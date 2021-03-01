Опыт использования Samsung Galaxy S21 — лучший Samsung из всех?

Уже несколько недель одним из моих смартфонов является Samsung Galaxy S21. В этот раз я не стал выбирать для себя версию Ultra, как это было в прошлом году, когда я пользоваться S20 Ultra. В первую очередь меня заинтересовал небольшой размер нового флагмана и концепция, которую южнокорейская компания выбрала для его продвижения. В этом году смартфон сильно изменился и перестал быть тем, чем он был раньше. Теперь это устройство, которое без преувеличения сделано с умом. Вплоть до прошлогодней модели компания старалась всеми силами использовать только самые лучшие компоненты даже в младшей версии линейки ”S”. В этом году мы получили устройство, которое не пытается доказать всем свое превосходство, и от этого оно стало вызывать только больше интереса. Я в нем разобрался и сейчас поделюсь своими мыслями и опытом использования.

Комплект Samsung Galaxy S21

Комплект нового Samsung Galaxy S21 это то, на чем не хочется останавливаться подробно. Тем более, останавливаться-то и не на чем. Многие вспомнят те времена, когда в комплекте с Galaxy S8 была не только зарядка, но еще наушники, кабели, разные переходники и все это еле умещалось в коробку. Сейчас мы имеем только зарядный кабель, но я по-прежнему считаю это плюсом.

Коробка S8 у меня до сих пор где-то лежит со всеми этими аксессуарами, которыми я так ни разу и не воспользовался. Сейчас я достал смартфон, поставил его на беспроводную зарядку, зарядил и больше мне ничего не нужно. Такие зарядки стоят очень недорого. Но даже без этого у многих дома есть розетки с USB, адаптеры, хабы и другие способы зарядки смартфона. Даже если нет, можно один раз купить хороший адаптер питания за пару тысяч рублей и пользоваться им со всеми последующими смартфонами.

Поэтому предлагаю закрыть вопрос комплекта и перестать критиковать компании за его уменьшение. Если вам нужны наушники или адаптер, просто купите их раз и навсегда и забудьте об этом. Мне приятнее думать, что компания просто сэкономила на этих излишествах и продала мне смартфон на несколько тысяч рублей дешевле. Так что могу сказать, что это плюс, а не минус.

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Первые впечатления от Samsung Galaxy S21

Я много критиковал решение компании использовать пластиковый корпус s Galaxy Note 20. Потом немного остыл, когда попользовался в течение нескольких недель Galaxy S20 FE. Теперь я доволен тем, каким стал корпус.

Пусть он будет царапаться (хотя почти за месяц у меня царапины так и не появились), но он лежит в руке настолько приятно за счет свой шершавости, что простить ему можно что угодно. Подчеркну, что это относится только к этому смартфону. В нем все сочетается с такими материалами. В более крупных устройствах это может не быть таким приятным.

Вообще мне очень понравился компактный размер Galaxy S21. Пусть играть на нем и не удобно, как и просматривать большие документы, но в качестве смартфона на каждый день я давно не видел ничего более приятного со времен iPhone SE второго поколения.

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Устройство приятно лежит в руке, оно компактное, до любой части экрана можно дотянуться, а в кармане гаджет почти не ощущается. Это, кстати, тоже довольно приятное, хоть и немного забытое чувство.

Можно ли играть на Samsung Galaxy S21

Играть на этом смартфоне неудобно. По крайней мере, если говорить о таких играх, как PUBG, Call Of Duty и гонках вроде Asphalt. Производительности процессора более чем хватает на отличную отрисовку, но экран слишком маленький, и когда надо высматривать противников в кустах или быстро нестись по трассе, глаза устают довольно быстро.

Говорить о других играх нет смысла, так как в ”три в ряд” и условный Тетрис можно играть на любом смартфоне, вне зависимости от его производительности. Тут интересно было раскрыть именно мощность топового процессора и она раскрывается в частоте кадров и прорисовке картинки. Вы даже сможете получить удовольствие от игры, но не долго, если до этого у вас было более крупное устройство. Впрочем, это логика — чем меньше экран, тем хуже он для игр.

Производительность Galaxy S21

Общая производительность этого смартфона на высоте. Все работает очень плавно и быстро. Никаких подтормаживаний нет и в помине. Конечно, говорить о производительности для современного смартфона смысла нет, так как все само по себе работает максимально быстро.

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Единственное, что не всегда срабатывало моментально во время использования — это разблокировка по лицу. Иногда она срабатывала моментально, но бывали случаи, когда приходилось подождать буквально 1-1,5 секунды. Это не так много, но на фоне общей высокой производительности на такое сложно было не обратить внимание.

Смартфон предлагает только один вариант оперативной памяти — 8 ГБ. Зато объем постоянной памяти можно выбрать из 128 ГБ и 256 ГБ. С памятью 512 ГБ доступен только Galaxy S21 Ultra, но такой объем может пригодиться только, если снимать видео с максимальным разрешением. Это будет 8K с частотой 24 кадра в секунду. Одна минута такого видео занимает примерно 500-600 МБ. То есть полчаса такого видео займет примерно 15-20 ГБ.

Как снимает Samsung Galaxy S21

Рассказ о качестве камеры не может быть в полной мере объективным, так как многое зависит от предпочтений рассказчика. В прошлом поколении — Galaxy S21 — меня в целом все устраивало, кроме нескольких моментов. В первую очередь это касалось работы с цветом и того, как камера отрабатывает ночные сцены.

Примеры ночной съемки на Samsung Galaxy S21:

В новом поколении большая часть проблем была решена, а впечатление от камеры осталось как от чего-то сильно доработанного, а не нового. То есть камера выглядит скорее хорошей работой над ошибками, чем новым продуктом, в котором могут быть свои ошибки.

Разрешение модулей составляет 12 Мп (основной), 64 Мп (телевик) и 12 Мп (сверхширик). Снимки получаются четкими и даже яркими, но цвета не перевираются, а делаются если и не естественными, то с каким-то налетом драматизма.

Примеры увеличения Samsung Galaxy S21

Есть режим мультикадр, в котором вы по сути снимаете видео, а смартфон вам потом сам предлагает подборку того, что может быть интересно. В ней будут фото с самых удачных точек, короткие видео, ”бумеранги”, фото в разных режимах и многое другое. На мой взгляд предложений даже слишком много, но поиграться с эти режимом может быть интересно.

Есть даже режим улучшения снимков, но он работает странно. Фотография действительно становится лучше, но сохраняется как дополнительная, а не заменяет собой оригинал. Это, если честно, немного раздражает.

За все время использования у меня было несколько случаев, когда я был недоволен камерой, но я не могу сказать, из-за чего она ошибалась. Это было совершенно рандомно и не зависело от сложности сцены. Естественно, говоря об ошибках, я имею в виду отличия снимка от моих ожиданий. Понятно, что я не ждал от сложных условий идеального качества.

Примеры обычных фото на Samsung Galaxy S21

К фронтальной камере претензий тоже нет. Пусть ее разрешение всего 10 Мп, но я уже не раз рассказывал о том, что это не самый важный параметр камеры. Детализации хватает и с таким разрешением, а вот не превратить большое количество пикселей в кашу может не каждый. Samsung Galaxy S21 может.

Примеры съемки на фронтальную камеру Samsung Galaxy S21

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Экран Samsung Galaxy S21

Экран имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение FHD+. В верхней его части есть отверстие для фронтальной камеры, а снизу расположен экранный сканер отпечатков пальцев.

Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, но установить его на постоянной основе нельзя. На выбор предлагается два режима — постоянные 60 Гц и адаптивный режим (48-120 Гц в зависимости от типа отображаемой информации). Естественно, я выбрал второй. Наверное, такое решение предлагается, чтобы сэкономить заряд аккумулятора емкостью 4000 мАч. Если да, то у инженеров все получилось — время работы аккумулятора разнится в зависимости от выполняемых задач, но оно достаточное.

Мне нравится, что Samsung начала в последние несколько лет делать более спокойные дисплеи без попыток доказать всем, что у нее они самые яркие. Они все равно яркие, но теперь в меру. Если и этого вам много, в настройках можно выбрать не ”насыщенные цвета”, а ”естественные цвета”, и тогда все будет еще лучше. Есть и другие настройки, вплоть до регулировки каждого отдельного цвета в системе RGB (красный, зеленый, синий).

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Общее впечатление от Galaxy S21

По итогу моего длительного теста, который плавно перетекал в ежедневное использование, я могу сказать, что Galaxy S21 смотрится и работает очень круто. Он обалденно лежит в руке, наверное, как никакой другой современный смартфон. Он очень быстро работает, хотя экран и маловат для игр. И он очень хорошо снимает. Могу даже взять на себя смелость сказать, что если вам нравились снимки на Galaxy S20, то тут они вам понравятся еще больше.

Расстраивает только одно — цена! Пусть сейчас все смартфоны стоят дорого, но лишние несколько тысяч скидки никогда не помешают, и даже Samsung на своем сайте их предлагает. Может быть позже скидки станут еще выше, а может быть, наоборот, пропадут, но если смартфон вам интересен, следите за этим. Samsung часто бывает щедра в спецпредложениях.

Я не жалею, что пользовался этим смартфоном. Мой сценарий предполагал обычное ношение в кармане, звонки, мессенджеры, фото, видео и музыку. Я не смотрел на нем YouTube часами, не играл без остановки в игры. Мне это было не нужно. Это просто добротный смартфон на каждый день. Если вам нужно больше, вберите S21+ и будет вам счастье, но я рад, что производители еще продолжают предлагать компактные смартфоны. Я бы не отказался даже от еще меньшего, но и на этом спасибо за отличный аппарат.