Android-смартфон с Lightning и iPhone с USB-C. Я ничего не перепутал

Для многих главной проблемой любого iPhone является то, что заряжается он от собственного разъема Lightning. В то время, как весь мир старается перевести свою технику на USB Type-C, Apple как всегда идет своим путем. При этом iPad Air и Pro уже перешли на универсальный разъем и отлично себя чувствуют. ”Ошибки” инженеров исправляют простые люди, и сейчас у нас есть еще один пример такого умельца, который решил проблему очень креативно. Результат показал, что для унификации нет никаких преград, кроме нежелания Apple что-то менять.

iPhone с USB-С

Создатель первого iPhone, совместимого с зарядкой USB Type-C, вернулся с новым проектом. Им стал первый Android-смартфон с портом Lightning. С точки зрения удобства идея так себе, но как проект, который показывает возможности техники, это гениально. Для этого используется смартфон Samsung Galaxy A51. А интереснее всего то, что через этот порт смартфон не только заряжается, но и может передавать данные. То есть это полностью функциональный разъем, которым можно пользоваться в обычной жизни.

Как производители дурят нас с зарядкой своих смартфонов.

В прошлом году мы с интересом следили за сумасшедшим проектом студента инженерной школы, который совершил технологический подвиг, создав первый iPhone с портом USB Type-C. Сладкая мечта некоторых пользователей iPhone отказаться от Lightning стала реальной.

Этот разъем для времени своего появления был прорывом — двусторонний, компактный, быстрый. Сейчас он уже не соответствует требованиям по скорости и не является универсальным. Порт USB Type-C на Android-смартфонах куда лучше справляется со своими задачами. Но сейчас есть iPhone с портом USB Type-C, пусть и не официальный. Для него вам понадобится только один кабель.

Кастомизация iPhone X

Моделью iPhone, которую выбрали для размещения порта USB Type-C, стал iPhone X. Казалось бы, ну перепаял умелец разъем и ладно, но все намного интереснее, если проследить его историю дальше и узнать, что он его продал. Цена сделки превысила 100 000 долларов. Этот коммерческий успех должен дать Apple хорошее представление об ожиданиях потребителей в отношении ее устройств. Конечно, были некоторые ограничения, связанные с этой модификацией. iPhone не мог передавать данные и разъем использовался только для зарядки. Тем интереснее цена, которую за него заплатили. Хотя понятно, что покупателю было интереснее получить не функциональное, а необычное устройство.

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Android-телефон с разъемом Lightning

Теперь автор iPhone c USB Type-C вернулся с противоположным проектом — адаптацией порта Lightning к Android-смартфону. Он выбрал Galaxy A51 в качестве подопытного кролика. В очень коротком видео, размещенном в этой статье, автор не стал раскрывать все секреты но объяснил, что эта модификация, которая кажется довольно простой, оказалась намного сложнее, чем ожидалось. Он обещал выпустить видео, в котором расскажет о процессе работы над своим кастомом более подробно. Из него мы узнаем, как именно он смог добиться своего результата.

Lightning в Android

Самое главное, что даже в том ролике, который у нас уже есть, демонстрируется работа устройства. В нем показано, как модифицированный Galaxy A51 остается полностью функциональным. Его порт Lightning используется как для зарядки, так и для передачи данных в обоих направлениях. Многие подумали, что это первоапрельская шутка, но автор видео утверждает, что это настоящий проект. Он решил сделать такой телефон, чтобы развлечься и проверить, возможно ли это.

В результате он установил, что сделать это можно, но эффективность разъема Lightning по-прежнему намного ниже того, что предлагает USB Type-C. Значит, практического смысла в этом нет, но эксперимент интересный.