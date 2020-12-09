Для чего на самом деле создавался Android? Не для смартфонов

Android — синоним смартфонов. Это самая популярная мобильная операционная система в мире, на которой работает более 2,5 миллиардов активных устройств. Однако многие люди не знают, что ОС изначально не была предназначена для телефонов. Все было куда более прозаично. Компания с самого начала разрабатывала программное обеспечение, но версия для смартфона волновала ее меньше всего. Даже когда на нее обратили внимание, она все равно продолжала делать софт для цифровых камер. Руководство было уверено в правильности своего пути и вело компанию, как ему казалось, в светлое будущее. Собственно, так оно и получилось. Только путь к нему оказался немного иным.

Android для камеры

На экономическом саммите в Токио в 2013 году Энди Рубин — соучредитель Android — сообщил, что операционная система Android изначально создавалась для цифровых фотоаппаратов. План состоял в том, чтобы создать платформу для камеры, которая будет включать облачное хранилище для изображений и видео.

Таким образом пользователям, скорее всего, не пришлось бы полагаться на встроенное хранилище камеры, и они смогли бы легко получить доступ к своим фотографиям с нескольких устройств. Во время своего выступления в столице Японии Рубин даже показал слайды, которые он использовал, чтобы представить эту идею инвесторам еще в 2004 году. Но тогда это мало кого заинтересовало и проект ”не взлетел”. Хотя согласитесь, для того времени идея была более чем прорывной.

Как появился Android

Через пять месяцев после той встречи Энди Рубин и остальная часть команды Android решили изменить свою стратегию. Они поняли, что рынок камер недостаточно велик, и увидели возможности в секторе смартфонов. Уже после этого компания внесла некоторые изменения в программный код и родился тот самый Android, который мы все так любим и ценим.

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Команда не хотела брать плату за программное обеспечение, как их конкуренты. Они считали, что отчисления очень сильно повлияют на скорость распространения ПО. Вместо этого они хотели, чтобы Android был бесплатным и служил платформой для продажи других услуг и продуктов (приложений, игр и тому подобного).

Бесплатный Android

Главной задачей на тот момент был рост количества смартфонов на Android, а предлагая создателям смартфонов свой продукт бесплатно, пусть и с определенными условиями, договориться было куда проще. А значит и распространить ”зеленого робота” можно было намного быстрее.

Естественно, при такой щедрости нужен был инвестор, который все это оплатит. Вот тут и появился Google. Технический гигант купил Android в июле 2005 года и нанял Энди Рубина на должность старшего вице-президента по мобильному и цифровому контенту. Компания поставила перед собой задачу захватить девять процентов рынка в Северной Америке и Европе в следующие пять лет.

Этот план был перевыполнен в несколько раз. К концу 2010 года Android занимала около 24% рынка в Северной Америке — и это было только начало. Сегодня Android работает более чем на 80% всех используемых смартфонов.

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Почему Android сделал правильный выбор

Решение сосредоточиться на смартфонах, а не на цифровых камерах, очевидно было правильным. Достаточно взглянуть на цифры: по данным Statista, продажи смартфонов выросли со 122 миллионов в 2007 году до почти 1,6 миллиардов в 2020 году. Продажи цифровых фотоаппаратов, наоборот, снизились с примерно со 100 миллионов в 2007 году до всего 15 миллионов в 2019 году. Пик пришелся на 2010 год, когда мировые продажи достигли примерно 121 миллиона единиц и уверенно двинулись на спад.

Можно сколько угодно рассуждать на тему того, что могло бы случиться, если бы Рубин в свое время решил продолжить работать на благо цифровых камер. Одно понятно точно — Android в нынешнем виде не существовало бы. Возможно, его место заняли бы оболочки от других производителей, включая Samsung, а может быть и вовсе Apple бы начала лицензировать iOS для сторонних производителей.

Еще в то время была Microsoft, которая могла бы добиться большего успеха со своей платформой Windows Mobile. Да даже Symbian имела шансы развиться в более открытую операционную систему, а Nokia по-прежнему была бы королем смартфонов.

Как говорится, история не терпит сослагательных наклонений, но мир смартфонов точно изменился бы навсегда, если бы не одно решение, принятое очень вовремя. Это лишний раз доказывает сказанное Стивеном Р. Кови в книге «7 навыков высокоэффективных людей»: «Если лестница не опирается на правильную стену, каждый шаг, который мы делаем, просто быстрее приведет нас в неправильное место».

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Сколько стоит Android

Нельзя сказать, к счастью или нет Android сменила курс, ведь все могло стать еще лучше, но Рубин нашел куда поставить свою лестницу, а десятки руководителей совершенно разных компаний того времени не смогли сделать этого. В таких ситуациях можно смело говорить ”и поэтому все так произошло”. Добавлю только, что Google заплатила за Android 50 миллионов долларов. Учитывая, во что все вылилось, можно сказать, что она забрала его бесплатно. С другой стороны, это тоже история о правильном решении, которое приняло руководство Google, а не Samsung. Впрочем, это отдельная история, которую я расскажу чуть позже.

Первый смартфон на Android

Первый смартфон под управлением Android вышел 23 сентября 2008 года и стал им HTC G1 Dream. Это немного своеобразный аппарат с отъезжающим в сторону дисплеем, из-под которого появлялась клавиатура.

В России этот смартфон оказался слишком поздно и у нас первым Android-смартфоном, который можно было купить в магазине, в 2009 году стал Highscreen PP5420. Он уже имел более привычный форм-фактор, но не стал хитом продаж из-за того, что довольно быстро рынок наводнили смартфоны других производителей, а конкуренция распылила внимание аудитории по разным моделям.

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В итоге, до выхода Android 4.0 Ice Cream Sandwich в 2012 году версии Android для смартфонов и планшетов развивались параллельно. Более того, изначально планшеты вообще не рассматривались как носители этой операционной системы. Потом все изменилось и сейчас Android настолько универсален, что в разных версиях работает на огромном количестве самых непохожих друг на друга устройств.