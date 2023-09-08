5 популярных производителей, чьи смартфоны вы больше не купите в России

Рынок смартфонов стремительно меняется и пополняется новичками. Пару лет назад никто бы из вас не купил себе какой-нибудь TECNO, а сейчас этот бренд занимает третье место по популярности в России. Но одновременно с появлением новых имен исчезают ранее очень известные производители смартфонов, чьи устройства совсем недавно были у каждого десятого, а то и пятого человека в нашей стране. Давайте вспомним, какие популярные бренды исчезли с прилавков российских магазинов, что с ними происходит сейчас и где их найти.

Куда пропали телефоны Meizu

Смартфоны Meizu появились в России почти одновременно с устройствами Xiaomi, и долгое время эти компании конкурировали между собой за звание лучшего китайского производителя. Но пока Xiaomi вкладывалась в инновационные разработки и сохраняла оптимальное соотношение цены и характеристик, Meizu забрасывала деньгами блогеров, в том числе организуя их поездки в КНР, а также участвовала в сомнительных рекламных кампаниях.

То же самое происходило во всех европейских странах, и в начале 2019 года Meizu ушла из России. Сейчас компания продолжает жить, но только в Китае, где предлагает исключительно флагманские устройства. Например, смартфон Meizu 20 — неплохой аппарат, способный стать альтернативой какого-нибудь Xiaomi 13. Сейчас его можно приобрести на AliExpress, куда завезли китайскую версию без русского языка.

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Выпускает ли смартфоны HTC

Лет 10 назад компанию HTC можно было смело назвать одним из лучших производителей смартфонов, когда в числе серьезных конкурентов тайваньцев значились лишь Samsung и Apple. Но по мере появления на рынке игроков из КНР известный бренд начал падать вниз. Прекратили появляться инновации, и к 2018 году HTC стала выпускать только недорогие модели, а через год и вовсе закрыла производство смартфонов.

Последний раз признаки жизни HTC подала в 2020 году, когда представила маргинальный HTC Desire Pro, заточенный под дополненную реальность. Но никто не оценил фишку с метавселенной, и сейчас мы в лучшем случае можем купить восстановленный HTC One (M7) за 3 600 ₽, чтобы со слезами на глазах вспомнить, какие крутые устройства делали на Тайване.

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Какие телефоны делает Nokia

В отличие от двух предыдущих брендов, закат Nokia начался не пару лет назад, а еще в 2012-м, когда смартфоны на Symbian уже не могли конкурировать с более современными платформами Android и iOS. В 2012 году финны попытались выбраться из ямы, заключив партнерство с Microsoft и начав выпуск устройств на Windows Mobile, но и это оказалось неудачной затеей.

До последнего времени Nokia продавала Android-смартфоны. Но после выхода отвратительного Nokia XR20 в 2021 году, который рекламировал Роберто Карлос, компания остановила производство устройств на Android. Теперь мы можем купить разве что кнопочной телефон Nokia, да и то недавно представленный Nokia 105 (2023) уже успел собрать кучу негативных отзывов.

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Где можно купить смартфон Lenovo

Сегодня китайская компания Lenovo известна нам как производитель ноутбуков, но еще 10 лет назад многие люди отдавали предпочтение дешевым смартфонам Lenovo, пока Xiaomi и HUAWEI только-только набирали популярность в России. Итог предсказуем: мобильные устройства этой компании в нашей стране вы не найдете.

Но не стоит думать, будто компания умерла. Отнюдь. Выкупив в 2014 году подразделение Motorola Mobility, Lenovo до сих пор продолжает выпускать смартфоны Motorola. Причем не какие-нибудь бюджетки, а самые настоящие флагманы вроде MOTO X40. Также китайцы выпускают игровые смартфоны под собственным именем (например, Lenovo Legion Y70). Как ни странно, они предлагают отличное соотношение цены и характеристик, хотя в России не представлены.

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Что осталось от смартфонов ZTE

3-4 года назад смартфоны ZTE Blade были неплохим выбором для тех, кто искал дешевые устройство. Китайская компания крепко держалась в списке самых популярных производителей, а в 2020-м даже стала спонсором футбольного «Спартака». Однако санкции со стороны США, введенные за 2 года до этого, значительно осложнили жизнь ZTE, а в 2022-м китайцы покинули наш рынок.

Сегодня корпорация выпускает флагманские устройства ZTE из серии Axon, и ZTE Axon 30 с подэкранной камерой до сих пор остается хорошим смартфоном до 30000 рублей. Кроме того, у ZTE есть ассоциированная компания Nubia, чья вотчина — игровые телефоны. Вышедший совсем недавно Nubia REDMAGIC 8s Pro является едва ли не лучшим представителем своего класса, но официально найти его можно только на AliExpress. К счастью, глобальная прошивка с русским языком на месте.