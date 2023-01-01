Ужасные смартфоны, которые нельзя покупать в 2023 году

На протяжении всего года мы вместе с вами наблюдаем за тем, как развиваются мобильные технологии, и насколько крутыми стали современные смартфоны. Увы, это касается далеко не каждого устройства, представленного на рынке. Наряду с хорошими телефонами нередко появляются отвратительные модели, которые хочется выкинуть сразу после покупки. Хотя такие аппараты совершенно неинтересны в технологическом плане, их надо знать в лицо, чтобы в 2023 году не совершить ошибку, купив плохой смартфон себе или кому-нибудь из своих близких.

Redmi 10A — телефон, который плохо работает

Глупо ждать больших свершений от дешевого смартфона, который в официальной рознице продается менее чем за 10 000 ₽, однако Redmi 10A — это не просто очередной проходняк от Xiaomi, а свидетельство наплевательского отношения компании к своим поклонником. Сейчас это телефон с самой низкой оценкой в Яндекс Маркете среди моделей 2022 года, и негативные отзывы он получил вполне заслуженно.

Аппарат использует процессор Helio G25, знакомый еще по Redmi 9A 2020 года, а его накопитель выполнен по древнему стандарту eMMC 5.1, представленному 7 лет назад. Это комбо становится залогом медлительности смартфона при решении базовых задач вроде открытия сайтов в браузере или просмотра обновлений в ленте соцсети.

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Кроме того, Xiaomi умудрилась оставить в устройстве 2022 года разъем MicroUSB и посредственный экран, чьей пиковой яркости бывает недостаточно даже в облачную погоду. Лучше немного доплатить и купить Redmi 10C или взять что-то из нашей подборки хороших смартфонов до 10 тысяч рублей.

Samsung Galaxy A23 — король плохих Самсунгов

Samsung — один из тех производителей, которые многие покупатели ошибочно считают надежными. В сегменте флагманов корейцы действительно могут предложить нечто особенное, но обладатели недорогих телефонов бренда получают с барского стола огрызки в виде технологий 7-летней давности.

Официальная цена смартфона Samsung Galaxy A23 в базовой версии 4/64 ГБ — 20 990 ₽, что дает повод рассчитывать на как минимум сносные характеристики. Но на деле покупатель получает аппарат с дешевым PLS-дисплеем, сопоставимым по качеству с экраном Redmi 10A, а набор камер за эти деньги и вовсе выглядит удручающе: основа в лице печально известного датчика Samsung S5KJN1, сверхширик на стыдные 5 МП и 8-мегапиксельная фронталка.

И все-таки главным недостатком устройства является скорость работы. Процессор Snapdragon 680 — не худшее решение в своем ценовом диапазоне, но все портит внутренняя память стандарта eMMC 5.1, из-за которой приложения устанавливаются и запускаются с той же скоростью, что и на Redmi 10A.

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Если дешевому смартфону Xiaomi это простительно, учитывая его стоимость, то видеть постоянные фризы и чувствовать общую медлительность на Samsung за 20 тысяч рублей — настоящее испытание, попахивающее издевательством со стороны производителя. Не удивительно, что розничные сети к концу года снизили стоимость устройства до приемлемых 15 000 ₽, но и за эти деньги можно найти смартфон поинтереснее.

realme 9 Pro — новый телефон, который стал хуже

Когда производитель выпускает новую модель, ты невольно ждешь от нее улучшений на фоне предшественника. Однако в номерной серии realme это правило не соблюдается, что подтверждает смартфон realme 9 Pro, ставший уже третьим по счету наследником нашумевшего realme 6 Pro. Между презентациями устройств два года разницы, но многое ли изменилось за это время?

Характеристика realme 6 Pro realme 9 Pro Экран 6,6 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц 6,6 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц Основная камера 64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП 64 МП + 8 МП + 2 МП Фронтальная камера 16 МП + 8 МП 16 МП Процессор Snapdragon 720G Snapdragon 695 Аккумулятор 5000 мАч 4300 мАч Зарядка 33 Вт 30 Вт Официальная цена 24 990 ₽ 27 990 ₽ Год выпуска 2020 2022

За прошедшие два года смартфон обзавелся лишь более высокой частотой обновления экрана и слегка потолстевшим аккумулятором. При этом, если мы копнем глубже, то окажется, что realme 9 Pro по многим характеристикам хуже своего предшественника:

несмотря на использование в обоих случаях основной камеры на 64 МП, размер сенсора больше на realme 6 Pro (1/1.72″ vs 1/2″);

realme 6 Pro имеет 12-мегапиксельный телеобъектив с двукратным оптическим зумом;

фронталка старого смартфона имеет дополнительную камеру с более широким углом захвата;

процессор realme 9 Pro не позволяет записывать видео в 4K;

realme 6 Pro заряжается быстрее (57 минут vs 75 минут).

Думаю, теперь вы без лишних комментариев понимаете, что realme 9 Pro — крайне неудачный аппарат, который смотрится сносно только в отрыве от своих предшественников, выходивших в предыдущие годы.

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HTC Desire 22 Pro — очень плохой телефон

Давненько мы ничего не слышали о компании HTC, но в 2022 году тайваньцы решили напомнить о себе, выпустив HTC Desire 22 Pro — смартфон для метавселенной. Увы, за смелым позиционированием скрывается самый заурядный аппарат, чьей единственной особенностью является возможность взаимодействия с виртуальным пространством Viverse, ради которого нужно еще купить VR-шлем HTC.

Смартфон выполнен из пластика и выглядит дешево, что подчеркивают широкие рамки вокруг экрана, а с технической точки зрения HTC Desire 22 Pro — типичный представитель бюджетного сегмента на процессоре Snapdragon 695, с камерой на 64 МП и аккумулятором на 4520 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 18 Вт. Все бы ничего, вот только цена HTC Desire 22 Pro — не 15, не 20 и даже не 30 тысяч рублей, а 39 990 ₽.

За эти деньги можно купить Xiaomi 12T, а на сдачу оплатить интернет на несколько месяцев вперед и прочитать на нашем сайте, как пользоваться VR на телефоне. И никакая метавселенная Viverse со своими NFT-токенами вам не понадобится.

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Sony Xperia 1 IV — худший смартфон

Смартфоны Sony принято считать необычными за счет их вытянутого корпуса и экрана без вырезов, но я бы назвал их скорее маргинальными. В этом году японская компания выпустила флагман Sony Xperia 1 IV. В нашей рознице он продается примерно за 70 000 ₽, а его характеристики на бумаге выглядят бесподобно:

экран с разрешением 4K;

сзади 3 функциональные камеры без маркетинговых 48, 108 и 200 мегапикселей;

процессор Snapdragon 8 Gen 1;

аккумулятор на 5000 мАч.

Но, как только ты берешь этот смартфон в руки, то сразу становится ясно, что тебя обманули буквально во всем. Несмотря на заявленное разрешение 4K (3840×1644), доступно оно только во время просмотра фото и в приложении «Камера», а во всех остальных сценариях экран показывает в 2 раза меньше пикселей. Пиковая яркость OLED-матрицы не превышает 650 нит, что соответствует показателям IPS-панелей, а частота обновления 120 Гц через несколько минут активного использования сбрасывается до стандартных 60 Гц.

Плохая реализация и без того не самого удачного с точки зрения стабильности процессора Snapdragon 8 Gen 1 из-за перегрева может в любой момент остановить запись видео на смартфоне, чья киллер-фича — именно камера. И даже в режиме фото она далека от идеала. Система камер не только состоит из старых и маленьких сенсоров, но и чурается использовать искусственный интеллект для получения более контрастных снимков. И зачем нужен такой камерофон, когда за те же деньги можно купить Samsung Galaxy S22 Ultra или Xiaomi 12S Ultra?