Лучшие смартфоны 2021 года. Какие они

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Артем Рахматуллин 0

Если раньше выражение лучший смартфон почти всегда ассоциировалось с техническими характеристиками, то в 2021 году все сильно изменилось: много телефонов имеет топовый процессор, камеры у флагманов примерно одинаковые, а материал корпуса у большинства — стекло. По этой причине выбрать лучшие из лучших достаточно сложно, они все хороши. Не поймите не правильно, просто сейчас все как никогда субъективно. Нравится сканер сзади — есть такой. Хочешь смартфон-раскладушку — пожалуйста. Однако мы все же решились выбрать для вас самые вкусные телефоны 2021 года и готовы поделиться своими мнением.

Собрали для вас лучшие смартфоны 2021 года по разным показателям.

Эта самая незаметная функция Android 12 должна быть не только в телефонах.

Лучший камерофон 2021 года

Современные флагманы добились колоссальных успехов в смысле фото и видеосъемки. Почти все топовые устройства снимают просто великолепно, с этим бессмысленно спорить. Совсем неважно, возьмете вы себе Samsung Galaxy S21 Ultra или Xiaomi Mi 11 Ultra. Главное, Samsung не берите (шутка).

Блок камер Xiaomi Mi 11 Ultra буквально кричит о своих возможностях.

Действительно, китайцы настолько преуспели в последнее время, что без проблем могут тягаться с именитыми Samsung или Google Pixel. Только посмотрите на характеристики камеры Xiaomi Mi 11 Ultra:

  • Ширик: Samsung GN2 на 50 Мп размером 1/1,12″, светосила f/2,0, пиксели 1,4μm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS.
  • Ультраширик: Sony IMX586 на 48 Мп размером 1/2,0″, f/2,2, угол 128°, 0,8μm, PDAF.
  • Телеобъектив: Sony IMX586 на 48 Мп, размер 1/2,0″, f/4,1, 0,8μm, PDAF, 5х-оптический зум, OIS.

Обратите внимание: фронталка здесь проигрывает Samsung. Это я заметил невооруженным глазом. Не сказать, что снимает плохо, ни в коем случае. Просто для любителей селфи гораздо предпочтительнее будет взять S21 Ultra или OnePlus 9 Pro. Они чуть посильнее будут. Это подтверждают и рейтинги тоже.

С дизайном у этого аппарата тоже все в порядке.

Купить Xiaomi Mi 11 Ultra

Личные впечатления это все лирика, все мы нуждаемся в объективной оценке. И здесь мои слова подтверждает знаменитый рейтинг DXOMARK, который включает в себя все актуальные смартфоны и выставляет им баллы за разные характеристики, главной из которых является камера.

Конечно, Xiaomi только на втором месте, но Huawei в 2021 году покупать за большие деньги я бы не рискнул. Да, возможно санкции когда-то закончатся, но пока в этом смысле все не очень хорошо.

Самый красивый смартфон 2021 года

Думаю, что здесь мнения большинства сойдутся воедино. Самый красивый телефон в 2021 году — Google Pixel 6. Крутые сочетания оттенков разных цветов, элегантный ненавязчивый блок камер, узкие рамки дисплея — все это новый смартфон от Google. Икона стиля на рынке современных смартфонов — так я говорю про этот телефон.

Блок камер Google Pixel — творение искусства.

Купить Google Pixel

Интересно, что с предыдущими моделями Google сильно с дизайном не заморачивались, хотя возможности такие, очевидно, были. Кроме того, вместе с Пикселем вышла Android 12, которая полна разных нововведений, затрагивающих дизайн интерфейса. Красивые, но неброские обои, крутые виджеты и еще куча всякого разного.

Насчет покупки смартфона в России я бы на вашем месте подумал. Официальной поставки в нашу страну нет, поэтому об официальной гарантии можно забыть. С другой стороны, можете без проблем накатить сюда русский язык и пользоваться версией из США.

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Лучший компактный смартфон 2021 года

Для начала стоит разобраться с определением компактности. Современные телефоны не отличаются компактными корпусами, поэтому обычно все устройства, имеющие диагональ корпуса меньше 6,2 дюйма считаются таковыми. Однако важно помнить и о других параметрах: весе, толщине, рамках, форм-факторе.

Хотите компактность? Придется платить.

Купить Samsung Galaxy Z Flip

Если выбирать из топовых устройств, здесь я бы отдал предпочтение Samsung Galaxy Z Flip 3. Как бы не хаяли пользователи новые раскладушки, в плане эргономики они сильно выигрывают. Взяв в руки Z Flip, сразу чувствуется, что держишь небольшое устройство. Даже в раскрытом состоянии. Что уж говорить о ситуациях, когда можно сложить смартфон. Маленькая коробочка без проблем поместится в любую сумочку или карман джинс.

Однако далеко не каждый готов отдать 160к за простой телефон. Именно поэтому предлагаю рассмотреть к покупке Galaxy S21. Он имеет диаггональ корпуса 6,2″ и отлично впишется в повседневную жизнь каждого пользователя. Да, его тоже назвать компактным, но это все же лучше, чем ходить с никуда не годными 6,4″ в большинстве современных аппаратов.

Samsung Galaxy S21 вполне можно назвать компактным. Да и лежит в руке он очень хорошо.

Купить Samsung Galaxy S21

Вот что пишет автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин по поводу данной модели:

Вообще мне очень понравился компактный размер Galaxy S21. Пусть играть на нем и не удобно, как и просматривать большие документы, но в качестве смартфона на каждый день я давно не видел ничего более приятного со времен iPhone SE второго поколения.

Лучший бюджетный смартфон 2021

Зато с бюджетными смартфонами в 2021 году случился серьезный скачок. Если раньше пользоваться смартфоном с ценой меньше 20 тысяч было очень больно, то сейчас эти аппараты без проблем справляются почти с любыми задачами.

Лучший бюджетный смартфон в 2021? Я выбираю Poco.

Конечно, когда мы говорим про бюджетный смартфон, сразу же в голове представляем модель одного из китайских брендов. Все вы его знаете, так как в прошлых статьях мы уже не один раз упоминали про это устройство. Конечно, я говорю про Poco X3 Pro.

Признаюсь, мой опыт использования этого гаджета не велик, но то, что я увидел, не может не радовать. Вполне достойный дисплей, немаркий корпус с приятным, пусть и не премиальным дизайном, камера, которая делает весьма качественные дневные снимки (с ночными есть нюансы), быстрый процессор и многое другое.

Дешево и сердито — так бы я его описал.

Купить Poco X3 Pro

Когда вы покупаете смартфон из Китая, важно обратить внимание на характеристики, поэтому оставлю их здесь:

  • Дисплей 6.7 дюйма, частота обновления до 240 Гц.
  • Процессор Snapdragon 860.
  • Четыре камеры (64/13/2/2 Мп).
  • Память 8/256 ГБ.
  • Быстрая Зарядка 33 Вт.

Вышел Xiaomi 12. Кажется, это лучший смартфон 2022 года.

Самый долгожданный смартфон 2021

Учитывая проблемы телефонов Honor, которые были у компании в прошлом году, выпуск модели Honor 50 был действительно очень удачным. Кроме высокой производительности и шикарного дизайна, компания смогла предложить нам еще и сервисы Google.

Honor 50 с сервисами Google вышел в России. Делимся своими впечатлениями

Это то, чего мы ждали еще со времен ввода первых санкций против бывшей головной компании Honor — Huawei. Более того, можно сказать, что из-за близости операционных систем и философии двух производителей, мы получили устройство, которое привлечет внимание фанатов обеих марок, стосковавшихся за два года по новым телефонам любимой компании, но с сервисами Google.

Honor 50

Подробно перечислять характеристики едва ли стоит, ведь у нас есть статья с опытом использования, в которой Артем Сутягин подробно рассказал об этом телефоне.

А что бы вы включили в рейтинг лучших аппаратов 2021 года? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочитать.

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