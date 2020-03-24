Помнишь ли ты, мой дорогой друг, такой некогда славный бренд, как HTC? В свое время это не просто был очередной производитель смартфонов. Они были олицетворением Android. Перый смартфон на этой операционной системе назывался HTC Dream. Тогда он полностью соответствовал своему названию и действительно был мечтой. Спустя 12 лет об этой компании известно только то, что она с треском провалилась, но производит самые крутые очки виртуальной реальности. Они действительно ценятся, но одним VR сыт не будешь. Вернуть былую репутацию тоже не получается. В итоге, дела компании идут все хуже и хуже. Вот еще один удар по ним. Сколько же им осталось?

Кто сделал первый Android смартфон

Первый Android смартфон показали миру 23 сентября 2008 года. Вышел он под брендом HTC и получил название Dream. Так же он выпускался оператором T-Mobile под названием T-Mobile G1.

Еще до выхода этого смартфона многие производители заявляли о своих планах сделать то же самое. Но первый всегда только один и в истории остается именно он. Надо отметить, что остальные подтянулись достаточно быстро и новинки начали выходить почти одна за одной.

Первым смартфоном на Android, сделанным России, был Highscreen PP5420. В продажу этот смартфон поступил в июле 2009 года. Мало кто об этом знает, но нам не пришлось долго ждать своего Android-смартфона.

Что сейчас делает HTC

Из последних действительно интересных новостей об HTC была продажа мобильного подразделения. В 2017 году Google заплатила за нее 1,1 миллиарда долларов. При этом получила все права на интеллектуальную собственность и начала производить на ее заводах Google Pixel 2.

Последней новостью, связанной со смартфонами, была гора хайпа на криптовалютах. В мае 2018 года компания анонсировала первый блокчейн-смартфон. Произошло это на конференции Consensus. Дополнительной попыткой попиариться было заявление о том, что смартфон можно купить только за биткоины или эфириум. Цена в эквиваленте была около 1 000 долларов.

Из самого интересного, что с компанией происходит сейчас, можно отметить работы по продвижению идей виртуальной реальности. Они делают очень даже неплохие очки HTC Vive. Правда, при цене около 70 000 рублей они едва ли способствуют продвижению идеи виртуальной реальности в массы. Это очень нишевый продукт, хоть и действительно достойный.

Вот зачем HTC удаляет приложения из Google Play? Что происходит?

HTC на грани провала

На этот год компания настроена очень позитивно. Возможно, дело в ставке на то, что все будут сидеть дома из-за коронавируса и пользоваться ее продуктами. Лично я в это не верю. Не знаю, как вы. Особенно мои сомнения подкрепляет провальный (очередной) для компании 2019 год.

Тайваньская компания сообщила о седьмом подряд квартале в минусе. Сегодня она рассказала о своих финансовых ”успехах”. Согласно отчету, выручка упала с 81 миллиона долларов в позапрошлом квартале до 60 миллионов долларов в прошлом.

А еще интереснее, что в этой выручке нет прибыли. Вместо этого HTC понесла убытки в размере 78 миллионов долларов.

Чтобы было еще понятнее, насколько дела компании плохи, можно сказать, что разница между выручкой за вычетом себестоимости и расходами составила -122,1 процента. Кварталом ранее аналогичный показатель составил -98,6 процентов. Тогда это было катастрофой, а сейчас это просто… ну, вы поняли. Проще говоря, компания работает в убыток. В огромный убыток. И так уже не первый квартал. С другой стороны, валовая прибыль HTC выросла с 22,9% до 25,7%, но в данном случае это не решает проблему.

Чтобы хоть как-то продолжить болтать ножками и не пойти ко дну, компания в конце прошлого года представила VR-гарнитуру HTC Vive Cosmos и целых два смартфона. Этими смартфонами стали Exodus 1 и Desire 19. Презентации в прошлом году тоже были.

При этом представители HTC сообщают, что планируют выпустить в этом году смартфон с поддержкой 5G. Я очень сомневаюсь, что пользователи побегут сметать их с полок магазинов. Мало того, что есть масса более именитых конкурентов, так еще и сама HTC уже не вызывает того желания купить ее смартфоны, которое было раньше.

Свежие новости про взлеты и падения компаний можно прочитать в нашем Google News. Присоединяйтесь!

Почему HTC перестала выпускать смартфоны

Непосредственного прекращения выпуска смартфонов со стороны компании пока нет, но их выпускается столько, что ими проще пренебречь. В свое время я сам пользовался смартфоном HTC Desire на Android 2. Третью версию прошивки он не получил, но все равно мне очень нравился. Дизайн, стабильность, функциональность. Все в нем было как-то гармонично. Особенно на фоне iPhone первого поколения, который у меня был до этого.

Со временем количество успешных моделей компании стало серьезно сокращаться. Последним смартфоном, который был более менее хорошим, стал HTC U11. Он мне даже почти понравился. Он мог похвастаться некоторыми технологичными решениями. Например, активными гранями. Но в итоге тоже как-то не сложилось. У компании даже была стратегия развития, но к чему все это? В нашем Telegram-чате вы можете высказать свое отношении к ситуации вокруг HTC.

Лично мне очень грустно смотреть, как хорошие в свое время компании катятся под откос. При этом, набирая скорость и подпрыгивая на кочках. Так было с Motorola, Nokia и HTC. Очень не хочется такого провала для других. Пусть все будут на рынке, конкурируют и радуют нас новыми смартфонами.