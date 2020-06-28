Зеленый экран Samsung и странная попытка YouTube стать лучше: итоги недели

Хедлайнерами уходящей недели стали Samsung и Google. Первая умудрилась сделать так, что экраны ее смартфонов начали зеленеть, а потом между делом на них очень существенно упали цены в России. Вторая выпустила важные обновления популярных приложений, которые должны сделать мир лучше и приятнее, вот только обновления эти получились не очень хорошими. Как минимум, не все они были оправданы и обоснованы. Что еще происходило на этой неделе в мире Android? Расскажем в нашей традиционной итоговой новостной подборке. Садитесь поудобнее, нажимайте «читать далее» и давайте разбираться в происходящем!

Экраны смартфонов Samsung начали массово зеленеть

AMOLED-экраны всегда считались более проблемными, чем IPS. Даже если забыть про перекрученную насыщенность, которая уже почти не встречается, мерцание, инверсия цветов при не самых критических углах обзора и выгорание по-прежнему никуда не делись и продолжают доставлять неудобства пользователям по всему миру. Другое дело, что об этих недостатках AMOLED-технологии все прекрасно знают и, покупая смартфон с таким экраном, примерно понимают, на что идут. А вот если экран неожиданно позеленел, мало кто может сказать, как нужно себя вести.

Некоторое время назад владельцы Galaxy S20 Ultra пожаловались на то, что экран их смартфона вдруг начал светиться зелёным. Несмотря на множество версий, выдвинутых диванными экспертами, определиться на 100% с тем, что же произошло на самом деле удалось только Samsung. Примерно через 7-10 дней после того, как жалобы начали появляться в Сети, разработчики компании выпустили специальное обновление для затронутых устройств, которое устранило проблему так же быстро, как она возникла. Вот только зелёный экран – как в присказке про Федота, на которого должна перейти икота, – неожиданно проявился на всех остальных смартфонах Samsung.

О проблеме зелёного экрана сообщили владельцы следующих моделей:

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Note 8

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

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Как видите, спектр проблемных устройств довольно обширен. Причём, что интересно, зелёный экран затронул только те смартфоны, которые по-прежнему поддерживаются. То есть Galaxy S8, к примеру, среди них нет. Это может служить прямым доказательством того, что проблема была вызвана одним из последних обновлений и имеет программную, а не аппаратную природу. Уж не знаю, обрадует вас этот факт или нет, но, как ни крути, а надежда на исправление бага всё-таки есть, и рассчитывать на патч с баг-фиксом можно уже в самое ближайшее время.

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Несмотря на то что Samsung проблему никак официально не комментирует, её можно попробовать устранить самостоятельно. Если верить пользователям, которые столкнулись с позеленением экранов своих смартфонов, этот эффект проявляется при низком уровне яркости. Значит, если увеличить яркость, зелень должна либо исчезнуть совсем, либо стать менее заметной. Да, это закономерно приведёт к повышению расхода энергии и сокращению времени автономной работы. Но тут уж сами решайте, что выбрать: лицезреть зелёный экран или потерять час-полтора работы без подзарядки.

Очевидно, что проблема, о которой идёт речь, идентична для всех смартфонов независимо от модели. Скорее всего, её причиной стал сбой калибровки, который произошёл из-за неправильно сконфигурированного обновления. По большому счёту ничего страшного в этом нет и Samsung может уже в самое ближайшее время выпустить свежий апдейт, в котором исправит недоработку. Поэтому рекомендутся просто подождать, когда разработчики завершат работу над апдейтом и выпустят его в люди.

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Однако, если вас не устраивает сложившаяся ситуация, вы можете обратиться в службу технической поддержки Samsung по этой ссылке. Опишите проблему, расскажите, что из-за этого не можете полноценно использовать свой смартфон и запросите ремонт или возврат денег. Скорее всего, вас направят в авторизованный сервисный центр, где вам предложат оставить аппарат на диагностику. По её завершении специалисты вынесут решение по вашей проблеме и, возможно, удовлетворят требование о возмещении затраченных на покупку денежных средств.

Новые функции мобильного Google Chrome

Мобильный Google Chrome и настольный – это два разных браузера. Несмотря на вроде бы единую основу, они сильно различаются как с точки зрения архитектуры, так и функциональных возможностей. Например, мобильная версия не имеет встроенного антивируса, который бы сканировал смартфон на предмет вредоносного ПО, не поддерживает расширения, да и в целом не перегружает ни процессор, ни оперативную память, что не может не радовать. Однако Google сочла, что различий между мобильной и настольной версиями Chrome слишком много и их нужно устранять.

Google запланировала масштабный апдейт для мобильного Google Chrome, который выйдет уже в этом году. Он будет ориентирован на безопасность веб-сёрфинга и защиту пользовательских данных. Google не будет изобретать каких-то новых инструментов, а просто адаптирует для смартфонов те механизмы, которые были ранее реализованы в настольной версии. Это должно вывести защитные характеристики браузера на качественно новый уровень, позволив ему более агрессивно конкурировать с решениями сторонних разработчиков вроде Apple, Mozilla и Opera.

Всего будет три значимых нововведения, которые будут объединены в рамках пакета Safety Check:

Функция проверки сайтов будет анализировать веб-страницы, которые открывает пользователь, и выявлять среди них поддельные. Таким образом удастся снизить риск кражи данных пользователей, которые зачастую не могут отличить оригинальную страницу от поддельной и добровольно сливают персональные сведения злоумышленникам.

Функция проверки паролей будет сканировать пароли, которые использует пользователь, вычисляя среди них взломанные и потенциально небезопасные. Это позволит избежать ситуаций с подбором защитных комбинаций и повысить безопасность учётных записей независимо от сервиса, к которому они ведут.

Функция проверки на вирусы будет работать не совсем так, как в десктопной версии. Она будет анализировать только сайты, которые открыл пользователь, на предмет шпионских трекеров, вредоносных скриптов и прочего шлака, блокируя их, если они решат позариться на безопасность пользователя.

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Пока обновление находится в стадии бета-тестирования и опробовать запланированные нововведения можно только в специальной версии Chrome для предварительных испытаний – Canary. Это так называемая нестабильная сборка, поскольку она содержит в себе множество экспериментальных функций, чью работоспособность Google тестирует перед тем, как перенести их в релизную версию Chrome. Прежде чем это случится, может пройти несколько месяцев и даже лет. Поэтому даже если вы видите в Canary какую-то функцию, это совершенно не значит, что она появится в обычной версии Chrome.

Однако, если у вас уже установлен Chrome Canary, вы можете активировать описанные вышенововведения буквально за несколько шагов:

Откройте браузер и в адресной строке введите chrome://flags;

В открывшемся окне найдите функцию Safety Check;

В выпадающем окне под функцией выберите “Enabled”;

Перезагрузите браузер для применения изменений.

Google не раскрывает сроков релиза обновления с функциями безопасности, но отмечает, что оно станет доступно уже в этом году. Учитывая, что в компании вообще позволили себе рассказать об этом, значит, работа над нововведениями уже завершена, а сейчас разработчики занимаются тестированием и отладкой всех механизмов, чтобы обеспечить их правильную и слаженную работу. Поэтому я бы сделал ставку на то, что сам апдейт с запланированными нововведениями выйдет в люди ещё до конца лета – в конце июля или начале августа.

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Насколько обещанные нововведения изменят наш опыт использования Chrome, судить не берусь. С одной стороны, мне и сейчас не попадаются фишинговые ссылки (а может быть, я просто так хорошо умею их отличать от настоящих?), да и с вредоносными скриптами я тоже не сталкивался. Но, с другой, наверняка есть люди, для которых обеспечение собственной безопасности является довольно сложным делом, и вот им-то такие механизмы определённо должны принести пользу. Правда, не сделает ли это пользователя ещё более тепличным существом, чем есть сейчас, — большой вопрос.

Сторис в Инстаграм

Каждая новая функция YouTube рассматривается пользователями буквально под микроскопом. Все из-за безграничной и чистой любви к этому сервису, которым пользуется безумное количество людей по всему миру. На этот раз YouTube решил попробовать стать похожим на Instagram и ввести возможность быстрой публикации коротких видео, которые чем-то напоминают знаменитые ”сторис”, которые стали настоящей находкой и получают все большую популярность. Только вот получается это у видеохостинга пока не очень. Помните, как в школе учителя говорили ”за старания пять, по предмету — троечка”? Или это только моя химичка так говорила? В общем, у YouTube пока получается не очень хорошо по одной единственной причине.

YouTube тестирует новую, на первый взгляд, интересную функцию съемки и загрузки видео для своих авторов через мобильное приложение. Если она получит широкое распространение, это позволит людям записывать несколько клипов прямо в приложении YouTube и загружать их как новое видео. Однако есть ограничение, которое, честно говоря, выглядит немного странным.

Согласно этому ограничению, создатели смогут записывать только 15-секундные клипы за раз. Или это относится только к смонтированному и подготовленному к выпуску ролику? Объяснения компании несколько туманны и однозначно понять, что из этого получается, пока сложно.

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Чтобы снять видео, надо нажать или удерживать кнопку записи. Чтобы остановить запись, надо отпустить кнопку или нажать ее еще раз. Эти шаги можно продолжать делать до тех пор пока на выходе не получите видео, которое вы хотели снять. Надо только помнить, что его продолжительность не может быть более 15 секунд.

Можно предположить, что компания не будет слишком жестко ограничивать своих пользователей и лимит коснется не целого видеоролика, а отдельных клипов, из которых он будет состоять. Если это не так и YouTube выберет именно первый путь, то это станет большой проблемой, так как такая возможность едва ли будет кому-то нужна.

Даже с учетом этого мы склонны полагать, что ограничение распространяется на отдельные клипы, а не на то, во что они в итоге склеятся — публикация просто 15-секундных видеороликов была бы бессмысленной для многих пользователей YouTube. Да что там многих… Никому это не будет интересно, кроме пары человек, которые вечно хотят каких-то экспериментов и получают удовольствие не от уровня полезности нововведения, а от того, что такого просто раньше не было.

Вероятно такое ограничение связано с историями YouTube. Записывать и загружать такие ролики можно было прямо в приложении YouTube. Так как эта функция была впервые представлена ​​создателями еще в 2018 году, было бы разумно, чтобы инженеры создали новую функцию записи поверх доступного кода от Stories.

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Точно так же, как и истории на других платформах, таких, как Instagram, отдельные клипы могут длиться не более 15 секунд, в противном случае они разделяются. Разница в том, что Instagram автоматически и без проблем создает новый клип, когда вы записываете что-то слишком длинное. Но, похоже, это по какой-то причине не подходит для YouTube.

Нет никаких сомнений в том, что команда YouTube знает, что она хочет сделать и что должно получиться на выходе, но сама концепция пока выглядит немного странной. В первую очередь, это немного нелогично из-за того, что на YouTube пользователи не ходят так же, как в Instagram.

”Инста” нужна для того, чтобы смотреть фотографии и те самые сторис. То есть процесс использования получается там более сплошным что ли. Вы можете листать ленту ровно столько, сколько у вас есть свободного времени. Потом вы просто сворачиваете приложение и занимаетесь своими делами. Так же и со сторис. Они короткие, ни к чему не обязывают и сами обновляются, предлагая только самое актуальное из того, что есть.

А у нас тоже есть свой YouTube-канал. Видели?

На YouTube люди ходят более основательно. В большинстве своем они хотят не просто полистать ленту, хотя сейчас в нем есть и такое, а полноценно посмотреть видео. То есть человек выбирает ролик на одном из любимых каналов и отдает его создателю 10-20 минут своего времени, чтобы тот рассказал ему что-то интересное.

Если у вас есть мысли на тему того, зачем YouTube это нужно, делитесь в нашем Telegram-чате. Разберемся, к чему все это.

Конечно, кто-то смотрит ролики кусками и YouTube уже с незапамятных времен запоминает место, на котором вы остановились, но это скорее исключение. Ленту можно листать хоть 30 секунд, а потом вернуться в этому через полчаса. Ролики так смотреть просто невозможно.

Если YouTube постарается стереть грань между ним и Instagram, то из этого может что-то получиться, но для этого он должен переманить людей и дать им возможность более удобно постить и смотреть записи. Сейчас все идет по пути максимального упрощения и облегчения. Пример TikTok это очень хорошо демонстрирует. Конечно, хорошо иметь настоящий комбайн, который и кино покажет, и ленту даст полистать, но это будет как-то громоздко. Люди не захотят заходить в приложение и выбирать, что им посмотреть. Им надо открыть Instagram и вот она лента или запустить YouTube и увидеть подборку интересного.

В общем, как вы поняли, я не очень верю в попытки YouTube стать похожим на Instagram. И все эти ленты и сторис в приложении для меня — это как Владимир Соловьев с распаковкой телефона. Угар, но не более того.

Крупное обновление «Google Фото»

«Google Фото» — один из самых крутых сервисов Google. Мало того, что он позволяет бесплатно хранить фотографии в высоком качестве, так ещё и представляет собой умный и очень понятный каталог, в котором очень удобно искать сохранённые ранее снимки. Особенно круто, что сервис сам распознаёт лица, события и местности и группирует фотографии конкретных людей, животных и явлений. Достаточно написать в поиске «Отпуск 2019», «Турция» или «Тузик», как умные алгоритмы найдут все совпадения. Но, оказывается, «Google Фото» можно сделать ещё лучше.

Google выпустила крупное обновление «Google Фото» (скачать) для Android, в котором переработала дизайн приложения и расширила его функциональные возможности.

Первое, что бросается в глаза, — это не столько перерисованный интерфейс который стал ещё проще и легче, сколько изменившееся количество вкладок в нижней части. Теперь их стало три, а не четыре как раньше. Google скрыла вкладку «Для вас» с главной страницы, перенеся её в раздел «Воспоминания». Поэтому теперь на главном экране доступны три основных раздела: «Фото», где хранятся все снимки и видеозаписи в хронологическом порядке, «Найти», которая заменила поисковую строку сверху, и «Библиотека», которая исполняет роль почившей вкладки «Альбомы».

Несмотря на кажущуюся логичность и интуитивность предыдущего варианта компоновки интерфейса, новое сочетание сделает использование «Google Фото» удобнее. Дело в том, что во вкладке «Найти» теперь представлено множество новых инструментов поиска. Во-первых, здесь будут доступны иконки людей, животных и событий, которые были запечатлены на фото и видео. Во-вторых, появилась возможность искать по городам, в которых вы побывали. И, в-третьих, появилась специальная карта, на которой будут отображаться снимки, сделанные вами в разных городах и странах.

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Вообще, Google очень хорошо поработала над интерактивной составляющей интерфейса. Это хорошо заметно на примере того, как по мере пролистывания фотографий во вкладке «Найти» точки перемещаются по карте, указывая на происхождение кадра. Не то чтобы это было очень важно, но иногда бывает интересно посмотреть, куда вас заносило. Такая фишка будет особенно актуальна для путешественников, которые постоянно перемещаются, а потом не могут найти снимок из конкретной местности.

Во вкладке «Фото» будет усилена роль сторис. Это небольшие видеоролики или подборки склеенных фотографий, которые относятся к одному и тому же событию. Они будут располагаться в верхней части экрана и напоминать о чём-то из вашего прошлого. На самом деле очень удобная штука, потому что сам я никогда не листаю свои старые фотографии, которых скопилось уже несколько тысяч, а вот такой формат напоминаний о произошедших событиях позволяет немного поностальгировать и вспомнить моменты, о которых успел забыть.

Google отправляла видео из сервиса «Google Фото» случайным людям

Несмотря на то что Google уже выпустила обновление, оно распространяется постепенно и может быть недоступно некоторым пользователям. Это делается для того, чтобы иметь возможность отозвать апдейт в случае обнаружения каких-либо проблем в работе нововведений. Однако, если всё пройдёт гладко, очевидно, что уже в ближайшие 5-7 дней обновление доберётся и до вас. Ну, а если вы не хотите ждать и вам не терпится опробовать новые функции «Google Фото», скачайте APK-файл сервиса отсюда и установите себе на смартфон. Он заменит исходное приложение и будет обновляться как и прежде.

Снижение цен на смартфоны Samsung в России

Повышение цен на смартфоны – это событие хоть и привычное для российского пользователя, но не сказать, что такое уж регулярное. За последние 5 лет производители поднимали цены на свои аппараты, ввозимые в Россию, всего пару раз. Причём первый раз был ещё в 2015 году, а второй – в прошлом месяце. Но если 5 лет назад возможностью поднять цены воспользовались все бренды без исключения, то сейчас, кажется, пересмотреть политику ценообразования на отечественном рынке решилась одна только Samsung. К счастью, довольно скоро корейцы откатили цены почти всех аппаратов к исходной отметке.

Если помните, в середине мая Samsung повысила цены почти на все свои смартфоны, за исключением разве что Galaxy Z Flip. А вот остальные флагманские аппараты – даже не самые новые – прибавили в цене аж по 10 тысяч рублей. Единственным устройством, которое подорожало не на 10, а сразу на 20 тысяч рублей, стал Galaxy Fold, который после изменения политики ценообразования оценили в 179 990 рублей. Подозрительно ровные цифры послужили намёком на то, что аналитики Samsung не слишком-то заморачивались над проработкой ценовой концепции, а просто исполняли чью-то волю сверху. Но, к счастью, это было временным явлением.

На этой неделе я обратил внимание, что цены на многие смартфоны Samsung – по крайней мере, в официальном интернет-магазине – вернулись к апрельскому уровню. Причём снижение подаётся не в виде скидок, как это нередко бывает, а в качестве новой политики ценообразования. То есть никаких перечёркиваний вы не увидите.

Galaxy S20: было – 79 990 рублей, стало – 69 990 рублей;

Galaxy S20+: было – 89 990 рублей, стало – 79 990 рублей;

Galaxy S20 Ultra: было – 109 990 рублей, стало – 99 990 рублей;

Galaxy S10: было – 69 990 рублей, стало – 59 990 рублей;

Galaxy S10 Lite: было – 49 990 рублей, стало – 44 990 рублей.

Почему не стоит покупать смартфоны Samsung ради обновлений

С чем именно связано понижение цен, Samsung не отмечает. Возможно, произошедшее планировалось как акция, направленная на компенсацию расходов, понесённых корейской компанией в период пандемии и снижения курса рубля по отношению к евро, в которых российский офис Samsung закупает аппараты у головного офиса. А, возможно, в Samsung просто вовремя поняли, что, оставляя цены настолько высокими, они рискуют уронить спрос в и без того непростые для россиян времена. При этом цена на Galaxy Fold почему-то на докризисный уровень не вернулась.

Однако в данном случае одна версия не исключает другую. То есть нельзя исключать, что корейцы с самого начала планировали поступить именно так, как поступили. Именно поэтому временной промежуток между повышением и снижением цен оказался таким коротким – всего лишь около месяца, а то и меньше. Но нужно учитывать, что предугадать скачки курса валют Samsung банально не могла. Поэтому в мае ей пришлось закупать смартфоны по курсу 81-82 рубля, а в июне – по курсу 76-77 рублей. То есть сейчас нам предлагают купить аппараты из новой партии, за которую российский офис заплатил меньше, чем месяцем ранее.

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Стало ли от этого выгоднее покупать смартфоны Samsung в официальной рознице? Отнюдь. Снижение в 10 тысяч рублей, свидетелями которого мы стали, всё равно остаётся недостаточным для того, чтобы потребитель ринулся в магазины за флагманами корейского бренда. В этом нет никакого смысла, учитывая, что в серой рознице те же самые аппараты оцениваются на 20-30 тысяч рублей дешевле в зависимости от конфигурации, притом что имеют ту же гарантию и совершенно ни в чём не уступают белым моделям.