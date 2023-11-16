Почему в телефонах до сих пор нет спутниковой связи. В этом виноваты мы сами

Помните, как нам говорили, что мы получим телефоны со спутниковой связью от всех компаний, которые их вообще выпускают? По началу в это верилось, хотя и сомнения тоже были. Была даже сделка между Iridium и Qualcomm, которая должна была обеспечить спутниковую связь, но и тут не получилось. В итоге спутниковая связь есть буквально в нескольких смартфонах и то работает только в некоторых регионах, стоит дорого и не дает широких возможностей. Сложно сказать, плохо ли это или же не стоит переживать по этому поводу, но, скорее всего, это наша собственная вина. Кто-то где-то понял, что люди не очень-то хотят за это платить.

Почему в телефонах нет спутниковой связи

Это не значит, что не хотели за это платить именно вы или я, хотя такое тоже может быть. Тут речь скорее о коллективном понятии ”мы”, как о всех потребителях, которые просто не разглядели потенциала технологии и чей уровень интереса к новым анонсам и потенциальным инновациям был очень низким.

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Пересказать историю развития спутниковой связи в смартфонах можно буквально в нескольких словах, настолько короткой она была. Началось все с того, что Apple объявила, что iPhone теперь может использовать спутники в экстренных ситуациях, а затем красочно рассказала нам истории о том, как люди попадали в неприятные ситуации и спасались благодаря новой технологии. Такие компании, как Qualcomm, сразу поспешили рассказать о своих планах предложить то же самое, а затем другие гиганты индустрии, вроде Samsung, поспешили подтвердить, что они тоже в деле. А через год все это затухло и к теме больше никто не возвращался.

Партнерство, которое должно было развить технологию, было прекращено не потому, что Qualcomm хочет, чтобы мы пережили чрезвычайную ситуацию, не имея возможности позвать на помощь. Скорее всего, у кого-то умного сложилось впечатление, что люди не готовы переплачивать за это, когда речь идет о цене на оборудование, и уж точно не станут платить за ежемесячную подписку.

Недостатки спутниковой связи в телефонах

С одной стороны, действительно здорово иметь под рукой средство спасения, когда заблудился в горах и не можешь выбраться, но много ли вообще людей, которые рискуют оказаться в этой ситуации? Да и среди них вряд ли многие готовы были бы переплатить за смартфон и подписку. Те, кому это действительно нужно, купят специализированное спасательное оборудование. Как минимум, оно будет лучше подходить из-за того, что переживет долгий поход и его не надо будет заряжать через сутки (если не меньше).

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Однако это не означает, что идея спутниковой связи умерла полностью и безвозвратно. Google, вероятно, все еще работает над более глубокой интеграцией в Android. Операторы связи, вроде T-Mobile и Starlink, тоже работают в этом направлении. Да и в России некоторые исследовательские центры нет-нет, да посмотрят в сторону спутниковой связи.

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Почему замедлился прогресс

Что мне кажется наиболее интересным в подобных анонсах, так это то, насколько потребители и их покупательские привычки контролируют инновации. Кажется, что раньше все было немного иначе. Рынок диктовал пользователям, что именно им нужно, а сейчас он настолько наводнен предложением, что нам есть что выбирать, а от чего ”воротить нос”.

Затухание интереса к спутниковой связи в смартфонах произошло после того, как кто-то посмотрел, сколько людей готовы платить за спутниковую связь на iPhone, а затем сравнил это с большим количеством данных о других потребителях. Из этого незамысловатого анализа стало понятно, что заработать на этой технологии не получится и продвигать ее дальше не было никакого смысла. Компании могут просто продолжать делать дисплей ярче и камеру более мегапиксельной и продавать нам это, как инновации. На это мы клюнем намного более охотно, когда соберемся покупать новый телефон.

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Провальные проекты Google

Ни одна компания не признается, что поспешила анонсировать что-то, а потом исследования показали, что это не будет прибыльным. Однако мы знаем, что такое часто случается. По крайней мере, в данном случае не было бета-тестирования продуктов, которые покупали бы ранние пользователи. Даже Google Glass и Nexus Q проходили эту стадию, на которой производитель понял, что дальше не стоит смотреть в эту сторону. А если и стоит, то надо сильно пересмотреть свой подход.

Лично я не сильно расстроен, что спутниковая связь в том виде, в котором нам ее пытались продать, не прижилась. Даже если это было бы доступно в России, и я купил бы себе такой телефон, я бы ни за что не стал бы платить за это. Вот когда будет доступна полноценная связь через спутники в любой точке мира, вот тогда мы снова вернемся к этому разговору, и это будет намного более интересно. Даже если это будет дороже. Ведь оставаться на связи всегда и везде намного более привлекательно, чем просто возможность вызвать вертолет, если ты потерялся в Тибетских горах. Вопрос только — зачем ты пошел туда с iPhone?

Но даже в этом случае надо еще подождать, что нам покажет 5G. Может быть эта технология раскроет весь свой потенциал, и спутники будут нам не нужны вовсе.