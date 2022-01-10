Крутые товары с AliExpress до 300 рублей

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Иван Герасимов 0

Кажется, после Нового Года любой уважающий себя человек оказывается с небольшой дырой в бюджете, хочет он того или нет. К сожалению, смартфон не зарядишь от воздуха, а музыку в машине не послушаешь без блютуз-адаптера: на этой неделе подыскали для вас отличные товары на случай, если денег почти не осталось после праздников. Сейчас почти все варианты в подборке со скидкой: дерзайте и не переживайте за свои средства — каждый рубль будет потрачен с умом!

Как с умом потратить 300 рублей?

Блютуз-адаптер для автомобиля

Больше никаких расходов на установку мультимедиа

Читатели нашего Telegram-чата часто спрашивают, как слушать музыку в машине, но не переплачивать при этом? Нашли отличный Bluetooth-адаптер: с его помощью можно не только подключать смартфон к автомагнитоле, но и флэшку, а также отвечать на звонки и переключать треки. Покупайте, пока все не разобрали!

Цена: 208 рублей

Адаптер для авто

Светильник-ночник в розетку

Боитесь темноты? Ваш путь всегда будет подсвечивать компактная лампа!

Подсветки для дома много не бывает. В ночное время никогда не повредит небольшой светильник, расходующий энергию по минимуму. Попробуйте этот: у него нет датчика движения, зато есть датчик освещения, благодаря которому он отключается днем. Выбирайте понравившийся вариант на странице продавца.

Цена: от 182 рублей

Купить светодиодный ночник

Сравнение с iPhone и iPad, новый складной механизм и искусственная кожа. Вышел Honor Magic V

Недорогая настольная лампа

Прикольная лампа с USB — что может быть удобнее?

Даже если у вас есть настольная лампа, то вам точно нужен этот прикольный светильник: можете подключить его в USB своего ПК или использовать в качестве ночника. Пригодится в небольшом путешествии, потому что занимает совсем мало места. Кстати, сейчас со скидкой!

Цена: 201 рубль

Недорогая лампа

Как дезинфицировать смартфон

Удобный и недорогой способ избавиться от заразы на смартфоне

В 2022 проблема различной заразы по-прежнему актуальна: смартфон даже лучше не брать в туалет, а если взяли, то продезинфицируйте. Этот бокс для дезинфекции подходит не только для смартфонов, но и для часов, наушников и других вещиц, подходящих по размеру.

Цена: 211 рублей

Бокс для дезинфекции

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Зарядка в прикуриватель

Зарядка в прикуриватель с двумя гнездами поможет зарядить не только смартфон, но и любой другой гаджет

Уверен, вам надоело все время давать кабель для зарядки своим друзьям, пока вы едете в машине. Особенно, когда даже собственный телефон почти разрядился. Больше за это переживать не придется: возьмите автомобильное зарядное устройство с обычным USB и Type-C.

Цена: 274 рубля

Зарядка в прикуриватель

Защитное стекло для Самсунг

3 по цене 1: супервыгодное предложение!

Моделей Samsung настолько много, что все не запомнишь. Даже самые недорогие Samsung нуждаются в защите дисплея, как ни крути, но носить смартфон без защитного стекла — настоящее кощунство. Нашли для вас защитные стекла для всех бюджетных моделей Samsung. Кстати, продавец за эту стоимость отправляет сразу три штуки.

Цена: 193 рубля

Купить стекло для Samsung

Зарядка для нескольких устройств

Кажется, это лучший вариант для путешественников

Уверен, вы уже все знаете о том, как выбрать качественный адаптер для зарядки. Если это так, то вам точно понравится этот аксессуар: за сущие копейки сможете заряжать одновременно сразу несколько устройств.

Цена: 132 рубля

Мощный адаптер

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Недорогая беспроводная зарядка

Беспроводные зарядки почти не ломаются — это их основной плюс

Беспроводные зарядки пока не могут заменить нам полноценную: это достаточно медленный процесс. Тем не менее, их можно раскидать по дому, чтобы время от времени подзаряжать смартфон. Можно купить сразу несколько таких, чтобы разряженный аккумулятор не застал вас даже на кухне или в туалете.

Цена: 288 рублей

Беспроводная зарядка

Хороший USB-кабель

Опыт показывает, что одного кабеля всегда мало: еще один должен быть в запасе

Кабель Baseus — мастхэв для всех владельцев техники, которые разбираются в качественных аналогах. Чем хорош этот? Материалом исполнения, Type-C с обеих сторон, а также длиной: у продавца есть вариант от полуметра до двух. Выбирайте цвет и длину!

Цена: от 140 рублей

Классный USB-кабель

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