Часы со встроенной камерой, которые мы навсегда потеряли

Мы уже много раз писали о том, что умные часы набирают все большую популярность. Мало того, что люди просто начали понимать, для чего они им, так еще и производители предлагают все более дешевые модели. А если посмотреть с другой стороны — флагманской — то они получают все новые и новые функции. Буквально несколько лет назад этого рынка не было вовсе, а зародился он на слухах о готовящихся Apple Watch. Производители начали клепать абы что, чтобы просто быть первыми, но те продукты были чем-то бессмысленным и беспощадным, и только через пару лет ситуация начала выравнивать. Сейчас предлагаю вспомнить, что одни из первых умных часов предлагали то, что мы сейчас ждем от этого аксессуара — камеру.

Первые умный часы Samsung

Первые умные часы Samsung были удивительной вещью. Samsung Galaxy Gear были анонсированы вместе с Galaxy Note 3 на выставке IFA в 2013 году. Часы стали настоящим чудом в зарождающемся мире умных часов. Пусть тогда рынок и был откровенно слаб, но новые часы Samsung привлекали внимание своими возможностями (по крайней мере заявленными). Часы обладали функциями, которых никто не ожидал, в том числе камерой, и смогли установить высокую планку возможностей умных часов.

Samsung Galaxy Gear в основном продавались как аксессуар для работы в связке с Galaxy Note 3. Фактически часы и не были совместимы с чем-то другим — только с Note 3. По крайней мере так было на момент запуска.

Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch 7.

Умные часы за 299 долларов были оснащены 1,63-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением 320 x 320 пикселей. Они получили процессор с тактовой частотой 800 МГц, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной памяти.

Соединение с Note 3 устанавливалось через Bluetooth 4 Low Energy, а в качестве дополнительных функций часы предлагали покупателям акселерометр и гироскоп. Внутренней батареи на 315 мАч хватало, чтобы обеспечить 24 часа автономной работы на одной зарядке.

Умные часы с камерой

Все эти характеристики по тем временам действительно впечатляли, но не настолько, чтобы запомниться только этим. Куда больше внимания привлекали две крутые функции: камера и громкая связь.

Камера была встроена в ремешок часов и позволяла снимать изображения с разрешением 1,9 Мп или записывать видео в формате 720p. Samsung представила камеру как инструмент, расширяющий возможности пользователя. Особенно в тот момент, когда надо что-то сфотографировать, а смартфона под рукой нет.

В то время было много разговоров о том, что такие камеры надо запретить, так как они могут относиться к шпионскому оборудованию. Действительно, можно было просто встать, скрестив руки, и снимать все вокруг себя. Даже сейчас многие не обратили бы внимания на какую-то там точку объектива на ремешке, а тогда люди просто не знали, что такое вообще возможно.

Хотя ”шпионить” долго все равно не получилось бы, так как время записи было ограничено объемом встроенной памяти, из которой надо было вычесть место, занятое системой и другими файлами. В итоге можно было снять не больше 10 минут видео.

Samsung позволит увеличить оперативную память своих телефонов.

Как снимали первый умные часы Samsung

Качество фотографий и видео было в лучшем случае сомнительным, что неудивительно, учитывая технологические ограничения в то время, когда даже топовые смартфоны снимали часто хуже нынешних бюджетников. Более того, поскольку камера была внутренним компонентом ремешка, это означало, что сам ремешок был составляющей частью часов и менять его было нельзя.

Это сейчас почти все более-менее хорошие часы предлагают функцию громкой связи, а некоторые и вовсе дают возможность слушать музыку через встроенный динамик, а тогда это тоже было фантастикой.

Большой громкости динамик в то время не обеспечивал, зато позволял более-менее комфортно общаться в тихом месте. Владельцы устройств могли звонить прямо с часов и даже пользоваться услугами голосовой системы Samsung S Voice.

Какой была самая неудачная модель Samsung и как она изменила мир.

Можно ли купить часы с камерой

До нашего времени камеры в часах не дошли. Причин тому несколько: отсутствие необходимости, невозможность сделать действительно качественную камеру, сильное увеличение стоимости, невозможность менять ремешки и… Самое главное — проблемы с законом. Многие рынки просто не пустят к себе такие часы, так как они действительно могут быть инструментом шпионажа. А такие инструменты, напомню, запрещены чуть ли не во всем мире.

А вы расстроены, что в современных часах нет камеры? Хотели бы, чтобы она появилась? И сколько были бы готовы переплатить за часы с ней?