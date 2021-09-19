Часы со встроенной камерой, которые мы навсегда потеряли

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Артем Сутягин 0

Мы уже много раз писали о том, что умные часы набирают все большую популярность. Мало того, что люди просто начали понимать, для чего они им, так еще и производители предлагают все более дешевые модели. А если посмотреть с другой стороны — флагманской — то они получают все новые и новые функции. Буквально несколько лет назад этого рынка не было вовсе, а зародился он на слухах о готовящихся Apple Watch. Производители начали клепать абы что, чтобы просто быть первыми, но те продукты были чем-то бессмысленным и беспощадным, и только через пару лет ситуация начала выравнивать. Сейчас предлагаю вспомнить, что одни из первых умных часов предлагали то, что мы сейчас ждем от этого аксессуара — камеру.

В свое время производители смарт-часов экспериментировали с моделями, имеющими встроенную камеру, но сейчас найти что-то подобное проблематично.

Первые умный часы Samsung

Первые умные часы Samsung были удивительной вещью. Samsung Galaxy Gear были анонсированы вместе с Galaxy Note 3 на выставке IFA в 2013 году. Часы стали настоящим чудом в зарождающемся мире умных часов. Пусть тогда рынок и был откровенно слаб, но новые часы Samsung привлекали внимание своими возможностями (по крайней мере заявленными). Часы обладали функциями, которых никто не ожидал, в том числе камерой, и смогли установить высокую планку возможностей умных часов.

Samsung Galaxy Gear в основном продавались как аксессуар для работы в связке с Galaxy Note 3. Фактически часы и не были совместимы с чем-то другим — только с Note 3. По крайней мере так было на момент запуска.

Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch 7.

Умные часы за 299 долларов были оснащены 1,63-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением 320 x 320 пикселей. Они получили процессор с тактовой частотой 800 МГц, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной памяти.

Соединение с Note 3 устанавливалось через Bluetooth 4 Low Energy, а в качестве дополнительных функций часы предлагали покупателям акселерометр и гироскоп. Внутренней батареи на 315 мАч хватало, чтобы обеспечить 24 часа автономной работы на одной зарядке.

Note

Samsung Galaxy Gear представили вместе с Samsung Galaxy Note 3.

Умные часы с камерой

Все эти характеристики по тем временам действительно впечатляли, но не настолько, чтобы запомниться только этим. Куда больше внимания привлекали две крутые функции: камера и громкая связь.

Камера была встроена в ремешок часов и позволяла снимать изображения с разрешением 1,9 Мп или записывать видео в формате 720p. Samsung представила камеру как инструмент, расширяющий возможности пользователя. Особенно в тот момент, когда надо что-то сфотографировать, а смартфона под рукой нет.

В то время было много разговоров о том, что такие камеры надо запретить, так как они могут относиться к шпионскому оборудованию. Действительно, можно было просто встать, скрестив руки, и снимать все вокруг себя. Даже сейчас многие не обратили бы внимания на какую-то там точку объектива на ремешке, а тогда люди просто не знали, что такое вообще возможно.

Часы

Дизайн часов сейчас кажется архаичным, но в те времена это было довольно круто.

Хотя ”шпионить” долго все равно не получилось бы, так как время записи было ограничено объемом встроенной памяти, из которой надо было вычесть место, занятое системой и другими файлами. В итоге можно было снять не больше 10 минут видео.

Samsung позволит увеличить оперативную память своих телефонов.

Как снимали первый умные часы Samsung

Качество фотографий и видео было в лучшем случае сомнительным, что неудивительно, учитывая технологические ограничения в то время, когда даже топовые смартфоны снимали часто хуже нынешних бюджетников. Более того, поскольку камера была внутренним компонентом ремешка, это означало, что сам ремешок был составляющей частью часов и менять его было нельзя.

Это сейчас почти все более-менее хорошие часы предлагают функцию громкой связи, а некоторые и вовсе дают возможность слушать музыку через встроенный динамик, а тогда это тоже было фантастикой.

Покупая Samsung Galaxy Gear вы получили нечто большее ,чем просто часы. Можно позавидовать тем, у кого они сейчас есть из редких первых партий.

Большой громкости динамик в то время не обеспечивал, зато позволял более-менее комфортно общаться в тихом месте. Владельцы устройств могли звонить прямо с часов и даже пользоваться услугами голосовой системы Samsung S Voice.

Какой была самая неудачная модель Samsung и как она изменила мир.

Можно ли купить часы с камерой

До нашего времени камеры в часах не дошли. Причин тому несколько: отсутствие необходимости, невозможность сделать действительно качественную камеру, сильное увеличение стоимости, невозможность менять ремешки и… Самое главное — проблемы с законом. Многие рынки просто не пустят к себе такие часы, так как они действительно могут быть инструментом шпионажа. А такие инструменты, напомню, запрещены чуть ли не во всем мире.

А вы расстроены, что в современных часах нет камеры? Хотели бы, чтобы она появилась? И сколько были бы готовы переплатить за часы с ней?

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