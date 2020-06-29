7 самых странных реклам смартфонов. Дичи много не бывает

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Артем Сутягин 0

Производители смартфонов всегда стараются сделать что-то хорошее, но для того, чтобы это продать, мало просто иметь технику высокого качества. Чтобы покупатели приносили больше денег ”в кассу”, компании нанимают маркетологов и специалистов по рекламе, которые иногда оказываются людьми не от мира сего и часто перегибают в своем стремлении сделать уникальную рекламу. Впрочем, часто это срабатывает, но еще чаще просто остается в памяти, как что-то очень дикое и нелепое. В этой статье предлагаю вспомнить (или узнать) самые странные рекламные ролики, которые были в индустрии смартфонов. Вот как их пробовали продать.

Маркетологи иногда перегибают, но остаются довольны собой.

Примеры ”креативной” рекламы

Нельзя винить или упрекать тех, кто старается снять, если можно так сказать, креативную рекламу. Такая реклама часто запоминается и становится символом эпохи. Вспомнить хотя бы хиты российского телевидения 90-х годов, когда ”маркетологи от Бога” только начинали практиковаться в этом нелегком деле. Именно они подарили нам много того, что сейчас можно пересматривать на YouTube, как комедийное шоу. А часть вообще ушла на цитаты.

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Ниже подобраны семь роликов от мировых креативщиков, к которым крупнейшие на тот момент производители обратились за созданием нетривиальной рекламы. Возможно, что-то из этого вы видели, но, скорее всего, большая часть будет для вас в новинку.

Oppo N1 — странный оператор

В этой статье мы избавлены от необходимости выстраивания роликов в рейтинг, поэтому давайте просто посмотрим их без привязки к тому, какой является более безумным, и начнем с оператора, который подглядывает за актрисой.

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В рекламном ролике смартфона Oppo N1 показан молодой человек, который, работая оператором, тайно делает ее фотографии на смартфон с хорошей камерой. В итоге сюжетная линия разворачивается, он начинает с ней общаться, а потом еще и показывает ей фотографии, и оказывается, что они ей нравятся. Или нет?


LG Dual Screen — пронырливый дед

Как бы скептически я не относился к смартфонам с раскладной конструкцией, но без складного экрана (проще говоря, состоящего из двух половинок), реклама таких смартфонов еще более дикая.

В рекламе LG Dual Screen показан дед, который пытается сфотографировать девушку, поднимающуюся по лестнице. Она замечает это, подбегает к нему и видит, что тот делал не фото, а селфи. Так все запутано в этой конструкции. Но когда она начинает подниматься снова, дед делает еще пару фотографий и уходит, довольный собой. Так и хочется процитировать одного из персонажей фильма ”Один дома 2”: ”Маленький пронырливый извращенец”.

Интересно, что такую рекламу LG выложила в TikTok, но быстро удалила ее. Впрочем, Интернет помнит все.


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LG G Flex — мутация или безумие

Следующий телефон рекламируют двое парней, которые сидят в ресторане.

Еще в 2014 году LG пыталась убедить всех в том, что изгиб дисплея G Flex намного более естественен, чем его отсутствие. Однако такая демонстрация оказалась немного (много) странной, когда обрела очертания рекламного ролика. В итоге мы видим мутировавшую руку с бородой, кормление рта на ладони и нормальное отношение к этому того человека, с чьей рукой это произошло. Даже не знаю, кто из них более безумный.


HTC-рэп

У HTC была своя доля плохих рекламных роликов и одним из них без сомнения является тот, в котором звучит рэп под названием «Hold The Crown».

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Мало того, что этот ролик странный сам по себе, так в нем еще и периодически набрасывают на вентилятор. Только ты привыкаешь к тому, что происходит на экране, как перед тобой разворачивается нелепое спортивное сражение между двумя людьми, одетыми в костюмы iPhone 5S и HTC One M8.


HTC, которой мало

HTC показывает, что она все не унимается. Еще в одном ее ролике даже принял участие известный актер Роберт Дауни-младший.

 Все бы ничего, но действие разворачивается в атмосфере какого-то сумбура, карнавала и прочего беспредела. Зато ярко и звезда есть — бюджет освоен, а нам есть, о чем поговорить.


Lenovo P90 и медведь гризли

Следующую рекламу можно назвать чуть ли не минисериалом. У него есть вторая часть. В обеих нам показывают антропоморфизированного медведя, который старается жить жизнью обычного человека и даже имеет отношения с девушкой, которая почему-то не является медведицей.

Задумка оказалась слишком сложной, но если досмотреть ролики до конца, что-то из тайного становится явным.



HTC Cellami — психоз, а не реклама

Есть у HTC и еще одна реклама, которая достойна попасть в нашу подборку. Она не показывает толком ничего, но делает упор на психологическое расстройство человека, который не имеет вкуса. Дальше давайте сами.


Как вы относитесь к такому творчеству? Самое время высказаться в нашем Telegram-чате, какая реклама вам понравилась больше всего.

Хотя плохая реклама в настоящее время является скорее исключением, чем правилом, и производители смартфонов, похоже, больше осведомлены о приемлемых способах сбыта своего продукта, интересно оглянуться назад и увидеть, насколько ужасной была реклама телефонов 5-10 лет назад, и сколько глупых уловок пришлось использовать, чтобы привлечь внимание покупателей.

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