5 популярных производителей, чьи смартфоны вы больше не купите в России

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Герман Вологжанин

Рынок смартфонов стремительно меняется и пополняется новичками. Пару лет назад никто бы из вас не купил себе какой-нибудь TECNO, а сейчас этот бренд занимает третье место по популярности в России. Но одновременно с появлением новых имен исчезают ранее очень известные производители смартфонов, чьи устройства совсем недавно были у каждого десятого, а то и пятого человека в нашей стране. Давайте вспомним, какие популярные бренды исчезли с прилавков российских магазинов, что с ними происходит сейчас и где их найти.

5 популярных производителей, чьи смартфоны вы больше не купите в России. Смартфоны этих марок вы не найдете в России. Фото.

Смартфоны этих марок вы не найдете в России

Куда пропали телефоны Meizu

Смартфоны Meizu появились в России почти одновременно с устройствами Xiaomi, и долгое время эти компании конкурировали между собой за звание лучшего китайского производителя. Но пока Xiaomi вкладывалась в инновационные разработки и сохраняла оптимальное соотношение цены и характеристик, Meizu забрасывала деньгами блогеров, в том числе организуя их поездки в КНР, а также участвовала в сомнительных рекламных кампаниях.

Куда пропали телефоны Meizu. Помните флагман Meizu 16th без NFC, который рекламировали все техноблогеры, откомандированные в Китай? Фото.

Помните флагман Meizu 16th без NFC, который рекламировали все техноблогеры, откомандированные в Китай?

То же самое происходило во всех европейских странах, и в начале 2019 года Meizu ушла из России. Сейчас компания продолжает жить, но только в Китае, где предлагает исключительно флагманские устройства. Например, смартфон Meizu 20 — неплохой аппарат, способный стать альтернативой какого-нибудь Xiaomi 13. Сейчас его можно приобрести на AliExpress, куда завезли китайскую версию без русского языка.

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Выпускает ли смартфоны HTC

Лет 10 назад компанию HTC можно было смело назвать одним из лучших производителей смартфонов, когда в числе серьезных конкурентов тайваньцев значились лишь Samsung и Apple. Но по мере появления на рынке игроков из КНР известный бренд начал падать вниз. Прекратили появляться инновации, и к 2018 году HTC стала выпускать только недорогие модели, а через год и вовсе закрыла производство смартфонов.

Выпускает ли смартфоны HTC. Первый HTC One — настоящая легенда. Фото.

Первый HTC One — настоящая легенда

Последний раз признаки жизни HTC подала в 2020 году, когда представила маргинальный HTC Desire Pro, заточенный под дополненную реальность. Но никто не оценил фишку с метавселенной, и сейчас мы в лучшем случае можем купить восстановленный HTC One (M7) за 3 600 ₽, чтобы со слезами на глазах вспомнить, какие крутые устройства делали на Тайване.

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Какие телефоны делает Nokia

В отличие от двух предыдущих брендов, закат Nokia начался не пару лет назад, а еще в 2012-м, когда смартфоны на Symbian уже не могли конкурировать с более современными платформами Android и iOS. В 2012 году финны попытались выбраться из ямы, заключив партнерство с Microsoft и начав выпуск устройств на Windows Mobile, но и это оказалось неудачной затеей.

Какие телефоны делает Nokia. Nokia XR20 — последний гвоздь в крышку гроба Nokia. Фото.

Nokia XR20 — последний гвоздь в крышку гроба Nokia

До последнего времени Nokia продавала Android-смартфоны. Но после выхода отвратительного Nokia XR20 в 2021 году, который рекламировал Роберто Карлос, компания остановила производство устройств на Android. Теперь мы можем купить разве что кнопочной телефон Nokia, да и то недавно представленный Nokia 105 (2023) уже успел собрать кучу негативных отзывов.

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Где можно купить смартфон Lenovo

Сегодня китайская компания Lenovo известна нам как производитель ноутбуков, но еще 10 лет назад многие люди отдавали предпочтение дешевым смартфонам Lenovo, пока Xiaomi и HUAWEI только-только набирали популярность в России. Итог предсказуем: мобильные устройства этой компании в нашей стране вы не найдете.

Где можно купить смартфон Lenovo. Lenovo выпускает стильные игровые смартфоны, но не для России. Фото.

Lenovo выпускает стильные игровые смартфоны, но не для России

Но не стоит думать, будто компания умерла. Отнюдь. Выкупив в 2014 году подразделение Motorola Mobility, Lenovo до сих пор продолжает выпускать смартфоны Motorola. Причем не какие-нибудь бюджетки, а самые настоящие флагманы вроде MOTO X40. Также китайцы выпускают игровые смартфоны под собственным именем (например, Lenovo Legion Y70). Как ни странно, они предлагают отличное соотношение цены и характеристик, хотя в России не представлены.

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Что осталось от смартфонов ZTE

3-4 года назад смартфоны ZTE Blade были неплохим выбором для тех, кто искал дешевые устройство. Китайская компания крепко держалась в списке самых популярных производителей, а в 2020-м даже стала спонсором футбольного «Спартака». Однако санкции со стороны США, введенные за 2 года до этого, значительно осложнили жизнь ZTE, а в 2022-м китайцы покинули наш рынок.

Что осталось от смартфонов ZTE. 3 года назад смартфоны ZTE рекламировали футболисты самого популярного клуба России, а сейчас они стали уделом гиков. Фото.

3 года назад смартфоны ZTE рекламировали футболисты самого популярного клуба России, а сейчас они стали уделом гиков

Сегодня корпорация выпускает флагманские устройства ZTE из серии Axon, и ZTE Axon 30 с подэкранной камерой до сих пор остается хорошим смартфоном до 30000 рублей. Кроме того, у ZTE есть ассоциированная компания Nubia, чья вотчина — игровые телефоны. Вышедший совсем недавно Nubia REDMAGIC 8s Pro является едва ли не лучшим представителем своего класса, но официально найти его можно только на AliExpress. К счастью, глобальная прошивка с русским языком на месте.

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