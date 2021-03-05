Apple готова отпустить пользователей на Android и даже поможет с переездом

Переход от одной экосистемы к другой может быть по-настоящему трудным. Особенно, если вы собрались переходить с iOS на Android. Некоторые инструменты для упрощения этого процесса были уже давно, но теперь Apple решила помочь ”погрузить чемоданы” тем, кто решил переехать на сторону поклонников конкурирующей ОС. Инструмент позволяет легко переносить самые важные материалы, которые есть у пользователей. Естественно, это гигабайты фотографий, которые накапливаются за годы использования смартфона. Раньше они хранились iCloud и для переноса их надо было скачать, а потом загрузить заново на другой обменник. Теперь все стало намного проще и перенос возможен средствами самого iCloud. Собственно, можно даже не менять смартфон, а просто сменить хранилище.

Есть ли iCloud для Android

Можно даже сказать, что ситуация немного странная, ведь за хранение данных в iCloud компания Apple берет с пользователей деньги. Ценник на удивление невысокий, но оплата предусмотрена за все, что превышает 5 ГБ. Почему же тогда она решила отказаться от этого и сама помогает с переездом?

Google представила платные функции для Google Фото

Было бы куда более логичным выпустить приложение iCloud для Android, чтобы пользователи этой платформы тоже могли хранить свои данные и вносить ежемесячную плату. Но этого до сих пор не происходит, даже несмотря (а может ”из-за”) на появление все новых хранилищ.

Как перенести фото из iCloud в Google Фото

Пусть iCloud для Android и нет, но это не значит, что не надо делать инструмент для переноса — подумала Apple и сделала его.

Новый инструмент доступен на сайте privacy.apple.com. Как только вы его откроете, вас попросят авторизоваться. После входа в систему вы увидите возможность перенести копию своих данных. Единственным местом назначения, похоже, являются Google Фото, но со временем такая же возможность может появиться для других сервисов. Если это произойдет, скорее всего, следующим будет OneDrive от Microsoft.

У тех, кто хочет передать свои медиафайлы, должна быть включена двухфакторная аутентификация в iCloud. Также важно знать о своем хранилище на Google Диске, поскольку изображения исходного качества будут учитываться в вашей общей квоте данных.

Как добавить iCloud на Андроид

Можно ли загружать фотографии в Google Фото бесплатно

Неограниченное хранилище для ”высококачественных” изображений пока еще работает, но в июне придется оплачивать все, что вы загрузите на этот сервис. Поэтому, если вы будете переносить данные после этой даты, вам следует ознакомиться с тарифами, которые можно найти, зайдя на Google Диск. Особенно полезно такое хранилище будет для тех, у кого мало памяти в телефоне. За несколько десятков рублей в месяц расширение памяти многим покажется очень привлекательным.

Как долго переносятся данные из iCloud на Google Диск

После запуска процесса переноса может потребоваться от трех дней до недели. Это не так долго, и вряд ли кому-то данные понадобятся так срочно. В любом случае, это намного проще, чем скачать все из iCloud на компьютер, а потом отдельно заливать все в хранилище Google. Если у вас больше 10 000 фотографий и видео, это будет тот еще челлендж. Пробовал — знаю.

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Какие данные нельзя перенести на Google Диск

Согласно странице поддержки Apple, некоторый контент может не поддерживаться при передаче в Google Фото. Это включает в себя Live Photos, умные альбомы, фотопотоки, общие альбомы и определенные метаданные. Это может быть немного проблематично, поскольку iPhone обычно использует Live Photos по умолчанию, если вы не забыли отключить эту функцию.

К счастью, медиафайлы копируются, а не перемещаются из iCloud, поэтому вам не нужно беспокоиться о потере какого-либо контента. Apple перечисляет следующие поддерживаемые форматы: .jpg, .png, .webp, .gif, некоторые файлы RAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts и .mkv.

В Google Фото появился новый крутой фильтр. Он анимирует снимки

Как видим, список довольно большой, но одна проблема все равно есть. Функция доступна не во всех странах и не всем пользователям. Возможно, это получится сделать через VPN. В противном случае придется подождать расширение географии предоставления функции. Возможно, в первую очередь Apple выбирает те страны, в которых может столкнуться с антимонопольным законодательством, и так демонстрирует свою открытость. Пока точно сказать нельзя.

А пока расскажите, хотелось бы вам воспользоваться такой функциональностью?