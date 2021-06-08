Судя по всему, Samsung Galaxy S21 FE будет выглядеть еще круче предшественника

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Артем Сутягин 0

В свое время многие удивились стремлению компании Samsung сделать недорогую версию флагмана. Нельзя сказать, что это не назревало. Apple с ее iPhone SE, OnePlus с моделью Nord и Google Pixel с версией ”а” являются явным тому доказательствами.Тем не менее Samsung Galaxy S20 FE вышел и многие были впечатлены тем, какие характеристики он получил. Я сам пользовался им пару месяцев и советовал друзьям. Сейчас пришло время обновления и скоро пройдет почти год с момента выхода этой модели. Можно не сомневаться в том, что новинка точно выйдет в ближайшие месяц. Но как будет выглядеть Samsung Galaxy S21 FE? Знаем ли мы о нем все?

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Что означает FE в названии телефона Samsung

Изначально многие гадали, что означает эта маркировка — FE. Со временем пришло устоявшееся понимание, что это расшифровывается, как Fan Edition. Немного странное название, как и само сочетание букв, но, видимо, в Samsung знают, что делают.

Когда выйдет Galaxy S21 FE

Ожидается, что преемник Galaxy S20 FE будет официально объявлен в третьем квартале 2021 года. Произойдет это одновременно с выходом новых складных смартфонов. А сама презентация заполнит собой пустоту, образовавшуюся после отказа компании выпускать в этом году легендарную линейку Note. Есть также вероятность, что для S21 FE проведут отдельную презентацию в сентябре, но это все равно очень скоро.

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Каким будет Samsung Galaxy S21 FE

Новые цвета Samsung

Уже сейчас от известного в мире гаджетов Эвана Бласса (он же @evleaks) поступила информация о том, какие цвета получит и как будет выглядеть новый Galaxy S21 FE. Будущие покупатели новинки смогут выбрать из нескольких цветов, среди которых будет очень необычный оливково-зеленый. В некотором роде он близок к хаки, но, судя по картинке, цвет получился довольно интересным и лично я бы посмотрел на него вживую.

Оливково-зеленый Galaxy S21 FE

Кроме оливково-зеленого, предлагается фиолетовый цвет. Это вообще тянет на тренд сезона после того, как в таком цвете вышел Galaxy A52 и даже iPhone 12, который выпустили вне модельного ряда и отдельно упомянули на презентации новых компьютеров и планшетов.

Фиолетовый Galaxy S21 FE

Конечно, не обойдется и без стандартных черного и белого цветов, которые, скорее всего, будут пользоваться самой большой популярностью. К сожалению, оба они выглядят слишком строго. Даже такие обычные цвета можно сделать куда более интересными и стильными. Проще говоря, если верить представленным изображениям, черный цвет выглядит очень темным, а белый цвет выглядит очень ярким.

Черный Galaxy S21 FE

Белый Galaxy S21 FE

Внешний вид Galaxy S21 FE

Утечка также демонстрирует дизайн телефона. Кажется, это подтверждает предыдущую утечку от Стива Хеммерстоффера (он же @OnLeaks). Телефон очень похож на ранее выпущенный обычный Galaxy S21 с почти безрамочным дизайном спереди и задней камерой с тремя датчиками в верхнем левом углу сзади.

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Это логично, так как новинки одного модельного года должны выглядеть более-менее одинаково. Особенно, когда речь идет о прямом преемнике обычного S21. Что говорить, если даже А-серия в этом году очень похожа на то, что мы видели в январе, когда вышла флагманская линейка.

Несмотря на то, что теперь мы знаем, как будет выглядет новый смартфон (тут можно почти не сомневаться) и какие у него будут цвета, говорить о характеристиках пока рано. Что-то просачивалось, но есть вероятность, что пока даже сама Samsung не до конца уверена, чем укомплектовать телефон.

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Характеристики Galaxy S21 FE

Трудность в том, что в этом году вышел и так сильно облегченный Galaxy S21. Он уже немного потерял в цене относительно того, что было на старте, что еще больше путает карты. Новый ”доступный флагман” должен быть ощутимо дешевле, чтобы вызывать интерес, но при этом не сильно уступать в характеристиках. Последнее особенно сложно, так как Samsung сильно сэкономила на S21.

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Даже если получится сделать такой смартфон, надо иметь в виду, что снизу его будет поджимать Galaxy A52, который тоже получился очень достойным. Проще говоря, разница между S21 и A52 не такая большая, чтобы в нее можно было с легкостью вписать еще и S21 FE. Тут действительно надо подумать и все взвесить.

Если говорить о наиболее вероятных характеристиках, то мы можем рассчитывать на аккумулятор 4500 мАч и такой же, как у обычного S21 процессор. По крайней мере именно такие данные нам принесли утечки.

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