Сравнение лучших телефонов Samsung. Какой выбрать от 10 000 до 100 000 рублей

Так уж получилось, что пользователи гаджетов часто собираются в кучки вокруг какого-то одного производителя. Сначала он делает неплохие устройства, потом их покупают, у него появляется больше денег, он делает гаджеты еще лучше, их покупают еще больше и так далее. А еще есть рекомендации друзей, тренды и тому подобное. В итоге мы имеем то, что имеем — Samsung лидер продаж смартфонов в мире. Нравятся они или нет, можно спорить долго, но статистика неумолима. Разброс цен на смартфоны бренды стартует с нескольких тысяч рублей и уходит далеко за сотню. В этой статье мы рассмотрим самые интересные модели в каждом ценовом диапазоне. Вдруг, вы именно сейчас выбираете себе новый Samsung. Или вам просто интересно, что предлагает этот бренд, название которого у многих само собой является синонимом Android-телефона.

Премиальные модели Samsung

Неудивительно, что когда дело доходит до выбора лучших телефонов Samsung, сразу вспоминается линейка ”Galaxy S”. Самый актуальный пока — это S21. В этом году весы еще больше качнулись в эту сторону из-за отказа (возможно, временного) от Galaxy Note. Но между тремя моделями S21 есть некоторые отличия помимо размера.

Galaxy S21 Ultra — лучший телефон Samsung

Если вы планируете купить лучший Samsung в 2021 году, вам подойдет Galaxy S21 Ultra. Это огромный телефон с экраном 6,8 дюйма, разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Работает он тоже быстро благодаря Snapdragon 888 и минимум 12 гигабайтам оперативной памяти. Так же аппарат получил хорошую камеру. Конечно, есть модели, которые снимают лучше, чем он, но тут тоже все более чем достойно.

Стоит он, правда, довольно дорого — в среднем от 100 000 рублей. И это цена на него еще и упала. Изначально он стоил существенно дороже. Но, если вы хотите Samsung, вам нужно лучшее и вы не ограничены в бюджете — выбор очевиден.

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Galaxy S21+ — хороший новый телефон

Обратив внимание на S21+, вы упустите некоторые функции камеры (в основном телеобъективы, которых у Ultra два), экран (6,7 дюйма по сравнению с 6,8 у Ultra) и незначительные улучшения производительности (тут ”всего” восемь гигабайт оперативной памяти), зато вы сэкономите деньги.

Смартфон получился довольно тонким и изящным и у него приятная форма дисплея. Ultra-версия действительно хороша, но и от S21+ вы получите много удовольствия. Цена на него стартует примерно от 85 000 рублей

Galaxy S21 — лучший Samsung 2021

Обычный Galaxy S21 предлагает премиальные возможности Samsung в относительно компактном корпусе с маленьким по современным меркам 6,2-дюймовым дисплеем. Конечно, его задняя часть пластиковая, но это очень красивый пластик, и поэтому можно согласиться с такой экономией. Цена смартфона стартует примерно от 70 000 рублей.

Опыт использования Samsung Galaxy S21 — лучший Samsung из всех?

В начале года я делился опытом использования этого смартфона и отметил для себя отличную сбалансированность этого аппарата. Я не большой фанат марки, но именно этот телефон был первым за долгое время, который мне действительно понравился. Подробнее можно прочитать тут.

Телефоны Samsung среднего уровня

Телефоны Samsung топового уровня в этом году стали стоить дешевле, но они все равно очень дорогие. Особенно для тех, кто не рассчитывает тратить на телефон больше 50 000 рублей. К счастью, компания предлагает ряд вариантов среднего уровня, лучшие из которых максимально близки к флагманской линейке.

Galaxy S20 Fan Edition — сбалансированный Samsung

S20 FE занимает интересную нишу в портфеле смартфонов Samsung. При цене примерно от 45 000 рублей (а часто и меньше) он предлагает многое из того, что делало прошлогоднюю линейку S20 по-настоящему желанной. И это при более низкой цене.

Он оснащен дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 865. У него даже есть поддержка 5G. Есть и другие преимущества от устройств флагманского уровня. Например, беспроводная зарядка и защита от воды.

В прошлом году я делился опытом использования этого телефона и тогда он мне показался очень интересным. Он действительно был максимально похож на S21, но стоил существенно дешевле.

Опыт использования Samsung Galaxy S20 FE — не только для фанатов.

Даже сейчас этот телефон имеет смысл, но я бы все равно не спешил бы его покупать. Довольно скоро должен выйти Galaxy S21 FE и он тоже должен стоить не так уж и дорого.

Galaxy A52 — хороший недорогой Samsung

Samsung весной этого года анонсировала линейку A-серии 2021. В нее вошли Galaxy A72 и Galaxy A52. Последний вызвал больше всего интереса, так как его предшественник в прошлом году стал самой продаваемой моделью телефонов в России.

Galaxy A52 получил чипсет Snapdragon 750G (с поддержкой 5G), дисплей AMOLED с частотой 120 Гц, шесть гигабайт оперативной памяти и Android 11, а также обещание трех обновлений операционной системы и четырех лет исправлений безопасности.

Я успел попользоваться этим телефоном в течение некоторого времени, и он показался мне довольно сбалансированным. Конечно, это не лучший Samsung, но имея его, S20 FE и S21, компании будет довольно сложно вырулить правильный с точки зрения цены и характеристик S21 FE.

Опыт использования Samsung Galaxy A52 — крутой, но с минусами.

Дешевые телефоны Samsung

Допустим, вы ищете устройство по еще более низкой стоимости. С модельным рядом Samsung это вообще не проблема!

Galaxy A32 — бюджетный Samsung

Новый Galaxy A32 от Samsung — настоящее чудо. Примерно за 15 000 рублей вы получите один из самых дешевых телефонов с поддержкой 5G. Пусть у нас эта сеть пока и не работает, но рано или поздно время придет.

Смартфон работает на довольно скромном процессоре MediaTek 720 с четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Но для обычных бытовых задач этого более чем достаточно. Не хватит его только геймерам.

У него дисплей с разрешением только 720p, хотя некоторые модели предлагают больше. Вот только выпускает их не Samsung. А иногда это действительно важно. Как минимум, это дает право на получение обновлений безопасности в течение трех лет.

Samsung стала зарабатывать больше. Почему так получилось.

Galaxy A12 — самый дешевый Samsung

Этот смартфон стоит около 10 000 рублей, а иногда даже и меньше. Я им не пользовался, но сочетание цены, бренда и характеристик привлекает к нему свою порцию внимания.

За свои деньги телефон оснастили большой батарей на 5000 мАч и внушительным 6,5-дюймовым экраном (правда, только 720p). Так же гарантируется трехлетнее обновление безопасности.

Не стоит ждать от него хорошей камеры или высокой производительности, но ведь и цена не располагает к этому. Зато для обычной жизни такого телефона вполне хватит. За эти же деньги можно купить Galaxy A02s, но вы не увидите большой разницы между ними.