В Google Фото появился новый крутой фильтр. Он анимирует снимки

Будто пытаясь сделать так, чтобы мы закрыли глаза на действия Google, она предлагает нам новые функции. Я имею в виду то решение, которое компания приняла в отношении бесплатного хранения фотографий. Напомню, с середины следующего года больше нельзя будет грузить в Google Фото безлимитные объемы из домашнего архива. Возможно, для того, чтобы мы меньше переживали и с большей охотой покупали объем хранилища для фото, компания подготовила систему обработки фотографий, которая делает их буквально живыми. Пока сложно сказать, есть ли в этом большой практический смысл, но смотрится это очень круто, а главное — делается само собой. Давайте разберемся, что это и нужно ли нам?

Новые функции Google Фото

Если у вас есть сомнения, что новые функции Google Фото появляются и будут появляться именно из-за нового направления компании в отношении этого сервиса, напишите об этом в нашем Telegram-чате и в комментариях. Я предпочитаю придерживаться именно этой версии.

Существующие функции Google Фото уже впечатляют, но теперь компания анонсировала еще несколько вещей, которые делают ее услуги еще более особенными. Они позволят еще лучше выделиться на фоне конкурентов, которых на самом деле совсем не мало. Я рассказывал про это отдельно.

Теперь мы получили красивый кинематографический фотофильтр на основе машинного обучения, который превратит кадры в короткие анимационные ролики.

Как включить новую функцию Google Фото

Мы уже заметили несколько дней назад, что Google работала над фильтром, благодаря информатору, который нашел предложение сделать такие фотографии во вкладке поиска. Впрочем, тогда мы не знали, для чего это будет полезно. Теперь Google объявила, что именно представляют собой эти кинематографические фотографии. Вот пример такого снимка.

Машинное обучение для обработки фотографий

Компания использует машинное обучение для прогнозирования глубины изображения и создания трехмерного представления сцены — даже если исходное изображение не включает информацию о глубине с камеры. Затем система анимирует виртуальную камеру для плавного эффекта панорамирования — точно так же это делают в кино для создания особого драматического эффекта приближения и погружения.

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Эти кинематографические фотографии начнут появляться в качестве подсказок в воспоминаниях людей в течение следующего месяца. Как и любое другое автоматическое предложение, вы можете сохранить их одним нажатием кнопки. К сожалению, Google не позволит вам выбирать свои собственные изображения для обработки — вам придется надеяться, что приложение Google Фото хорошо справляется с подбором красивых и значимых снимков за вас.

Google говорит, что она все еще работает над улучшением новой функции, создающей кинематографические фотографии. И снимает с себя ответственность за результат на первых порах. Именно поэтому вам не стоит сильно рассчитывать на то, что результат в начале будет идеальным, то есть таким, как в приведенном примере. Есть ощущение, что это демо создавала не автоматика, а группа фотографов и монтажеров. Согласны?

Другие изменения Google Фото

Предположительно, Google так же внесла улучшения в раздел ”Воспоминания” в верхней части приложения Google Фото, но компания не вдавалась в подробности. Если мы правы, то для нас подготовили и новый алгоритм подбора фотографий. Они должны будут отбираться по принципу выбора самых важных людей в жизни пользователя.

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Вдобавок вы скоро ”увидите воспоминания о ваших любимых вещах”. Это будет делаться на основании анализа того, что вы загрузили, и сопоставления этого с общим количеством фотографий. Не сложно предположить, что если из 10 000 фотографий на 2 000 будет рыба, то система решит, что вы рыбак. Главное, чтобы система не решила, что вы фанат скриншотов, если у вас будет их слишком много, как у меня.

Если вы захотите избежать повторения определенных неприятных воспоминаний, вы сможете исключить людей, временные рамки и домашних животных из рассказов в фотографиях. Это здорово, так как иногда некоторые фотографии видеть не очень хочется.

Но это еще не все. Google также воспользовалась возможностью, чтобы напомнить нам о своих новых дизайнах коллажей для Memories, о которых она впервые объявила в ноябре.

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Вы можете загрузить последнюю версию приложения Фото из Google Play. Поскольку новые функции появляются как часть улучшения приложения на стороне сервера, обновление версии вашего приложения не обязательно даст вам доступ к ним сразу, но вы будете готовы к их получению, как только они станут вам доступны.

Пока начало получилось не плохим, но хочется еще посмотреть, что предложит Google, чтобы заставить меня заплатить за расширение хранилища и продолжить им пользоваться уже не за бесплатно. Ждем анонсов новых функций. У компании есть еще примерно полгода.