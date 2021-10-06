Двуличие: Apple мешает Android развивать USB-С, но сама продвигает его

Европейский Союз планирует сделать разъемы USB-C стандартным портом для зарядки всех смартфонов, планшетов и других электронных устройств. Положение должно вступить в силу в 2024 году. Если так и произойдет, все производители должны будут использовать разъемы и кабели USB Type-С в своей продукции на европейском рынке, а это боле 30 стран с огромным количеством покупателей. Эксперты говорят, что это решение может повлиять на весь мировой рынок, независимо от того, последуют ли этому примеру другие страны и потребуют ли ввести стандарт USB Type-C. На это есть как минимум несколько причин. А еще есть Apple, которая сама во многом популяризировала данный тип разъема, но не спешить отказываться от Lightning.

Телефоны с одинаковыми зарядками

Зарядные устройства питают все наши самые важные электронные устройства. Все больше и больше продается устройств, требующих зарядных устройств, которые не являются взаимозаменяемыми. Мы положим этому конец — сказал Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внутреннему рынку.

Этот шаг позволит потребителям решить, хотят ли они покупать новые устройства с зарядным устройством или без него, а значит, количество лишних кабелей сократится само собой.

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Несмотря на это, массовое освоение аксессуаров (не только зарядок) с USB Type-С началось с выходом MacBook Pro, не имевшим других разъемов, компания все равно заявляет, что унификация зарядок нанесет вред инновациям.

iPhone с USB Type-C

В заявлении для прессы Apple заявила, что ”по-прежнему обеспокоена тем, что строгие правила, предусматривающие только один тип разъема, сдерживают инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, нанесет вред потребителям в Европе и во всем мире”.

Аншель Саг, старший аналитик Moor Insights & Strategy, утверждает, что это не так. Он говорит, что Apple, по сути, единственная компания, которая стоит на своем и пользуется разъемом, который подходит только к ее устройствам. При этом даже топовые планшеты компании уже перешли на USB Type-C.

Почему Type-C лучше MicroUSB.

Это изменение сильно повлияет на Apple, которой придется менять разъемы своих телефонов, которые используются в каждом iPhone с 2012 года. Многие думали, что перевод iPad на USB Type-С поспособствует его появлению в iPhone, но прошло несколько лет и этого не произошло.

Серьезная проблема Apple

Получается, даже в рамках одной компании мы получаем ситуацию, при которой у человека есть часы, планшет и телефон, для которых надо иметь три разных зарядки. На часы еще можно закрыть глаза, но телефон и планшет должны заряжаться одним кабелем. Даже если забыть об экологии, как же удобно будет просить у кого-то зарядку, не уточняя, какая именно нужна. Или покупать ее в магазине, не проверяя, что именно взял с полки.

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Скорее всего, действия Европейского Союза не потребуют от других стран последовать его примеру, если они сами этого не сделают. Но заинтересованы в этом в первую очередь будут сами производители, которым намного проще перевести оставшиеся модели на единый стандарт, чем терять такой лакомый кусок пирога, как европейский рынок.

Пока Apple частично решила проблему, выпустив переходник с USB Type-С на Lightning, но, скорее всего, делать так вечно у нее не получится и переход действительно не за горами. Впрочем, скорее всего, в концепцию будущих моделей уже заложены изменения.

Отмечается, что уровень проникновения USB Type-C на мировом рынке смартфонов составляет почти 75-80%, а это означает, что все ждут, по сути, только Apple и некоторых ультрабюджетных производителей. Выходит, что рынок сам подталкивает мир смартфонов к унификации, но купертиновцы как всегда варятся в собственном соку и живут по своим правилам.

Даже Dell и Lenovo в корпоративном секторе отошли от концепции проприетарных зарядок. Хотя это ”подсаживало” ИТ-отделы на использования продуктов именно этого бренда, в том числе и из-за накопленных зарядок. Казалось, что перевод смартфонов на единый стандарт будет более простым (так даже дешевле получится), но случилось иначе.

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Типы USB-разъема

USB — это стандартный разъем, который передает данные и питание по одному кабелю. Но внутри USB разные порты позволяют использовать разные возможности зарядки. Эти варианты включают microUSB, miniUSB, Type-A и Type-C. Последний не только обладает высокий скоростью передачи данных, но и может питать даже ноутбуки.

Все порты USB Type-C имеют одинаковый размер и форму, но разные поколения портов допускают разную скорость передачи данных и зарядки. Кабели и порты этого формата могут быть помечены, например, как USB 3.2 Gen 1 или Gen 2, а новое поколение обычно означает, что это более быстрый порт. Но в 2021 году появится новый вариант порта — USB 4.

Мы не получим единого подхода к скорости передачи в рамках стандарта, но зато физически он будет подходить от телефона к ноутбуку или планшету, а это уже более чем хорошо.

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Скорее всего, Apple красиво выйдет из положения, но со стороны это смотрится очень интересно, когда компания показала, что мир готов к USB Type-C, убрав все остальные разъемы с корпуса ноутбука и планшета, а теперь не может расстаться с ним в iPhone.

Бизнес? В том числе, но есть и некоторые другие причины, о которых мы можем только догадываться. Но пока все компании не пришли к единому решению, мы так и будем иметь ежегодно 11 000 тонн кабелей, которые выбрасываются из-за проблем с совместимостью. А это очень токсичное производство и не менее вредная продукция.