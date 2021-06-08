Судя по всему, Samsung Galaxy S21 FE будет выглядеть еще круче предшественника

В свое время многие удивились стремлению компании Samsung сделать недорогую версию флагмана. Нельзя сказать, что это не назревало. Apple с ее iPhone SE, OnePlus с моделью Nord и Google Pixel с версией ”а” являются явным тому доказательствами.Тем не менее Samsung Galaxy S20 FE вышел и многие были впечатлены тем, какие характеристики он получил. Я сам пользовался им пару месяцев и советовал друзьям. Сейчас пришло время обновления и скоро пройдет почти год с момента выхода этой модели. Можно не сомневаться в том, что новинка точно выйдет в ближайшие месяц. Но как будет выглядеть Samsung Galaxy S21 FE? Знаем ли мы о нем все?

Что означает FE в названии телефона Samsung

Изначально многие гадали, что означает эта маркировка — FE. Со временем пришло устоявшееся понимание, что это расшифровывается, как Fan Edition. Немного странное название, как и само сочетание букв, но, видимо, в Samsung знают, что делают.

Когда выйдет Galaxy S21 FE

Ожидается, что преемник Galaxy S20 FE будет официально объявлен в третьем квартале 2021 года. Произойдет это одновременно с выходом новых складных смартфонов. А сама презентация заполнит собой пустоту, образовавшуюся после отказа компании выпускать в этом году легендарную линейку Note. Есть также вероятность, что для S21 FE проведут отдельную презентацию в сентябре, но это все равно очень скоро.

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Каким будет Samsung Galaxy S21 FE

Новые цвета Samsung

Уже сейчас от известного в мире гаджетов Эвана Бласса (он же @evleaks) поступила информация о том, какие цвета получит и как будет выглядеть новый Galaxy S21 FE. Будущие покупатели новинки смогут выбрать из нескольких цветов, среди которых будет очень необычный оливково-зеленый. В некотором роде он близок к хаки, но, судя по картинке, цвет получился довольно интересным и лично я бы посмотрел на него вживую.

Кроме оливково-зеленого, предлагается фиолетовый цвет. Это вообще тянет на тренд сезона после того, как в таком цвете вышел Galaxy A52 и даже iPhone 12, который выпустили вне модельного ряда и отдельно упомянули на презентации новых компьютеров и планшетов.

Конечно, не обойдется и без стандартных черного и белого цветов, которые, скорее всего, будут пользоваться самой большой популярностью. К сожалению, оба они выглядят слишком строго. Даже такие обычные цвета можно сделать куда более интересными и стильными. Проще говоря, если верить представленным изображениям, черный цвет выглядит очень темным, а белый цвет выглядит очень ярким.

Внешний вид Galaxy S21 FE

Утечка также демонстрирует дизайн телефона. Кажется, это подтверждает предыдущую утечку от Стива Хеммерстоффера (он же @OnLeaks). Телефон очень похож на ранее выпущенный обычный Galaxy S21 с почти безрамочным дизайном спереди и задней камерой с тремя датчиками в верхнем левом углу сзади.

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Это логично, так как новинки одного модельного года должны выглядеть более-менее одинаково. Особенно, когда речь идет о прямом преемнике обычного S21. Что говорить, если даже А-серия в этом году очень похожа на то, что мы видели в январе, когда вышла флагманская линейка.

Несмотря на то, что теперь мы знаем, как будет выглядет новый смартфон (тут можно почти не сомневаться) и какие у него будут цвета, говорить о характеристиках пока рано. Что-то просачивалось, но есть вероятность, что пока даже сама Samsung не до конца уверена, чем укомплектовать телефон.

Характеристики Galaxy S21 FE

Трудность в том, что в этом году вышел и так сильно облегченный Galaxy S21. Он уже немного потерял в цене относительно того, что было на старте, что еще больше путает карты. Новый ”доступный флагман” должен быть ощутимо дешевле, чтобы вызывать интерес, но при этом не сильно уступать в характеристиках. Последнее особенно сложно, так как Samsung сильно сэкономила на S21.

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Даже если получится сделать такой смартфон, надо иметь в виду, что снизу его будет поджимать Galaxy A52, который тоже получился очень достойным. Проще говоря, разница между S21 и A52 не такая большая, чтобы в нее можно было с легкостью вписать еще и S21 FE. Тут действительно надо подумать и все взвесить.

Если говорить о наиболее вероятных характеристиках, то мы можем рассчитывать на аккумулятор 4500 мАч и такой же, как у обычного S21 процессор. По крайней мере именно такие данные нам принесли утечки.

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