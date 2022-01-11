США может ограничить поставки телефонов в Россию, но это не точно

Санкции, санкции, санкции… В последнее время мы слышим о них намного чаще, чем хотелось бы. Все из-за того, что отношения между Россией и США постепенно становятся все более напряженными. Хочется, чтобы эта спираль уже остановилась, но пока предпосылок к этому нет. Сейчас обсуждается введение новых санкций. Со стороны кажется, что процесс такого обсуждение не прекращается. Но политические вопросы не являются тематикой нашего сайта. поэтому мы не будем говорить об этом. Нам интересны гаджеты, и мы хотим, чтобы их было как можно больше. Вот только их количество может сократиться, и надо разобраться, почему это может произойти.

Новые санкции

По данным наших коллег из издания Gizchina.com, Соединенный Штаты Америки могут сократить количество ввозимых в Российскую Федерацию товаров иностранного производства. В том числе это касается и электроники.

В частности, рассматривается возможность введения запрета на ввоз в РФ микроэлектроники, произведенной по американским технологиям и с использованием американского программного обеспечения. Аналитики считают, что таким образом США планирует оказать давление на различные секторы российской экономики.

Почему от смартфонов одни проблемы.

Под эмбарго могут попасть смартфоны, игровые приставки, планшеты, телевизоры и другая электроника. Упоминаются даже проблемы с поставками технологий для авиатехники и ее самой. Как сообщает издание Gizchina.com, по словам источников, знакомых с ситуацией, не исключена ситуация, в которой Россия может столкнуться с такими же жесткими экспортными ограничениями, как Иран, Куба, Сирия и Северная Корея.

Конечно, в руководстве обоих государств находятся умные и дальновидные люди, которые не пойдут на прямой конфликт ряди самого такого конфликта. Санкции будут вводиться только в крайнем случае и только после консультаций со странами-союзниками. Еще больше сомнений в столь решительных шагах возникает из-за того, что торговые взаимоотношения между США и Россией находятся на довольно высоком уровне. и их разрыв окажет серьезное влияние на обе страны. Однако, как сообщает Gizchina.com. вариант введения эмбарго существует и обсуждается в Белом доме.

Какие производители попадут под санкции

Какие именно производители могут быть вовлечены в данный процесс, пока сказать сложно. Но можно посмотреть на разделение сил на российском рынке смартфонов. По данным на конец года мы можем наблюдать следующую картину.

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Кто продает больше всех телефонов

Компания Samsung вернула себе лидерство на рынке смартфонов в России. В начале четвертого квартала прошлого года она стала компанией номер один по продажам мобильных устройств, отодвинув на второе место Xiaomi, которая в какой-то момент смогла вырваться в лидеры. По последним имеющимся данным доля Samsung составила 34,5%. Расчеты проводились на основе продаж трех крупнейших ритейлеров — МТС, Ситилинк и Связной.

”Серебро”, принадлежащее Xiaomi, это 28,1% российского рынка. Apple попала в топ-3, сумев занять 14,7% доли российского рынка. Четвертое место досталось Realme, показавшей самый серьезный рост продаж за последнее время и сильно укрепившейся на нашем рынке. Ее устройства покупают все охотнее, а доля составила 7,47%.

Как видим, Apple (США) уверенно занимает свое место в числе лидеров продаж на российском рынке. Если будут проблемы с поставками, это может сильно изменить расстановку сил. Скорее всего, ограничения — в случае введения санкций — коснутся так же Samsung, но дело может не ограничиться и этим.

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В целом, в конце года российский рынок не вырос в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в продаже было около 2,7-2,8 млн смартфонов. Тогда как в денежном выражении рост есть и составил 24%.

Почему в России дорожают телефоны

Объяснение этому есть только одно — увеличение цены. По данным различных аналитических агентств рост средней стоимости мобильных устройств в прошлом году составил примерно 29%. Это связано с целым рядом причин. Сюда можно отнести и экономических факторы, и просто дежурное подорожание устройств, и — что немаловажно — кризис полупроводников, который сейчас бушует в мире, вызывая страшный дефицит компонентов. Любой дефицит, в свою очередь, ведет к увеличению стоимости продукции. Именно это мы и наблюдали в 2021 году.

Мнения экспертов в отношении сроков окончания кризиса полупроводников разнятся. Кто-то говорит, что ”чипокалипсис” продлится до середины 2023 года, а кто-то более оптимистичен и говорит о первой половине 2022. В любом случае, подождать пока придется, и очень не хочется, чтобы на цены повлияли еще и другие моменты, о которых было сказано в начале статьи.