Спрос на складные телефоны вырос многократно, но в основном за счет всего одной модели

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Артем Сутягин 0

Официальным началом истории складных телефонов можно считать не какие-то концепты или слухи о выходе, а презентацию Samsung Galaxy Z Fold за пару дней до начала MWC 2019. На следующий день свой Huawei Mate X представила китайская компания. Спустя три года уже несколько производителей выпускают свои ”раскладушки”, а количество моделей, которые вышли, включая их новые поколения, уже составляет около 20 штук. Все это говорит о росте интереса производителей и пользователей к этому направлению. Но теперь у нас есть очередные цифры, которые подтверждают популярность этого типа устройств.

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Складного iPhone пока не существует, но с таким ростом популярности этих устройств все может быть.

Первый складной телефон

Несмотря на появление новых производителей, с тех пор на рынке складных смартфонов основными игроками по-прежнему остаются Samsung и Huawei. Однако с введением против Huawei санкций США, соотношение сил изменилось. Компания продолжает выпускать складные устройства, но они не пользуются такой популярностью из-за присущих им ограничений. Я пользовался ими и мне все понравилось, кроме отсутствия Google Play. Зато Яндекс Дзен, где можно читать наши новости есть даже на Huawei.

Сколько продается «раскладушек»

В итоге Samsung превратилась почти в монополиста рынка в этом направлении. По данным DSCC, общий объем поставок складных смартфонов в первом квартале 2022 года составил 2,22 млн единиц. Это на 571% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть за год продажи выросли почти в шесть раз. Учитывая, что такие смартфоны все равно стоят примерно от 1000 долларов, такой рост действительно говорит о повышении спроса на подобные смартфоны.

Рост очевиден

Самый продаваемый телефон

А теперь стоит добавить, что 51% доли рынка складных смартфонов по всему миру приходится всего на одну модель — Samsung Galaxy Z Flip 3. Он был выпущен в прошлом году, получил отличные характеристики, но стоит не так дорого, как Samsung Galaxy Z Fold 3 и аналогичные решения от других производителей. Так он и стал самым продаваемым складным смартфоном в мире.

Samsung Galaxy Z Flip 3 лидирует на рынке три квартала подряд. Второе место так же занимает Samsung с ее второй складной моделью, которая и заложила основу этого направления — Galaxy Z Fold 3. В сумме Samsung имеет подавляющую долю рынка. Она продает почти три четверти всех складных смартфонов. Если более точно, то 74%. При этом экраны для других производителей продает она же.

Samsung и Huawei тут главные

Интересно и то, что рыночная доля Huawei на рынке складных смартфонов также увеличивается, следуя за Samsung. В первом квартале этого года она достигла 20%. Большую роль в этом сыграли продажи Huawei P50 Pocket, который также оказался очень недорогим, но очень привлекательным с точки зрения дизайна. Я даже могу предположить, что если бы он не был обделен сервисами Google, то даже несмотря на отсутствие защиты от воды, он бы все равно занял первое место по продажам.

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Удобно ли пользоваться складным телефоном

Получается, что в сумме Samsung и Huawei занимают 94% мирового рынка складных смартфонов. Это говорит о том, что другим производителям пока сложно с ними конкурировать, но все еще впереди, и шестикратный рост продаж за год только подтверждает это.

Складные устройства это уже больше, чем просто концепт.

Исследователи DSCC заявили, что рынок мобильных телефонов со складным экраном быстро расширяется. Ожидается, что в этом году поставки складных смартфонов вырастут на 107% и превысят 16 миллионов единиц. Кроме того, поставки складных панелей для смартфонов увеличатся на 102% и превысят 20 миллионов штук. Будущие Z Flip 4 и Z Fold 4 от Samsung, а также новые складные модели Huawei будут способствовать этому росту.

Главным преимуществом складных телефонов является их необычный форм-фактор. Они пока еще удивляют людей и привлекают внимание. А кроме этого, они очень компактны. Если это модель, которая раскрывается как книжка, она превращается почти в планшет, хотя вы носите с собой только чуть более толстый телефон. Если это модель вроде Samsung Galaxy Z Flip 3, вы получаете компактный телефон, который не занимает места в кармане, но раскрывается в обычный смартфон. Пусть он и более толстый, но из-за малой площади поверхности его легко носить в любом кармане. Подробно об опыте использования складного телефона можно прочитать в этой статье.

Свое мнение, как обычно, можете высказать в нашем Telegram-чате. Возможно, вы уже пользуетесь складным телефоном и вам есть, что рассказать.

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