Чем отличаются iPhone и Samsung и чьи смартфоны лучше: большое сравнение

Несмотря на то, что лидирующее место на российском рынке смартфонов уже не первый год занимает Xiaomi, а в спину ей дышат другие китайские компании, именно Apple и Samsung для большинства людей продолжают оставаться главными конкурентами. А тот, кто в силу разных предубеждений намеренно отказывается от устройств из КНР, до сих пор делает выбор исключительно между предложениями брендов из США и Кореи. Но что лучше: iPhone или Samsung?

Какие смартфоны выпускают Apple и Samsung

Сравнение iPhone и Samsung стоит начать с самого заметного отличия, которое бросается в глаза при посещении любого магазина электроники — модельный ряд двух брендов. Если Apple выпускает только дорогие флагманы, то корейцы являются более гибкими, предлагая помимо топовой S-серии доступные решения из линейки с приставкой «A», где есть смартфоны и за 20, и за 10 тысяч рублей.

Конечно, в прямом сравнении дешевый Samsung почти во всем хуже iPhone, поскольку предлагает менее продвинутую начинку, но, в целом, он выполняет все задачи, решение которых беспокоит большинство пользователей при выборе смартфона, а порой даже имеет в своем распоряжении немыслимую для Apple возможность: установку карт памяти MicroSD.

Кроме того, Samsung выпускает экспериментальные устройства с гибким экраном наподобие раскладушки Galaxy Z Flip5 или гибрида смартфона и планшета по имени Galaxy Z Fold5, а на некоторых рынках расширяет свою линейку защищенными моделями. Так что в плане выбора телефона на любой вкус явное преимущество на стороне корейцев.

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Цены Samsung и Apple

Было бы глупо сопоставлять стоимость ультрабюджетного Galaxy A05 и iPhone 15, поэтому недорогие смартфоны Samsung мы сразу же вынесем за скобки. Вместо этого сравним iPhone 15 и Galaxy S24, благо флагманская линейка у обоих производителей плюс-минус одинаковая. Оба бренда выпускают компактные флагманы, их увеличенные версии и продвинутые камерофоны, стоимость которых и нужно сравнивать.

Смартфон Стоимость на старте Стоимость сейчас Galaxy S24 от 89 990 ₽ от 58 000 ₽ iPhone 15 от 124 990 ₽ от 65 000 ₽ Galaxy S24 Plus от 111 990 ₽ от 66 000 ₽ iPhone 15 Plus от 139 990 ₽ от 76 000 ₽ Galaxy S24 Ultra от 146 990 ₽ от 92 000 ₽ iPhone 15 Pro Max от 189 990 ₽ от 107 000 ₽

Несмотря на то, что в день выхода официальные цены iPhone и Samsung кардинально отличаются, через несколько месяцев в серой рознице они становятся примерно одинаковыми, хотя небольшое преимущество все равно оказывается на стороне корейцев.

Если вы из тех, кто готов купить б/у смартфон, для вас преимущество Samsung будет еще более впечатляющим: прошлогодние флагманы Galaxy в отличном состоянии на вторичном рынке теряют в цене 70% по сравнению с официальной розницей, в то время как iPhone проседает на 50-60%. С другой стороны, если вы задумываетесь о потенциальной перепродаже, смартфон Apple окажется предпочтительнее.

В чем отличие iOS от Android

Главное отличие Самсунга и Айфона — операционная система. Если корейские смартфоны работают на открытой ОС Android в обрамлении оболочки One UI, то американские конкуренты используют закрытую операционку iOS. Преимущество открытости в полной мере пользователи начали ощущать в 2022 году, когда из Google Play и AppStore пропали приложения российских подсанкционных компаний. Если владелец Samsung может, например, установить СберБанк Онлайн вручную, то обладателю iPhone придется обращаться в офис компании или проходить увлекательный квест с непредсказуемым исходом.

Также открытость Android позволяет использовать бесконтактную оплату через NFC, пока владельцы Apple iPhone наклеивают на спинку своего смартфона колхозный платежный стикер, а еще у обладателей Samsung есть возможность сделать любую платную программу или игру бесплатной, установив ее пиратскую версию.

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При этом с точки зрения безопасности Android и iPhone не отличаются. Проблемы на Samsung будут только в том случае, если вы собственными руками установите вредоносный софт. В чем же тогда заключается преимущество iOS?

Операционная система Apple содержит меньше предустановленного мусора, который имеется на любом смартфоне, очень часто обновляется, а еще обладает такой экосистемой (взаимной интеграции устройств), что Samsung даже не снилось. Правда, чтобы ее оценить, придется накупить кучу гаджетов Apple, чья цена всегда выше схожих по характеристикам аналогов.

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Несмотря на все достоинства оболочки One UI и операционной системы Android в целом, переход с iPhone на Samsung (и наоборот) может быть омрачен необходимостью заново учиться пользоваться устройством. Формально одни и те же действия на смартфонах разных производителей выполняются иначе, а потому требуется время на адаптацию, которая не у всех проходит гладко. Плюс ко всему переход с Android на iOS (или наоборот) де-факто означает расставание с полюбившейся экосистемой.

Сравнение Galaxy S24 и iPhone 15

Пускай, смартфоны Samsung и Apple выполняют одни и те же базовые задачи, их железо сильно отличается. Чтобы выяснить, кто из них лучше, давайте сравним Galaxy S24 и iPhone 15 — два компактных и самых доступных флагмана компаний.

Характеристики Galaxy S24 iPhone 15 Экран 6.2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц 6.1 дюйма, AMOLED (2556х1179), 60 Гц Основная камера 50 + 10 + 12 МП 48 + 12 МП Фронтальная камера 12 МП 12 МП Процессор Exynos 2400 A16 Bionic Аккумулятор 4000 мАч 3349 мАч Зарядка 25 Вт (нет в комплекте) 20 Вт (нет в комплекте)

Если опираться сугубо на характеристики, то невозможно будет поспорить с тем, что Galaxy S24 лучше iPhone 15:

экран смартфона поддерживает частоту обновления 120 Гц;

Exynos 2400 мощнее A16 Bionic в синтетических тестах (1.7 млн баллов против 1.4 млн);

Galaxy S24 помимо основной камеры и сверхширика имеет телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом;

емкость аккумулятора Samsung почти на 700 мАч больше.

Однако в действительности разница не столь очевидная. Так, процессор A16 Bionic хоть и слабее в бенчмарках, но в базовых сценариях он обеспечивает тот же уровень быстродействия, а в играх зачастую показывает себя даже лучше за счет оптимизации.

iPhone 15 имеет значительно уступающий по размерам аккумулятор, но работает смартфон Apple все равно чуточку дольше (снова спасибо оптимизации).

Сюда же можно добавить и тот факт, что при более высоком уровне яркости на бумаге (для своего флагмана Samsung обещает 2600 нит, в то время как Apple — не более 2000 нит), на практике экран iPhone 15 ярче.

Сравнение камер iPhone и Samsung не позволяет выявить однозначного победителя. Основные сенсоры снимают на одном уровне, а отличия проявляются разве что в цветопередаче. При этом Samsung выносит iPhone в сценариях, когда нужно приблизить объект в кадре, а смартфон Apple лучше показывает себя во время записи видео, четче передавая звук и бесшовно переключаясь между объективами.

Почти все то же самое можно сказать и в сравнении Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max. Да, на бумаге Samsung выглядит намного лучше, вот только в действительности разница хоть и оказывается на его стороне, но далеко не всегда.

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Что лучше: Айфон или Самсунг

Из-за огромной разницы iPhone и Samsung в области программного обеспечения выбор победителя будет напрямую зависеть от вашего текущего устройства. Если сейчас вы пользуетесь смартфоном Apple, то вам будет сложно пересесть на Galaxy, не потратив несколько дней или даже недель на освоение нового для себя интерфейса. Это же касается и обратного перехода, где помимо необходимости выработки привычки придется столкнуться с большим количеством ограничений iOS.

Если рассматривать смартфоны в отрыве от экосистемных фишек и считать каждую копейку, то по соотношению цены и характеристик Samsung окажется лучше iPhone, и с этим сложно поспорить. Однако в мире, где мобильное устройство — не только инструмент, а еще и и аксессуар, только Apple сможет придать вашему образу статусность. Такое уж сложилось общественное мнение. Стоит ли ему уподобляться — решайте сами.