отличается от Z Flip 3, кроме увеличенного внешнего экрана и нового процессора. Камеры, разрешение внутреннего дисплея и даже складка остались прежними. А ведь конкуренты, например, Motorola Razr, предлагают более функциональный внешний экран без дополнительных приложений.

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Galaxy Z Fold 5 получил некоторые улучшения в виде обновленных камер и немного более четкого внутреннего дисплея, но самое значительное изменение дизайна произошло еще четыре года назад, когда маленький внешний экран заменили на полноразмерный.

Кажется, что Samsung не только копирует Apple в смартфонах, но и в других продуктах. Взгляните на утечки о Galaxy Watch 7 Ultra и Galaxy Buds 3 – очевидно, что компания черпает вдохновение у конкурента из Купертино. И ей не стыдно. Схема-то работает.

Что Samsung скопировала у Apple

Похоже, что Galaxy Watch 7 Ultra — это практически точная копия Apple Watch Ultra. Судите сами: та же характерная рамка, оранжевые акценты на кнопках, новое крепление ремешка. Даже силиконовый ремешок, судя по утечкам, выглядит как близнец Ocean Band от Apple. И, конечно же, корпус из титана — куда же без него в премиум-сегменте? Кстати, когда вышел Galaxy S24 Ultra, он тоже был титановым, как и iPhone 15 Pro представленный четырьмя месяцами ранее.

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Не поймите меня неправильно, Apple Watch Ultra — отличные часы. Они должны вдохновлять Samsung на совершенствование, но не на слепое копирование. Особенно странно выглядит попытка втиснуть круглый дисплей в квадратный корпус. Galaxy Watch 5 Pro казались мне более удачным направлением — прочные часы для активного отдыха с титановым корпусом и сапфировым стеклом, но сохранившие фирменный стиль Galaxy Watch. Они могли конкурировать с Apple Watch Ultra по автономности и функциональности, оставаясь при этом уникальными.

Что касается новых Galaxy Buds 3, то их можно легко спутать с AirPods. Те же базовые белые наушники, разве что с немного изогнутыми ножками и цветными акцентами. Даже более дорогие Galaxy Buds Pro теперь имеют похожий зарядный кейс и мягкие насадки. Хотя бы серый цвет отличает их от продукции Apple.

Почему же так плохо, что Samsung ориентируется только на Apple? Потому что мир не ограничивается Apple. Да, в США это основной конкурент Samsung, но на международном рынке складных смартфонов происходит настоящий бум. OPPO Find N впечатляет своим компактным широким дизайном, OnePlus Open предлагает умный подход к многозадачности, а HONOR Magic поражает невероятно тонким корпусом. Samsung, похоже, игнорирует все эти инновации.

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Лучшие складные телефоны

То же самое касается и телефонов-раскладушек. Samsung не отреагировала ни на третью камеру в OPPO Find N3 Flip, ни на улучшенный внешний экран и эргономичный дизайн Motorola Razr и Razr Plus.

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Складывается впечатление, что Samsung слишком сосредоточена на подсчете прибыли и не замечает рыночных тенденций. Если сейчас упустить ситуацию, то потом исправить ее будет намного сложнее. И да, во всем в очередной раз виновата Apple. Где уже ее складной iPhone? Хотя, странно, что мы ждем его появления, чтобы Samsung наконец проснулась и начала действовать.