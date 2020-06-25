Apple, подвинься: Google смогла сильно улучшить дополненную реальность

Одно время в мире была очень популярна виртуальная реальность. Люди буквально грезили ей, находя решения всех проблем. В итоге выяснилось, что технология не может заменить все без исключения, а ее заменителем ”на каждый день” является дополненная реальность. Многие компании бьются за реализацию этой идеи, но больше всего успехов добилась Apple. В какой-то момент казалось, что другие недооценили перспективность этой технологии и не тратили такого большого количества сил и средств на развитие AR, как купертиновцы. Сейчас Google доказала обратное и показала, что она тоже может сделать хороший AR. Да еще как может!

Что такое окклюзия в дополненной реальности

Бывает, что в мире высоких технологий встречаются термины из других отраслей науки и техники. Заимствуются они из-за того, что подходят настолько хорошо, что нет смысла придумывать их аналоги. Одним из примеров таких слов является ”окклюзия”. Этот термин широко известен в стоматологии, но теперь нашел применение в сфере дополненной реальности. Вспоминали его и раньше, но теперь Google показала, как ее можно добиться при помощи обычного телефона.

Окклюзией в мире AR называют возможность одних объектов прятаться за другими объектами. Когда мы смотрим через приложение дополненной реальности на мир, камере не важно, есть перед ней объекты или нет. Для нее это просто плоская картинка, на которую надо наложить изображение дополненной реальности. Если вы пользуетесь AR в свободной комнате, то все нормально, но стоит на пути оказаться человеку или мебели, как вся магия теряется.

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Для того, чтобы добиться окклюзии, в идеале надо использовать специальные средства, вроде минилидара в новом iPad Pro (для получения объемной картины пространства), но не у всех есть такая возможность, и долгое время производители не могли добиться нормального позиционирования объектов.

Дополненная реальность от Google

С прошлого года Google тестирует улучшенные возможности определения глубины в своей платформе ARCore, позволяя цифровым объектам в дополненной реальности прятаться за реальными препятствиями. Теперь компания продвигает API ARCore Depth на множество совместимых телефонов.

Что все производители смартфонов стремятся сделать с камерами

API глубины позволяет телефонам генерировать карты объема пространства без необходимости использования специального оборудования и дополнительных датчиков, например, таких, как инфракрасные датчики и датчики глубины. По сути, все, что нужно пользователю, это обычная камера смартфона и больше ничего — все остальное будет сделано за счет программного обеспечения.

Карты глубины, которые строят программное обеспечение, обеспечивают такие функции, как вышеупомянутая возможность окклюзии, когда цифровые объекты скрываются за объектами реального мира. Примеров таких объектов может быть множество: деревья, автомобили, люди или просто стены, за которыми будут прятаться персонажи игры или познавательной постановки.

Для чего нужен ARCore Depth API

ARCore Depth API также позволяет использовать не только глубину сцены для того, чтобы объекты прятались за частями реального мира, но и позволяет использовать реальные объекты для построения физики перемещения. Например, персонажи могут перемещаться по лестнице, перепрыгивать предметы, отскакивать от препятствий. Даже свет в мире дополненной реальности может отражаться от реальных стен в помещении. Google запустил приложение ARCore Depth Lab в магазине Google Play, чтобы продемонстрировать эти новые функции.

Пять недорогих смартфонов с крутой камерой

Поисковый гигант подтвердил, что Snapchat также поддерживает новую технологию, предлагая работу с API определения глубины. Так же используют API глубины ARCore такие приложения, как TeamViewer Pilot и Samsung Quick Measure для Galaxy Note 10 Plus и S20 Ultra. А еще экспериментальное приложение Google Lines of Play от Google.

Перспективы дополненной реальности

Пока сложно сказать, насколько технология получит распространение и насколько далеко от заданной точки смогут уйти в реализации своих замыслов разработчики, но начало уже впечатляет. Получается, то, что (как нам говорили) мешает развитию технологий дополненной реальности, на самом деле им не мешает? Я имею в виду те рассказы, что построить карту глубины невозможно без дорогущих датчиков. Как видим, для этого не нужно ничего, кроме камеры смартфона и нормального софта с функциями искусственного интеллекта.

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Если так пойдет дальше, дополненная реальность придет к нам намного быстрее, чем мы считали ранее. Отпадет необходимость усложнять и утяжелять конструкции средств воспроизведения, не нужно будет тратить дополнительные силы на создание сложного оборудования. Надо просто будет ставить на устройства специальный софт, который будет становиться все лучше.

Впрочем, лидары все равно не будут лишними, но только представьте себе, как они будут работать в связке с таким софтом, как тот, который мы рассмотрели в этой статье.