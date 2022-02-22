Это один из самых провальных телефонов, изменивших мир гаджетов

На современных смартфонах обычно всего три кнопки: увеличение громкости, уменьшение громкости и кнопка питания. Некоторые производители, вроде Sony, предлагают еще кнопку запуска камеры или спуска затвора. А OnePlus и Apple показывают свое видение переключателя бесшумного режима. Но так было не всегда и не везде. В некоторые моменты появлялись и другие исключения, например, специальные сочетания клавиш для голосовых помощников. Однако вернемся примерно на 10 лет назад и увидим кое-что еще более необычное, чем такие редкие кнопки. При этом таких телефонов было несколько. А происходило это исключительно благодаря популярности одного единственного приложения. Оно популярно и сейчас, но телефоны с такой кнопкой больше не существуют.

Телефоны с кнопкой быстрого запуска

Хотите верьте, хотите нет, но в 2011 году HTC выпустила два устройства с выделенными кнопками Facebook. Первым был HTC Status или ChaCha (в зависимости от региона продаж). Он был оснащен физической клавиатурой и небольшим сенсорным экраном. Затем вышел HTC Salsa — полностью сенсорное устройство. У них обоих была одна особенность, заключавшаяся в неуклюжей кнопке быстрого доступа Facebook на подбородке телефона. Сейчас такое было бы невозможно из-за тонких граней, присущих даже недорогим телефонам.

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Тем не менее, нажатие этой клавиши позволяло быстро обмениваться фотографиями, видео и обновлять статус. Сейчас это звучит довольно безумно, но в то время это была довольно интересная идея. Интереснее всего то, что это произошло в те времена, когда увлечение людей социальными сетями еще не достигло такого массового распространения.

Сейчас у социальных сетей аудитория немного больше, но и их самих стало больше. А еще тогда не были известны (или их не было) проблемы с безопасностью, вроде постоянной слежки за пользователями.

Два устройства HTC, о которых идет речь, были бюджетными. Они оснащались одноядерным процессором с частотой 800 МГц, 512 МБ ОЗУ и ничтожными 512 МБ расширяемой памяти. Камера получила разрешение всего 5 Мп, а фронталка (да, она тогда уже была) имела VGA-качества. Работало все это под управлением Android 2.3 Gingerbread.

Если наличие отдельной кнопки для запуска приложения и можно было считать инновацией, то это не было уникальным решением для HTC. Оно было скопировано у Nokia и ее ”функционального” телефона Asha, выпускавшегося в конце 2012 года. Но HTC удвоила свои первоначальные усилия, выпустив в 2013 году полноценный телефон с тематикой Facebook — HTC First. На бумаге это был неплохой бюджетный вариант и в то время его технические характеристики выгодно отличались от HTC One Mini и даже Samsung Galaxy S4 Mini. Но он гораздо больше подходил тем, кто предпочитал пользоваться Facebook.

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HTC не просто выпустила телефон со специальной кнопкой для своего третьего смартфона в этой тематике. Уровень интеграции с Facebook в нем был еще выше, и сейчас такая коллаборация выглядит даже несколько пугающей.

HTC First поставлялся с лаунчером Facebook Home. Тогда Facebook решила выделиться и обеспечить лояльной аудитории расширенные возможности. Для этого она и подготовила собственный домашний экран и замену экрана блокировки для Android. Напомню, это было еще в 2013 году.

Экран блокировки Facebook Home показывал обновления статуса от друзей и позволял вам ставить лайки и даже комментировать сообщения. Разблокировать телефон для этого было не нужно, хотя никто и не мешал вам сделать это. Лаунчер также предложил более быстрый способ публикации обновлений статуса и даже функцию Chat Heads, которая с тех пор стала неотъемлемой частью Messenger. Однако в то время у лаунчера были некоторые ограничения, такие, как невозможность использования виджетов на домашних экранах и отсутствие широких возможностей настройки.

Самые провальные телефоны

В США распространена система реализации телефонов на контрактной основе, с покупкой определенного тарифа. В этом случае сама трубка становится дешевле. К несчастью для HTC и Facebook, в случае с описываемым телефоном, AT&T снизила контрактную цену с 99 долларов до 0,99 доллара менее чем через месяц после запуска. Затем оператор и вовсем отказался от HTC First всего через несколько дней из-за очень низких продаж.

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С тех пор мы не видели реализацию подобной концепции, хотя кнопки Google Ассистента и переназначаемые сочетания клавиш и появились в последнее время. Устройства от НТС теперь занимают почетные места в коллекциях любителей техники. А ведь они оказали очень серьезное влияние на индустрию, показав, как надо и как не надо делать телефоны.

Трудно представить, что какие-либо производители выпустят смартфоны с кнопкой Facebook в 2022 году, учитывая многочисленные скандалы с конфиденциальностью, окружающие социальную сеть. Но десять лет назад мир явно был другим. Да и к минимализму он тогда переходить еще не начал.

А еще, этот пример показал, что производители не готовы выпускать гаджеты с отдельной кнопкой для каждого сервиса. Это не удобно и не практично. Прагматизм победил и теперь мы видим отдельные приложения на быстром запуске только в виде иконок на рабочем столе — не больше.