5 фишек старых смартфонов, без которых сейчас тяжело

Современные смартфоны предлагают нам много различных функций, о которых раньше мы могли только мечтать: фото и видеосъемка на уровне профессиональных камер, оплата покупок одним касанием, возможность общения по видеосвязи в любом момент и многое другое. Однако если показать нынешний телефон человеку из 2000-х, есть вещи, которые он встретит с абсолютным недоумением и справедливо задаст вопрос: а почему здесь этого нет? Так ведь неудобно. И что самое интересное, будет прав. В статье предлагаю обсудить фишки смартфонов прошлых лет, без которых сейчас пользоваться телефоном не очень-то удобно.

Конечно, сравнивать смартфоны десятилетней давности с тем, что мы имеем сейчас, не очень уместно. Но думаю, что каждый иногда скучает по какой-нибудь Nokia N95. Это устройство имело такие возможности, о которых в современном мире остается только мечтать.

Не вздумайте дарить мне эти телефоны!

Куда пропали компактные смартфоны

Да, большая диагональ дисплея и почти полное отсутствие рамок это очень круто, но компактность все еще остается главным приоритетом многих пользователей. Классический смартфон из 2022 настолько большой, что его даже в карман не положишь, ибо со стороны кажется, будто накидал камней в брюки.

Недавно я рассказывал вам про лучшие смартфоны 2021 и года и просто ужаснулся. Вдумайтесь: под компактностью мы понимаем диагональ дисплея меньше 6,2″. Но, друзья, это ведь очень много! Где те гаджеты, которые без проблем помещались в боковой карман куртки?

Смартфон со съемным аккумулятором

Знали бы вы, насколько популярны в Интернете запросы купить смартфон со съемным аккумулятором, смартфон со съемной батареей и все в таком духе. С другой стороны, многие современные аппараты имеют по 5000 мАч на борту и без проблем живут 2-3 дня. Зачем им съемный аккумулятор, спросите вы?

Ответ, конечно, очевидный. Во-первых, можно было бы взять два, три аккумулятора и носить их с собой, переключаясь в нужный момент и заряжая через специальное устройство, называемое в народе лягушкой. Это гораздо удобнее классических PowerBank. Во вторых, если вдруг батарея выйдет из строя, всегда можно заказать новую, заменить вручную и не покупать при этом отвертки от Xiaomi и прочие приспособления.

Как изменить цвет корпуса телефона

Раньше у пользователей не стояло вопроса, какого цвета купить смартфон. Покупаешь черный, а если надоел, меняешь на белый. И так пока не надоест. Нынешние устройства лишены возможности замены корпуса, и это весьма печально.

Треснула задняя крышка — не беда, можно же заменить. Не нажимается кнопка на клавиатуре? Разобрал смартфон, прочистил все щеточкой и вернул на место. Сейчас с этим все гораздо хуже. Если с телефоном что-то случится, с высокой долей вероятности придется нести его в сервис, а если модель не самая популярная, может даже покупать новый.

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QWERTY клавиатура в смартфоне

Смартфоны с QWERTY-клавиатурой перестали поступать в массовое производство достаточно давно. При этом я часто слышу, что хорошо бы вернуть ее в нынешние устройства. Хотя бы в ограниченное количество моделей. Да что там, я и сам такой же. Мне абсолютно неважно, SwiftKey или Gboard установлена на моем телефоне. Верните лучше физические кнопки!

Я использовал большинство клавиатур на Android, пользовался родной клавой на iOS, но все они никак не сравняться с ощущением нажатия по клавишам. Раньше, когда пользовался своим Glofish M800, наслаждался каждой секундой набора текста. Да, это было очень круто! Как же сейчас не хватает той функциональности.

Защита камеры телефона

Раньше многие смартфоны поставлялись со специальной шторкой, которая не только закрывала сенсоры, но и защищала камеру телефона от механических повреждений. Да, многие скажут, что такое приспособление имелось только в устройствах премиум сегмента, но сейчас ведь можно устанавливать заслонку везде, цена вопроса ведь копеечная.

Вместо этого пользователи начали приобретать себе отдельные чехлы с такой функцией, которые не добавляют красоты вашему телефону. Есть еще один важный нюанс: заменить камеру на смартфоне по цене сейчас равно покупке нового устройства. Думаю, что в ближайшее время мы увидим фишку у одного из популярных производителей мобильной техники, и эта история с защитой заиграет новыми красками.

Как подключить наушники к телефону.

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