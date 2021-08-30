Чем мобильная связь отличается от спутниковой

Развитие связи продолжается каждый день. Наверняка вы слышали про спутниковый интернет Starlink от Илона Маска и задались вопросом, чем же он отличается от обычной сотовой связи? За исключением того, что связано с Илоном Маском, становится мегапопулярным и интересует всех подряд. Его проект называют чуть ли не убийцей сотовой связи — ах, сколько «убийц» всего уже было! Но так ли хороша спутниковая связь? У нее есть какие-то особенности? В общем, очень интересно разобраться, чем же привычная мобильная связь отличается от спутниковой.

Что такое спутниковая связь

Спутниковая связь — это один из видов связи, осуществляемый между Земными станциями, а для ретрансляции используются искусственные спутники Земли. Тема активно начала развиваться еще в 1945 году Артуром Кларком, который пердложил создать систему спутников, которые помогли бы создать глобальную систему связи.

Искусственные спутники бывают нерегенеративными (принимают сигнал от одной станции на Земле, переводя в другую частоту, усиливают и транслируют на другую Земную станцию) и регенеративными (модулируют сигнал заново, исправляя ошибки при передачи, но с увеличенной задержкой сигнала). Зона видимости, которая способна передать сигнал со спутников на землю для качественного приема, называется зоной покрытия. У той же Starlink сейчас на орбите более 1700 спутников.

Чем отличается мобильная связь от спутниковой

Сотовые операторы охватывают все больше новых территорий. Но из-за особенностей рельефа базовые станции не получится установить в отдаленных районах: во-первых, их сложно устанавливать, во-вторых, так же сложно обслуживать, в-третьих, они не принесут никакой выгоды компаниям. В таких случаях спутниковая связь очень выручает — сигнал с земли идет на спутник, а спутник возвращает его обратно по назначению.

Такой вид связи подойдет для человека, который часто путешествует — телефон не даст остаться без связи. Единственный минус — спутниковая связь является весьма дорогой, но в некоторых странах абонентская плата не сильно отличается от стоимости мобильной связи. Тот же Starlink обходится первым пользователям в 99 долларов абонентской платы и почти 500 долларов нужно заплатить за оборудование.

Минусы спутникового интернета

Для стационарного пользования придется помучаться с установкой оборудования: диаметр спутниковой тарелки весьма велик, к этому добавляется еще ресивер и вереница проводов. В общем, роутер будет попроще в установке, чем этот вариант. Кроме того, спутниковые телефоны по-прежнему являются громоздкими — с этим, увы, никто ничего не сделал, но вся надежда на новомодный Starlink. будем надеяться, что у Илона Маска есть какой-то план, как сделать спутниковые телефоны привычных нам размеров.

Спутниковый интернет — отличная альтернатива мобильной связи, но в сельской местности или труднодоступных районах. Есть надежда, что однажды этот вид связи вытеснит сотовую, но это произойдет еще не скоро. О новостях мобильной связи пишем в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

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Особенности спутниковой связи

Если привычная нам сотовая связь, можно сказать, не оставляет углеродный след и не наносит ущерба окружающей среде, то спутниковый интернет устроен иначе — рано или поздно срок жизни спутника подойдет к концу, его отключат, превратив в кусок космического мусора. При отключении спутник сходит с орбиты: часты случаи, когда «останки» спутника падали туда, куда не надо. Однажды советский спутник, содержащий радиоактивные элементы для бесперебойной работы, приземлился в Канаде, в результате чего произошел международный скандал.

Сколько стоит спутниковый телефон

Взяв в руки такой телефон может показаться, что вернулся в 90-е: настолько они огромные и неудобные. Основная причина, почему они так отличаются от современных смартфонов — такие телефоны существуют только для звонков из труднодоступных районов, где нет другого способа связи.

Почему спутниковые телефоны стоят так дорого? В этой отрасли попросту нет конкуренции, которая могла бы подстегивать производителей к инновациям. В этом нет смысла: спутниковый телефон должен быть простым в использовании, надежным, с понятным меню и с очень мощным аккумулятором, который никогда не подведет. По этой же причине их не оснащают теми же функциями, которые есть сейчас в обычных телефонах — зачем это всё, когда телефон существует для определенной цели? Похоже, что спутниковые телефоны еще не скоро станут похожими на обычные. А вы держали в руках или пользовались спутниковым телефоном? Расскажите в нашем Telegram-чате, каково это?

Спутниковая связь очень надежная и выручит в любой непонятной ситуации, являясь прекрасным дополнением к привычной нам сотовой связи. На данный момент это очень дорогая услуга, которая подойдет далеко не всем. Будем наблюдать за этой отраслью: она развивается очень медленно, но ей и не нужно развитие, самое главное — это надежность.