Я больше не пользуюсь RuStore. Лучше установить AppGallery — он работает на всех смартфонах с Android

Долгое время сервисы Google были неотделимы от операционной системы Android. Пользователям даже в голову не приходило, что одно может существовать в отрыве от другого. Однако санкции, которые США наложили на Россию, запретили американским компаниям предоставлять услуги местным пользователям. В результате мы хоть и не лишились доступа к GMS полностью, тот же Google Play стал работать лишь в очень ограниченном режиме. У нас не стало не только возможности покупать софт, но и скачивать многие бесплатные приложения. Тогда реальной альтернативой стал RuStore. Но, попользовавшись им около года, я принял решение от него отказаться. И сейчас расскажу почему.

Каких приложений нет в РуСторе

Мое стремление установить RuStore, когда он только вышел, было продиктовано в основном желанием поддержать отечественного производителя. Я понимал, что софта в каталоге еще долгое время будет очень немного, да и в целом вряд ли он будет таким же удобным, как Google Play. Но использовать каталог поискового гиганта в отсутствие многих популярных приложений, которые требовали регулярных обновлений, я все равно не мог, равно, как и продлевать подписки, которых у меня было не мало.

Первый недостаток RuStore, который до сих пор мешает им пользоваться, — это недостаток софта. Несмотря на то что многие российские приложения в каталоге все-таки есть, часть разработчиков по-прежнему не спешит там размещаться. Например, из тех приложений, которыми я привык пользоваться, там нет как минимум трех:

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Про зарубежные я и вовсе молчу. Поскольку RuStore был разработан при поддержке Минцифры многие иностранные разработчики опасаются публиковать в российском магазине свои приложения. Соответственно, чтобы скачивать и обновлять им, вам по-любому придется держать на устройстве еще и альтернативный каталог.

Как работает автообновление приложений в RuStore

Еще один недостаток RuStore — это сложности с автоматическим обновлением приложений. Вернее, его полное отсутствие. Проблема в том, что каталог способен загружать новые версии в фоновом режиме, но устанавливать их самостоятельно не умеет. Для этого потребуется ваше непосредственное участие.

Все бы ничего, но и обновления из RuStore загружаются в виде APK-файлов. Таким образом, чтобы установить новую версию, вам придется выполнить три действия: нажать на кнопку загрузки, после чего нажать на кнопку установить и затем нажать «Открыть» или «Готово». То есть проделать все то же самое, что вы делаете, если скачиваете приложение с сайта разработчика. Сказать, что это неудобно, значит не сказать ничего.

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Так происходит из-за системных ограничений Android. Обойти их можно, но, видимо, это очень сложно. Для этого нужно то ли получить специальное разрешение от Google, то ли еще что-то, однако факт остается фактом: пользоваться RuStore как автономным магазином приложений не только проблематично, но и попросту неудобно.

Не получается обновить приложение через РуСтор

Третий недостаток российского каталога, с которым я сталкиваюсь регулярно, — это проблемы совместимости старых и новых версий приложений, даже если они были установлены из RuStore. Проявляется это следующим образом: иногда магазин просто отказывается накатывать свежескачанную сборку на старую, выдавая ошибку с текстом: «Не удалось обновить».

Что он предлагает сделать, спросите? Все очень просто. RuStore не оставляет вам другого выбора, кроме как удалить старое приложение и скачать его заново. Само собой, после этого сбиваются все разрешения и другие настройки, включая авторизацию. И все бы ничего, но происходит это с каждым третьим приложением, которое я обновляю. Само собой, понравиться кому-то в здравом уме это попросту не может.

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Допускаю, что причиной проблемы были обновления<, которые самопроизвольно накатывались из альтернативных магазинов приложений вроде Google Play или AppGallery. Это бы все объяснило. Но почему, в таком случае, они не видят проблемы совместимости версий, а RuStore видит? В общем, все это очень сложно. Поэтому я принял решение просто удалить российский магазин.

Как установить AppGallery, если у тебя не Huawei

Да, мне поступить так было легче, чем многим другим, поскольку я пользуюсь смартфоном Huawei, и у меня из коробки предустановлен магазин AppGallery. Но немногие знают, что установить его можно вообще на любой смартфон под управлением Android, вне зависимости от того, поддерживает он сервисы Google или нет. Просто ставите каталог, и наслаждаетесь доступным софтом.

Вот как это сделать:

Перейдите на сайт appgallery.huawei.ru. Нажмите кнопку загрузки, расположенную в левом верхнем углу, или «Установить» напротив любого приложения. На смартфоне выберите «Установить AppGallery» и подтвердите загрузку установочного пакета.

Откройте скачанный файл и завершите установку.

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Не сомневаюсь, что вам понравится AppGallery. На это есть масса причин. Но я выделю лишь основные три. Во-первых, здесь представлено большое количество приложений, включая все те, которых нет в RuStore и Google Play. Во-вторых, здесь предусмотрена возможность оплаты подписок и встроенных покупок массой разных способов, включая платежи по номеру телефона. Ну, и, в-третьих, это развитая система рекомендаций, которая подберет приложения на основе ваших личных предпочтений.

P.S. На других смартфонах, кроме Huawei, автообновление в AppGallery работает так же, как в RuStore.