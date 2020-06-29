7 самых странных реклам смартфонов. Дичи много не бывает

Производители смартфонов всегда стараются сделать что-то хорошее, но для того, чтобы это продать, мало просто иметь технику высокого качества. Чтобы покупатели приносили больше денег ”в кассу”, компании нанимают маркетологов и специалистов по рекламе, которые иногда оказываются людьми не от мира сего и часто перегибают в своем стремлении сделать уникальную рекламу. Впрочем, часто это срабатывает, но еще чаще просто остается в памяти, как что-то очень дикое и нелепое. В этой статье предлагаю вспомнить (или узнать) самые странные рекламные ролики, которые были в индустрии смартфонов. Вот как их пробовали продать.

Примеры ”креативной” рекламы

Нельзя винить или упрекать тех, кто старается снять, если можно так сказать, креативную рекламу. Такая реклама часто запоминается и становится символом эпохи. Вспомнить хотя бы хиты российского телевидения 90-х годов, когда ”маркетологи от Бога” только начинали практиковаться в этом нелегком деле. Именно они подарили нам много того, что сейчас можно пересматривать на YouTube, как комедийное шоу. А часть вообще ушла на цитаты.

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Ниже подобраны семь роликов от мировых креативщиков, к которым крупнейшие на тот момент производители обратились за созданием нетривиальной рекламы. Возможно, что-то из этого вы видели, но, скорее всего, большая часть будет для вас в новинку.

Oppo N1 — странный оператор

В этой статье мы избавлены от необходимости выстраивания роликов в рейтинг, поэтому давайте просто посмотрим их без привязки к тому, какой является более безумным, и начнем с оператора, который подглядывает за актрисой.

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В рекламном ролике смартфона Oppo N1 показан молодой человек, который, работая оператором, тайно делает ее фотографии на смартфон с хорошей камерой. В итоге сюжетная линия разворачивается, он начинает с ней общаться, а потом еще и показывает ей фотографии, и оказывается, что они ей нравятся. Или нет?

LG Dual Screen — пронырливый дед

Как бы скептически я не относился к смартфонам с раскладной конструкцией, но без складного экрана (проще говоря, состоящего из двух половинок), реклама таких смартфонов еще более дикая.

В рекламе LG Dual Screen показан дед, который пытается сфотографировать девушку, поднимающуюся по лестнице. Она замечает это, подбегает к нему и видит, что тот делал не фото, а селфи. Так все запутано в этой конструкции. Но когда она начинает подниматься снова, дед делает еще пару фотографий и уходит, довольный собой. Так и хочется процитировать одного из персонажей фильма ”Один дома 2”: ”Маленький пронырливый извращенец”.

Интересно, что такую рекламу LG выложила в TikTok, но быстро удалила ее. Впрочем, Интернет помнит все.

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LG G Flex — мутация или безумие

Следующий телефон рекламируют двое парней, которые сидят в ресторане.

Еще в 2014 году LG пыталась убедить всех в том, что изгиб дисплея G Flex намного более естественен, чем его отсутствие. Однако такая демонстрация оказалась немного (много) странной, когда обрела очертания рекламного ролика. В итоге мы видим мутировавшую руку с бородой, кормление рта на ладони и нормальное отношение к этому того человека, с чьей рукой это произошло. Даже не знаю, кто из них более безумный.

HTC-рэп

У HTC была своя доля плохих рекламных роликов и одним из них без сомнения является тот, в котором звучит рэп под названием «Hold The Crown».

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Мало того, что этот ролик странный сам по себе, так в нем еще и периодически набрасывают на вентилятор. Только ты привыкаешь к тому, что происходит на экране, как перед тобой разворачивается нелепое спортивное сражение между двумя людьми, одетыми в костюмы iPhone 5S и HTC One M8.

HTC, которой мало

HTC показывает, что она все не унимается. Еще в одном ее ролике даже принял участие известный актер Роберт Дауни-младший.

Все бы ничего, но действие разворачивается в атмосфере какого-то сумбура, карнавала и прочего беспредела. Зато ярко и звезда есть — бюджет освоен, а нам есть, о чем поговорить.

Lenovo P90 и медведь гризли

Следующую рекламу можно назвать чуть ли не минисериалом. У него есть вторая часть. В обеих нам показывают антропоморфизированного медведя, который старается жить жизнью обычного человека и даже имеет отношения с девушкой, которая почему-то не является медведицей.

Задумка оказалась слишком сложной, но если досмотреть ролики до конца, что-то из тайного становится явным.

HTC Cellami — психоз, а не реклама

Есть у HTC и еще одна реклама, которая достойна попасть в нашу подборку. Она не показывает толком ничего, но делает упор на психологическое расстройство человека, который не имеет вкуса. Дальше давайте сами.

Как вы относитесь к такому творчеству? Самое время высказаться в нашем Telegram-чате, какая реклама вам понравилась больше всего.

Хотя плохая реклама в настоящее время является скорее исключением, чем правилом, и производители смартфонов, похоже, больше осведомлены о приемлемых способах сбыта своего продукта, интересно оглянуться назад и увидеть, насколько ужасной была реклама телефонов 5-10 лет назад, и сколько глупых уловок пришлось использовать, чтобы привлечь внимание покупателей.