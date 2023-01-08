Чего мы ждем от Google в 2023 году

С аппаратной точки зрения у Google был отличный 2022 год. Серия Pixel 7 поразила всех своим выходом, а Pixel 7 Pro для многих и вовсе стал лучшим телефоном года. Наконец-то появились Pixel Watch, даже если они и не оправдали ожидание некоторых пользователей и не принесли функций, которых многие ждали. А еще мы узнали о новом умном гибридном дисплее и планшете, который появится в 2023 году. Были и другие новости, в частности об умном доме компании, который, впрочем, не так полезен и популярен в нашей стране. Но все вместе это говорит о том, что компания действительно решила сделать ставку на гаджеты и сместить акцент своей деятельности с программной составляющей. Давайте подумаем, чего бы мы хотели от компании в 2023 году.

Прежде чем начать, напомню, что некоторое время назад у нас на сайте выходила статья с утечками, которые появились относительно деятельности компании на ближайшие три года. Там все разложено довольно подробно и обоснованно. Впрочем, пока этого не произошло, верить в это сложно, поэтому давайте обсудим перспективы и поделимся мнениями.

Когда выйдет складной Pixel

Google ничего не подтвердила, но мы на 99,(9)% уверены, что в 2023 году появится складная платформа Pixel. Она может называться Pixel Fold или Pixel Notepad, но что-то точно готовится. Просочившиеся рендеры показывают, что телефон выглядит довольно симпатично — что-то вроде смеси Oppo Find N2 и Pixel 7 Pro.

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Однако большой вопрос, нависший над складным устройством, заключается в том, собирается ли Google действовать по-своему. Исторически сложилось так, что у компании есть ужасная привычка заходить на рынок с чем-то интересным, терпеть неудачу и тут же уходить в погоне за чем-то новым. Так было десятки, если не сотни раз. Одним из последних примеров является Stadia. Мы очень надеемся, что Google не сделает этого со складным устройством.

К счастью, Google, похоже, наконец-то после коммерческих неудач Pixel 4 и Pixel 5 усвоила, что важно делать не только громкие телефоны, но улучшать аппаратное обеспечение. Если она действительно поняла это, то складной Пиксель должен получиться отличным.

Если он будет соответствовать планке, установленной Pixel 7 и Pixel 6, это уже будет победа. Учитывая, что у Apple нет складных устройств на горизонте, это может быть единственный шанс для Google попасть в топы продаж. Хотя выход ее ”ракладушки” несомненно подтолкнет Apple к созданию своего ответа. Одно дело, китайские модели, которые ей в основном не конкуренты, а другое — сразу два серьезных бренда (Samsung и Google) со своими складными решениями. Как всегда, от этого выиграем мы.

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Компактный, но мощный телефон Google

Учитывая, как Pixel 7 Pro завоевал сердца многих любителей смартфонов 2022 году, не сложно догадаться, что его надо развивать. Многие оценили, что Google немного уменьшила изгиб дисплея по сравнению с 2021 годом, но почему бы не избавиться от него вообще?

Но это еще не все. Нам хотелось бы увидеть более компактный телефон с возможностями Pro-версии. Если Google уменьшит общий размер следующего пикселя профессионального уровня (предположительно, Pixel 8 Pro), то это будет очень хорошей новостью. Хотя Pixel 7 Pro и Pixel 6 Pro не являются огромными, но они довольно большие, и чего-то более компактного нам однозначно хочется. Например, Pixel 7 в понимании многих имеет идеальный размер. Почему мы не можем получить телефон со всеми преимуществами Pixel 7 Pro, но такого же размера, как у Pixel 7? Google, это тебе задачка на 2023 год.

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Часы, которые не надо часто заряжать

Google Pixel Watch были одним из самых ожидаемых продуктов 2022 года. Несмотря на привлекательный внешний вид, некоторые инновационные функции и отличную интеграцию с Wear OS, они имеют ужасное время автономной работы и слишком дороги, а это многое портит.

Google неизбежно выпустит Pixel Watch 2 и, возможно, уже в 2023 году. Мы можем только надеяться, что компания решит озвученные проблемы и в первую очередь время автономной работы. Мы не говорим о неделе автономности. Пусть это будет хотя бы 24-36 часов активного использования. Это уже будет своего рода победа, которая привлечет к продукту еще больше внимания.

Люди, которые любят умные часы, привыкли к небольшому времени автономной работы. Так, например, большинство Apple Watch работают от батареи всего около 24 часов в активном режиме, но Google не может обеспечить и этого. Для пользователей Android есть много вариантов смарт-часов, и Samsung уже предлагает 2-дневное время автономной работы Galaxy Watch 5, а некоторые модели Huawei и вовсе работают больше недели. Поэтому смарт-часы — еще одно направление, в котором надо прибавить.

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Телефоны, которые обновляются дольше остальных

Когда Google запустила серию Pixel 6, она наделала много шума, пообещав три года обновлений Android. Сейчас Samsung предлагает уже 4 года, но есть ощущение, что делает она это на пределе своих возможностей. Поэтому, если Google заявит о пяти годах поддержки, она станет единоличным лидером этого неофициального соревнования. Это точно не будет лишним для компании, которая не только производит сам смартфон, но и является автором ПО для него.

Именно это и смущает больше всего, что Google — компания, владеющая Android, — не может даже сравниться с обязательствами Samsung, не говоря уже об Apple, которая выпускает обновления для моделей 6-7-летней давности просто так, не заявляя об этом во всеуслышание.

Возможно, 2023 год станет важным годом, и серия Pixel 8 получит пятилетнюю поддержку. Если Google действительно хочет играть в высшей лиге среди Samsung и Apple, ей нужно сделать что-то такое. Посмотрим, понимает ли она это и готова ли она на такой шаг.