Чем мобильная связь отличается от спутниковой

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Иван Герасимов 0

Развитие связи продолжается каждый день. Наверняка вы слышали про спутниковый интернет Starlink от Илона Маска и задались вопросом, чем же он отличается от обычной сотовой связи? За исключением того, что связано с Илоном Маском, становится мегапопулярным и интересует всех подряд. Его проект называют чуть ли не убийцей сотовой связи — ах, сколько «убийц» всего уже было! Но так ли хороша спутниковая связь? У нее есть какие-то особенности? В общем, очень интересно разобраться, чем же привычная мобильная связь отличается от спутниковой.

Рассказываем все об отличиях спутниковой связи от мобильной

Что такое спутниковая связь

Спутниковая связь — это один из видов связи, осуществляемый между Земными станциями, а для ретрансляции используются искусственные спутники Земли. Тема активно начала развиваться еще в 1945 году Артуром Кларком, который пердложил создать систему спутников, которые помогли бы создать глобальную систему связи.

Спутниковая связь гораздо надежнее сотовой связи

Искусственные спутники бывают нерегенеративными (принимают сигнал от одной станции на Земле, переводя в другую частоту, усиливают и транслируют на другую Земную станцию) и регенеративными (модулируют сигнал заново, исправляя ошибки при передачи, но с увеличенной задержкой сигнала). Зона видимости, которая способна передать сигнал со спутников на землю для качественного приема, называется зоной покрытия. У той же Starlink сейчас на орбите более 1700 спутников.

Чем отличается мобильная связь от спутниковой

Сотовые операторы охватывают все больше новых территорий. Но из-за особенностей рельефа базовые станции не получится установить в отдаленных районах: во-первых, их сложно устанавливать, во-вторых, так же сложно обслуживать, в-третьих, они не принесут никакой выгоды компаниям. В таких случаях спутниковая связь очень выручает — сигнал с земли идет на спутник, а спутник возвращает его обратно по назначению.

Удивительно, но можно арендовать спутниковую связь

Такой вид связи подойдет для человека, который часто путешествует — телефон не даст остаться без связи. Единственный минус — спутниковая связь является весьма дорогой, но в некоторых странах абонентская плата не сильно отличается от стоимости мобильной связи. Тот же Starlink обходится первым пользователям в 99 долларов абонентской платы и почти 500 долларов нужно заплатить за оборудование.

Минусы спутникового интернета

Для стационарного пользования придется помучаться с установкой оборудования: диаметр спутниковой тарелки весьма велик, к этому добавляется еще ресивер и вереница проводов. В общем, роутер будет попроще в установке, чем этот вариант. Кроме того, спутниковые телефоны по-прежнему являются громоздкими — с этим, увы, никто ничего не сделал, но вся надежда на новомодный Starlink. будем надеяться, что у Илона Маска есть какой-то план, как сделать спутниковые телефоны привычных нам размеров.

Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска — надежда на бурное развитие

Спутниковый интернет — отличная альтернатива мобильной связи, но в сельской местности или труднодоступных районах. Есть надежда, что однажды этот вид связи вытеснит сотовую, но это произойдет еще не скоро. О новостях мобильной связи пишем в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

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Особенности спутниковой связи

Если привычная нам сотовая связь, можно сказать, не оставляет углеродный след и не наносит ущерба окружающей среде, то спутниковый интернет устроен иначе — рано или поздно срок жизни спутника подойдет к концу, его отключат, превратив в кусок космического мусора. При отключении спутник сходит с орбиты: часты случаи, когда «останки» спутника падали туда, куда не надо. Однажды советский спутник, содержащий радиоактивные элементы для бесперебойной работы, приземлился в Канаде, в результате чего произошел международный скандал.

Сколько стоит спутниковый телефон

Взяв в руки такой телефон может показаться, что вернулся в 90-е: настолько они огромные и неудобные. Основная причина, почему они так отличаются от современных смартфонов — такие телефоны существуют только для звонков из труднодоступных районов, где нет другого способа связи.

Спутниковые телефоны выглядят так, будто на дворе начало нулевых

Почему спутниковые телефоны стоят так дорого? В этой отрасли попросту нет конкуренции, которая могла бы подстегивать производителей к инновациям. В этом нет смысла: спутниковый телефон должен быть простым в использовании, надежным, с понятным меню и с очень мощным аккумулятором, который никогда не подведет. По этой же причине их не оснащают теми же функциями, которые есть сейчас в обычных телефонах — зачем это всё, когда телефон существует для определенной цели? Похоже, что спутниковые телефоны еще не скоро станут похожими на обычные. А вы держали в руках или пользовались спутниковым телефоном? Расскажите в нашем Telegram-чате, каково это?

Спутниковая связь очень надежная и выручит в любой непонятной ситуации, являясь прекрасным дополнением к привычной нам сотовой связи. На данный момент это очень дорогая услуга, которая подойдет далеко не всем. Будем наблюдать за этой отраслью: она развивается очень медленно, но ей и не нужно развитие, самое главное — это надежность.

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