Ужасные смартфоны, которые нельзя покупать в 2023 году

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Герман Вологжанин 0

На протяжении всего года мы вместе с вами наблюдаем за тем, как развиваются мобильные технологии, и насколько крутыми стали современные смартфоны. Увы, это касается далеко не каждого устройства, представленного на рынке. Наряду с хорошими телефонами нередко появляются отвратительные модели, которые хочется выкинуть сразу после покупки. Хотя такие аппараты совершенно неинтересны в технологическом плане, их надо знать в лицо, чтобы в 2023 году не совершить ошибку, купив плохой смартфон себе или кому-нибудь из своих близких.

Ужасные смартфоны, которые нельзя покупать в 2023 году. Не вздумайте покупать эти модели, если не хотите спустить деньги в унитаз. Фото.

Не вздумайте покупать эти модели, если не хотите спустить деньги в унитаз

Redmi 10A — телефон, который плохо работает

Глупо ждать больших свершений от дешевого смартфона, который в официальной рознице продается менее чем за 10 000 ₽, однако Redmi 10A — это не просто очередной проходняк от Xiaomi, а свидетельство наплевательского отношения компании к своим поклонником. Сейчас это телефон с самой низкой оценкой в Яндекс Маркете среди моделей 2022 года, и негативные отзывы он получил вполне заслуженно.

Redmi 10A — телефон, который плохо работает. Redmi 10A — смартфон для очень неторопливых людей. Фото.

Redmi 10A — смартфон для очень неторопливых людей

Аппарат использует процессор Helio G25, знакомый еще по Redmi 9A 2020 года, а его накопитель выполнен по древнему стандарту eMMC 5.1, представленному 7 лет назад. Это комбо становится залогом медлительности смартфона при решении базовых задач вроде открытия сайтов в браузере или просмотра обновлений в ленте соцсети.

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Кроме того, Xiaomi умудрилась оставить в устройстве 2022 года разъем MicroUSB и посредственный экран, чьей пиковой яркости бывает недостаточно даже в облачную погоду. Лучше немного доплатить и купить Redmi 10C или взять что-то из нашей подборки хороших смартфонов до 10 тысяч рублей.

Samsung Galaxy A23 — король плохих Самсунгов

Samsung Galaxy A23 — король плохих Самсунгов. Samsung так и не научилась делать хорошие смартфоны в сегменте недорогих устройств. Фото.

Samsung так и не научилась делать хорошие смартфоны в сегменте недорогих устройств

Samsung — один из тех производителей, которые многие покупатели ошибочно считают надежными. В сегменте флагманов корейцы действительно могут предложить нечто особенное, но обладатели недорогих телефонов бренда получают с барского стола огрызки в виде технологий 7-летней давности.

Официальная цена смартфона Samsung Galaxy A23 в базовой версии 4/64 ГБ — 20 990 ₽, что дает повод рассчитывать на как минимум сносные характеристики. Но на деле покупатель получает аппарат с дешевым PLS-дисплеем, сопоставимым по качеству с экраном Redmi 10A, а набор камер за эти деньги и вовсе выглядит удручающе: основа в лице печально известного датчика Samsung S5KJN1, сверхширик на стыдные 5 МП и 8-мегапиксельная фронталка.

Samsung Galaxy A23 — король плохих Самсунгов. У смартфона абсолютно заурядная камера, которую не спасает ни оптическая стабилизация, ни ночной режим. Фото.

У смартфона абсолютно заурядная камера, которую не спасает ни оптическая стабилизация, ни ночной режим

И все-таки главным недостатком устройства является скорость работы. Процессор Snapdragon 680 — не худшее решение в своем ценовом диапазоне, но все портит внутренняя память стандарта eMMC 5.1, из-за которой приложения устанавливаются и запускаются с той же скоростью, что и на Redmi 10A.

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Если дешевому смартфону Xiaomi это простительно, учитывая его стоимость, то видеть постоянные фризы и чувствовать общую медлительность на Samsung за 20 тысяч рублей — настоящее испытание, попахивающее издевательством со стороны производителя. Не удивительно, что розничные сети к концу года снизили стоимость устройства до приемлемых 15 000 ₽, но и за эти деньги можно найти смартфон поинтереснее.

realme 9 Pro — новый телефон, который стал хуже

realme 9 Pro — новый телефон, который стал хуже. Ребята из realme умудрились сделать смартфон, который оказался хуже предшественника, вышедшего двумя годами ранее. Фото.

Ребята из realme умудрились сделать смартфон, который оказался хуже предшественника, вышедшего двумя годами ранее

Когда производитель выпускает новую модель, ты невольно ждешь от нее улучшений на фоне предшественника. Однако в номерной серии realme это правило не соблюдается, что подтверждает смартфон realme 9 Pro, ставший уже третьим по счету наследником нашумевшего realme 6 Pro. Между презентациями устройств два года разницы, но многое ли изменилось за это время?

Характеристикаrealme 6 Prorealme 9 Pro
Экран6,6 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц6,6 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц
Основная камера64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП64 МП + 8 МП + 2 МП
Фронтальная камера16 МП + 8 МП16 МП
ПроцессорSnapdragon 720GSnapdragon 695
Аккумулятор5000 мАч4300 мАч
Зарядка33 Вт30 Вт
Официальная цена24 990 ₽27 990 ₽
Год выпуска20202022

За прошедшие два года смартфон обзавелся лишь более высокой частотой обновления экрана и слегка потолстевшим аккумулятором. При этом, если мы копнем глубже, то окажется, что realme 9 Pro по многим характеристикам хуже своего предшественника:

  • несмотря на использование в обоих случаях основной камеры на 64 МП, размер сенсора больше на realme 6 Pro (1/1.72″ vs 1/2″);
  • realme 6 Pro имеет 12-мегапиксельный телеобъектив с двукратным оптическим зумом;
  • фронталка старого смартфона имеет дополнительную камеру с более широким углом захвата;
  • процессор realme 9 Pro не позволяет записывать видео в 4K;
  • realme 6 Pro заряжается быстрее (57 минут vs 75 минут).

Думаю, теперь вы без лишних комментариев понимаете, что realme 9 Pro — крайне неудачный аппарат, который смотрится сносно только в отрыве от своих предшественников, выходивших в предыдущие годы.

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HTC Desire 22 Pro — очень плохой телефон

HTC Desire 22 Pro — очень плохой телефон. Как думаете, сколько стоит смартфон с таким экраном? Фото.

Как думаете, сколько стоит смартфон с таким экраном?

Давненько мы ничего не слышали о компании HTC, но в 2022 году тайваньцы решили напомнить о себе, выпустив HTC Desire 22 Pro — смартфон для метавселенной. Увы, за смелым позиционированием скрывается самый заурядный аппарат, чьей единственной особенностью является возможность взаимодействия с виртуальным пространством Viverse, ради которого нужно еще купить VR-шлем HTC.

Смартфон выполнен из пластика и выглядит дешево, что подчеркивают широкие рамки вокруг экрана, а с технической точки зрения HTC Desire 22 Pro — типичный представитель бюджетного сегмента на процессоре Snapdragon 695, с камерой на 64 МП и аккумулятором на 4520 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 18 Вт. Все бы ничего, вот только цена HTC Desire 22 Pro — не 15, не 20 и даже не 30 тысяч рублей, а 39 990 ₽.

HTC Desire 22 Pro — очень плохой телефон. Похоже, цену HTC Desire 22 Pro тоже придумывали в метавселенной. Фото.

Похоже, цену HTC Desire 22 Pro тоже придумывали в метавселенной

За эти деньги можно купить Xiaomi 12T, а на сдачу оплатить интернет на несколько месяцев вперед и прочитать на нашем сайте, как пользоваться VR на телефоне. И никакая метавселенная Viverse со своими NFT-токенами вам не понадобится.

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Sony Xperia 1 IV — худший смартфон

Sony Xperia 1 IV — худший смартфон. К сожалению, Sony продолжает выпускать отвратительные смартфоны. Фото.

К сожалению, Sony продолжает выпускать отвратительные смартфоны

Смартфоны Sony принято считать необычными за счет их вытянутого корпуса и экрана без вырезов, но я бы назвал их скорее маргинальными. В этом году японская компания выпустила флагман Sony Xperia 1 IV. В нашей рознице он продается примерно за 70 000 ₽, а его характеристики на бумаге выглядят бесподобно:

  • экран с разрешением 4K;
  • сзади 3 функциональные камеры без маркетинговых 48, 108 и 200 мегапикселей;
  • процессор Snapdragon 8 Gen 1;
  • аккумулятор на 5000 мАч.

Но, как только ты берешь этот смартфон в руки, то сразу становится ясно, что тебя обманули буквально во всем. Несмотря на заявленное разрешение 4K (3840×1644), доступно оно только во время просмотра фото и в приложении «Камера», а во всех остальных сценариях экран показывает в 2 раза меньше пикселей. Пиковая яркость OLED-матрицы не превышает 650 нит, что соответствует показателям IPS-панелей, а частота обновления 120 Гц через несколько минут активного использования сбрасывается до стандартных 60 Гц.

Плохая реализация и без того не самого удачного с точки зрения стабильности процессора Snapdragon 8 Gen 1 из-за перегрева может в любой момент остановить запись видео на смартфоне, чья киллер-фича — именно камера. И даже в режиме фото она далека от идеала. Система камер не только состоит из старых и маленьких сенсоров, но и чурается использовать искусственный интеллект для получения более контрастных снимков. И зачем нужен такой камерофон, когда за те же деньги можно купить Samsung Galaxy S22 Ultra или Xiaomi 12S Ultra?

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