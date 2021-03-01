Опыт использования Samsung Galaxy S21 — лучший Samsung из всех?

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Артем Сутягин 0

Уже несколько недель одним из моих смартфонов является Samsung Galaxy S21. В этот раз я не стал выбирать для себя версию Ultra, как это было в прошлом году, когда я пользоваться S20 Ultra. В первую очередь меня заинтересовал небольшой размер нового флагмана и концепция, которую южнокорейская компания выбрала для его продвижения. В этом году смартфон сильно изменился и перестал быть тем, чем он был раньше. Теперь это устройство, которое без преувеличения сделано с умом. Вплоть до прошлогодней модели компания старалась всеми силами использовать только самые лучшие компоненты даже в младшей версии линейки ”S”. В этом году мы получили устройство, которое не пытается доказать всем свое превосходство, и от этого оно стало вызывать только больше интереса. Я в нем разобрался и сейчас поделюсь своими мыслями и опытом использования.

Samsung Galaxy S21

Этот смартфон стал дешевле, чем в прошлом году, но производит самое приятное впечатление.

Комплект Samsung Galaxy S21

Комплект нового Samsung Galaxy S21 это то, на чем не хочется останавливаться подробно. Тем более, останавливаться-то и не на чем. Многие вспомнят те времена, когда в комплекте с Galaxy S8 была не только зарядка, но еще наушники, кабели, разные переходники и все это еле умещалось в коробку. Сейчас мы имеем только зарядный кабель, но я по-прежнему считаю это плюсом.

Коробка S8 у меня до сих пор где-то лежит со всеми этими аксессуарами, которыми я так ни разу и не воспользовался. Сейчас я достал смартфон, поставил его на беспроводную зарядку, зарядил и больше мне ничего не нужно. Такие зарядки стоят очень недорого. Но даже без этого у многих дома есть розетки с USB, адаптеры, хабы и другие способы зарядки смартфона. Даже если нет, можно один раз купить хороший адаптер питания за пару тысяч рублей и пользоваться им со всеми последующими смартфонами.

Samsung Galaxy S21

Беспроводная зарядка решает массу проблем и стоит не так дорого.

Поэтому предлагаю закрыть вопрос комплекта и перестать критиковать компании за его уменьшение. Если вам нужны наушники или адаптер, просто купите их раз и навсегда и забудьте об этом. Мне приятнее думать, что компания просто сэкономила на этих излишествах и продала мне смартфон на несколько тысяч рублей дешевле. Так что могу сказать, что это плюс, а не минус.

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Первые впечатления от Samsung Galaxy S21

Я много критиковал решение компании использовать пластиковый корпус s Galaxy Note 20. Потом немного остыл, когда попользовался в течение нескольких недель Galaxy S20 FE. Теперь я доволен тем, каким стал корпус.

Samsung Galaxy S21

Оказалось, что пластиковый корпус это не самое плохое решение. Надо было просто правильно его преподнести.

Пусть он будет царапаться (хотя почти за месяц у меня царапины так и не появились), но он лежит в руке настолько приятно за счет свой шершавости, что простить ему можно что угодно. Подчеркну, что это относится только к этому смартфону. В нем все сочетается с такими материалами. В более крупных устройствах это может не быть таким приятным.

Вообще мне очень понравился компактный размер Galaxy S21. Пусть играть на нем и не удобно, как и просматривать большие документы, но в качестве смартфона на каждый день я давно не видел ничего более приятного со времен iPhone SE второго поколения.

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Устройство приятно лежит в руке, оно компактное, до любой части экрана можно дотянуться, а в кармане гаджет почти не ощущается. Это, кстати, тоже довольно приятное, хоть и немного забытое чувство.

Samsung Galaxy S21

В руке смартфон лежит лучше, чем многие другие модели.

Можно ли играть на Samsung Galaxy S21

Играть на этом смартфоне неудобно. По крайней мере, если говорить о таких играх, как PUBG, Call Of Duty и гонках вроде Asphalt. Производительности процессора более чем хватает на отличную отрисовку, но экран слишком маленький, и когда надо высматривать противников в кустах или быстро нестись по трассе, глаза устают довольно быстро.

Говорить о других играх нет смысла, так как в ”три в ряд” и условный Тетрис можно играть на любом смартфоне, вне зависимости от его производительности. Тут интересно было раскрыть именно мощность топового процессора и она раскрывается в частоте кадров и прорисовке картинки. Вы даже сможете получить удовольствие от игры, но не долго, если до этого у вас было более крупное устройство. Впрочем, это логика — чем меньше экран, тем хуже он для игр.

Samsung Galaxy S21

Играть можно, но на таком экране не очень удобно.

Производительность Galaxy S21

Общая производительность этого смартфона на высоте. Все работает очень плавно и быстро. Никаких подтормаживаний нет и в помине. Конечно, говорить о производительности для современного смартфона смысла нет, так как все само по себе работает максимально быстро.

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Единственное, что не всегда срабатывало моментально во время использования — это разблокировка по лицу. Иногда она срабатывала моментально, но бывали случаи, когда приходилось подождать буквально 1-1,5 секунды. Это не так много, но на фоне общей высокой производительности на такое сложно было не обратить внимание.

Samsung Galaxy S21

Под этой крышкой прячется самое интересное.

Смартфон предлагает только один вариант оперативной памяти — 8 ГБ. Зато объем постоянной памяти можно выбрать из 128 ГБ и 256 ГБ. С памятью 512 ГБ доступен только Galaxy S21 Ultra, но такой объем может пригодиться только, если снимать видео с максимальным разрешением. Это будет 8K с частотой 24 кадра в секунду. Одна минута такого видео занимает примерно 500-600 МБ. То есть полчаса такого видео займет примерно 15-20 ГБ.

Как снимает Samsung Galaxy S21

Рассказ о качестве камеры не может быть в полной мере объективным, так как многое зависит от предпочтений рассказчика. В прошлом поколении — Galaxy S21 — меня в целом все устраивало, кроме нескольких моментов. В первую очередь это касалось работы с цветом и того, как камера отрабатывает ночные сцены.

Примеры ночной съемки на Samsung Galaxy S21:

В новом поколении большая часть проблем была решена, а впечатление от камеры осталось как от чего-то сильно доработанного, а не нового. То есть камера выглядит скорее хорошей работой над ошибками, чем новым продуктом, в котором могут быть свои ошибки.

Разрешение модулей составляет 12 Мп (основной), 64 Мп (телевик) и 12 Мп (сверхширик). Снимки получаются четкими и даже яркими, но цвета не перевираются, а делаются если и не естественными, то с каким-то налетом драматизма.

Примеры увеличения Samsung Galaxy S21

Фото на Samsung S21

Сверхширокоугольный модуль

Фото на Samsung S21

Обычный модуль

Фото на Samsung S21

Телемодуль

Фото на Samsung S21

Пример детализации на максимальном увеличении (30х)

Есть режим мультикадр, в котором вы по сути снимаете видео, а смартфон вам потом сам предлагает подборку того, что может быть интересно. В ней будут фото с самых удачных точек, короткие видео, ”бумеранги”, фото в разных режимах и многое другое. На мой взгляд предложений даже слишком много, но поиграться с эти режимом может быть интересно.

Есть даже режим улучшения снимков, но он работает странно. Фотография действительно становится лучше, но сохраняется как дополнительная, а не заменяет собой оригинал. Это, если честно, немного раздражает.

За все время использования у меня было несколько случаев, когда я был недоволен камерой, но я не могу сказать, из-за чего она ошибалась. Это было совершенно рандомно и не зависело от сложности сцены. Естественно, говоря об ошибках, я имею в виду отличия снимка от моих ожиданий. Понятно, что я не ждал от сложных условий идеального качества.

Примеры обычных фото на Samsung Galaxy S21

Фото на Samsung S21

Фото на Samsung S21

Фото на Samsung S21

Фото на Samsung S21

Фото на Samsung S21

Фото на Samsung S21

Фото на Samsung S21

К фронтальной камере претензий тоже нет. Пусть ее разрешение всего 10 Мп, но я уже не раз рассказывал о том, что это не самый важный параметр камеры. Детализации хватает и с таким разрешением, а вот не превратить большое количество пикселей в кашу может не каждый. Samsung Galaxy S21 может.

Примеры съемки на фронтальную камеру Samsung Galaxy S21

Фото на Samsung S21

Фото на Samsung S21

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Экран Samsung Galaxy S21

Экран имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение FHD+. В верхней его части есть отверстие для фронтальной камеры, а снизу расположен экранный сканер отпечатков пальцев.

Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, но установить его на постоянной основе нельзя. На выбор предлагается два режима — постоянные 60 Гц и адаптивный режим (48-120 Гц в зависимости от типа отображаемой информации). Естественно, я выбрал второй. Наверное, такое решение предлагается, чтобы сэкономить заряд аккумулятора емкостью 4000 мАч. Если да, то у инженеров все получилось — время работы аккумулятора разнится в зависимости от выполняемых задач, но оно достаточное.

Samsung Galaxy S21

К экрану претензий почти нет. С каждым поколением он становится все лучше.

Мне нравится, что Samsung начала в последние несколько лет делать более спокойные дисплеи без попыток доказать всем, что у нее они самые яркие. Они все равно яркие, но теперь в меру. Если и этого вам много, в настройках можно выбрать не ”насыщенные цвета”, а ”естественные цвета”, и тогда все будет еще лучше. Есть и другие настройки, вплоть до регулировки каждого отдельного цвета в системе RGB (красный, зеленый, синий).

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Общее впечатление от Galaxy S21

По итогу моего длительного теста, который плавно перетекал в ежедневное использование, я могу сказать, что Galaxy S21 смотрится и работает очень круто. Он обалденно лежит в руке, наверное, как никакой другой современный смартфон. Он очень быстро работает, хотя экран и маловат для игр. И он очень хорошо снимает. Могу даже взять на себя смелость сказать, что если вам нравились снимки на Galaxy S20, то тут они вам понравятся еще больше.

Samsung Galaxy S21

Я не являюсь большим поклонником марки, но должен признать, что в этом году у Samsung получился тот самый флагман, который должен был выйти уже давно.

Расстраивает только одно — цена! Пусть сейчас все смартфоны стоят дорого, но лишние несколько тысяч скидки никогда не помешают, и даже Samsung на своем сайте их предлагает. Может быть позже скидки станут еще выше, а может быть, наоборот, пропадут, но если смартфон вам интересен, следите за этим. Samsung часто бывает щедра в спецпредложениях.

Я не жалею, что пользовался этим смартфоном. Мой сценарий предполагал обычное ношение в кармане, звонки, мессенджеры, фото, видео и музыку. Я не смотрел на нем YouTube часами, не играл без остановки в игры. Мне это было не нужно. Это просто добротный смартфон на каждый день. Если вам нужно больше, вберите S21+ и будет вам счастье, но я рад, что производители еще продолжают предлагать компактные смартфоны. Я бы не отказался даже от еще меньшего, но и на этом спасибо за отличный аппарат.

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