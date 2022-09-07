Пока все ждали iPhone со спутниковой связью, Huawei выпустила Mate 50

Уже несколько лет от каждой презентации Apple ждут демонстрации чего-то нового. Например, того, что она покажет iPhone с поддержкой спутниковой связи. Непонятно, кому и зачем это нужно, но сама идея довольно привлекательна, а факт чего-то, связанного с космосом, в карманном устройстве и вовсе может привлечь миллионы новых покупателей. Вот только от Apple мы так и не дождались новинку, а другие компании постарались подхватить этот тренд. Теперь это получилось у Huawei, которая, несмотря на санкции, продолжает демонстрировать свою силу. А еще теперь понятно, почему она так долго возилась с моделью Mate 50 и не выпустила ее в прошлом году.

Вышел Huawei Mate 50

Так получилось, что многие компании стараются получить свою минуту славы, выступив с заявлением в тот момент, когда рынок подогрет предстоящей презентаций нового iPhone. Даже Google пошла этим путем, анонсировав дату презентации Pixel 7 еще за месяц до ее проведения. Так же поступила и Huawei.

Компания анонсировала долгожданную серию Mate 50 за день до сентябрьского мероприятия Apple. У него есть функция, которую мы в очередной раз ждем от iPhone 14 — возможность отправлять данные через спутниковую связь. Mate 50 и Mate 50 Pro смогут отправлять короткие тексты и использовать навигацию благодаря глобальной спутниковой сети Китая BeiDou, что позволяет общаться в районах, куда не дотягиваются вышки сотовых операторов.

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Характеристики Huawei Mate 50

Флагманская серия Mate 50 работает на базе чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1. Правда, как и раньше, этот чипсет поддерживает только 4G, так как использование компанией 5G запрещено действующими санкциями США против Huawei.

Так же смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти, что многим может показаться очень небольшим объемом. Зато 50 Pro поставляется с увеличенным 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Mate 50 получит чуть более скромную панель с диагональю 6,7 дюймов. В ее основе так же будет лежать OLED-матрица, но частота ее обновления будет ниже — всего 90 Гц.

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Камера нового Huawei

Основная камера обеих новинок получит основную камеру с разрешением 50 Мп. Ее ключевой функцией будет возможность изменения апертуры от f/1,4 до f/4. Большинство камер смартфонов используют фиксированную апертуру, поэтому такое нововведение можно назвать интересным, хоть и не уникальным, так как Samsung уже пыталась выпустить что-то подобное. На практике такое интересное решение, скорее всего, нивелируется банальной физикой. Сам объектив настолько мал, что вряд ли получится создать какую-либо значимую разницу в глубине резкости между этими значениями. На большой камере это очень важно, но мир смартфонов живет по своим принципам.

Кроме основного модуля, обе модели имеют 13 Мп сверхширокоугольную камеру с апертурой f/2.2. Так же у обоих смартфонов есть телеобъектив, но он у них разный. Версия Pro получает модернизированную 64 Мп камеру с 200-кратным цифровым зумом. Базовый Mate 50 предлагает 100-кратный цифровой зум. Впрочем, оба являются функцией ради функции. Пользоваться ей на постоянной основе едва ли кто-то будет.

На выбор будут доступны три цвета корпуса — яркий оранжевый, а так же стандартные для флагманов черный и серебристый.

Может ли телефон работать через спутник

Если вам кажется, что в наши дни вы много слышите о спутниковой связи, это потому, что так оно и есть. Некоторые операторы связи совместно со SpaceX то и дело объявляют о партнерстве, целью которого является предоставление этой функции пользователям. Доступ должен обеспечиваться через спутники Starlink. А слухи о функции спутникового обмена сообщениями Apple ходят с прошлого года.

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Во всех этих случаях технология, скорее всего, будет ограничена, по крайней мере поначалу. Например, T-Mobile заявляет, что ее система позволит обмениваться текстовыми и даже графическими сообщениями, но голосовые вызовы и передача данных будут доступны позже.

Небольшим минусом является то, что, судя по описанию системы Huawei, телефоны Mate 50 смогут только отправлять тексты через спутник и не смогут их получать. Во всех этих случаях спутниковые текстовые сообщения предназначены для обеспечения экстренного соединения в местах, где нет сигнала для отправки даже срочных сообщений.

То есть, функция реализуется не для того, чтобы вы могли скролить ленту или сидеть в чатиках, когда находитесь вне зоны действия сотовой связи. Но явный тренд намечен. А значит, скоро еще больше телефонов смогут работать через спутник. Нам же остается только следить за новостями и ждать этого момента. А вы ждете массового прихода спутниковой связи?