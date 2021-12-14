Не вздумайте дарить мне эти телефоны!

Иногда мне кажется, что мир сошел с ума, когда чуть ли не каждый день появляется новый смартфон. Не так давно вышел флагманский процессор Snapdragon 888, а ему на смену уже пришел Snapdragon 8 Gen 1, на основе которого будут работать топовые смартфоны 2022 года. Такое многообразие бесит: они ничем не отличаются друг от друга, не меняются в лучшую сторону, а покупка смартфона — смена шила на мыло. Какая разница, какой дисплей, батарея, процессор, если это работает плюс-минус одинаково? Смартфонов слишком много, выбрать какой-то нормальный вполне возможно, но под руку лезут смартфоны-паразиты, от которых не ждешь ничего хорошего. Сегодня, вдохновившись текстом журналиста AndroidInsider.ru Артёма Рахматуллина, расскажу вам о тех смартфонах, которые я ни за что не пожелал бы получить в подарок.

Складной смартфон Microsoft

Иногда Microsoft мне напоминает типичную бывшую девушку, у которой после расставания не произошло ничего хорошего, как бы она ни пыталась рассказывать обратное. После того, как корпорация выдала свой последний более-менее удачный смартфон Lumia 950 XL, о ней ничего не было слышно. Ну, за исключением добротных планшетов Surface. Microsoft психанула и выпустила нечто, назвав его Surface Duo 6.

Это дикая пародия на Samsung Galaxy Fold — настолько ужасная, будто ее создавали люди, которые занимаются русским языком в голливудских блокбастерах. Смартфон стоит около ста тысяч — неоправданная цена за этот ужас. В компании дословно поняли выражение «смартфон с двумя экранами» и создали устройство… с двумя отдельным экранами. В устройстве не только куча недочетов, но даже нет NFC. Если у вас есть человек, которого вы ненавидите, то этот смартфон — лучший подарок для него.

Уродливый смартфон от Microsoft

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Складной смартфон Самсунг

Я ненавижу производителей смартфонов за то, что они в последние годы не предлагают ничего нового, то и время доставая с полок учебники истории древнего мира. Складные смартфоны — то, на что сподобились корпорации в последнее время. На большее не хватило ума или фантазии, а новое — это хорошо забытое старое. Такие устройства — очередная попытка обмануть нас, выманить деньги и занять собой инфополе, а Samsung Galaxy Z Fold 3 — способ сыграть на наших чувствах. Складной то ли смартфон, то ли планшет с горбом посреди экрана, с помощью которого компания хочет нафармить немного прибыли, не придумывая ничего нового.

Складной Samsung Galaxy

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Какой Sony Xperia лучше выбрать

Вы видели хотя бы одного человека с Sony Xperia в 2021 году? Вот и я не видел. Вообще, казалось, что смартфоны от Sony мертвы, но в этом году компания выпустила новый Xperia PRO-I. Sony уже давно не та и долгое время цеплялась за успех Sony Ericsson. Времена далеко позади, но в корпорации считают, что их уродливые угловатые смартфоны еще кому-то нужны. Да, в устройствах сделан упор на камеру, но мы ведь с вами понимаем, что не в камере счастье.

Sony Xperia PRO-I

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Недорогой смартфон Самсунг

Мне нравятся бюджетные смартфоны, но перебарщивать с экономией точно не стоит. Samsung Galaxy A12 — яркий пример того, что скупой платит дважды. Это один из самых дешевых смартфонов Samsung, которые есть в продаже. Возможно, он сгодится в качестве запасного телефона, но тратить деньги на бюджетник от Samsung на Exynos 850 я бы точно не стал ни себе, ни в подарок другим. В него установлен модуль из четырех камер, но можно представить, какие снимки будет делать настолько дешевое устройство. Вместо него лучше приобрести еще одну Яндекс.Станцию или приставку с Android TV, чтобы не потратить деньги зря.

Samsung Galaxy A12

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Стоит ли покупать Хонор в 2021 году

Несмотря на то, что смартфон Honor 10X Lite часто хвалят, именно за это я и ненавижу данный смартфон. На мой взгляд, Honor 10X Lite и Samsung Galaxy A (выберите любую модель сами) являются воплощением тех самых уродливых бюджетных смартфонов, за которые их сначала любят, а потом начинают ненавидеть. Огромные блоки камер, яркие переливающиеся цвета — настоящая наживка для тех, кто не очень хорошо разбирается в смартфонах.

Люди покупают этот хлам пачками, а потом страдают из-за глюков и низкой производительности. А все эти блестящие корпуса и, якобы, хорошие камеры являются обычными болванками, которые из себя ничего не представляют. Honor 10X Lite бросили бы в футболиста Луиша Фигу вместо свиной головы в 2002 году, но, к сожалению, этого ужасного смартфона тогда не существовало.

Honor 10X Lite

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