Почему пользователи iPhone так слепо верят в Apple

За последние пару лет рынок смартфонов в мире достиг своего рода баланса. Он стабилизировался, а утечка пользователей с одной платформы на другую стала происходить не так массово и часто. В некоторых странах, например, в США количество продаваемых iPhone и Android-устройств и вовсе примерно одинаковое. Вот только лояльность к бренду куда выше у тех, кто пользуется телефоном с нарисованным на нем яблоком. Они не только готовы покупать все новые устройства Apple, но и куда более свято верят в компанию, чем те, кто пользуется Android-устройствами. Сам этот факт давно не был ни для кого секретом, но только сейчас мы получили еще немного информации в качестве ответа на вопрос, почему так происходит.

Исследование рынка смартфонов

Информация, которая легла в основу нашего рассуждения, в первую очередь касается США, но она все равно дает общее представление о происходящем на рынке. Самим же исследованием поделилась компания Consumer Intelligence Research Partners.

Еще в 2017 году ОС Android занимала около двух третей рынка смартфонов в США, говорится в исследовании CIRP, а на долю iOS приходилось лишь около одной трети рынка. В то время платформа Android имела рейтинг лояльности около 91%, а рейтинг лояльности iOS составлял около 86%. Это означает, что 91 из 100 владельцев Android-устройств остались с платформой при обновлении своих телефонов. За последние четыре года лояльность к платформе Android в США практически не изменилась. Зато лояльность к продуктам Apple в США и мире только растет.

В последнем квартале у Apple было преимущество в лояльности: 93% предыдущих владельцев iPhone перешли на новый iPhone, по сравнению с 88% владельцев Android, которые остались с Android. За несколько лет лояльность к iOS выросла примерно на пять процентных пунктов, в то время, как для Android этот показатель остался неизменным. Это позволило Apple увеличить долю iOS на рынке и количество активируемых устройств — сказал Майк Левин, партнер и соучредитель CIRP.

В основу полученных цифр легло проведенное исследование. CIRP опросила 500 человек, которые активировали новый телефон в период с апреля по июнь 2021 года. Эта выборка, возможно, не покажется какой-то выдающейся, но определенным срезом она точно является. А еще это совпадает с данными других исследований – например, Counterpoint.

Какие телефоны пользователи любят больше всего

Если данные CIRP показывают, что лояльность к Android в целом осталась практически неизменной, то данные SellCell говорят об обратном. SellCell недавно опросила около 5000 жителей США об их мобильных устройствах и сделала некоторые интересные выводы относительно отдельных брендов.

Лояльность пользователей к бренду Apple очень высока — 92%, что на 1,5 процентных пункта больше, чем два года назад. Это соответствует данным CIRP. Однако за тот же двухлетний период лояльность к бренду Samsung упала с 85,7% до 74%. Это означает, что больше, чем каждый четвертый пользователь Samsung заявил, что планируют купить устройство другой марки при следующем обновлении. Наиболее показательно то, что 53% перебежчиков из Samsung заявили, что перейдут на iPhone.

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Какие телефоны не стоит покупать

Другие бренды Android также потеряли лояльность. Лояльность к Google Pixel резко упала с 84% в 2019 году до 65,2% в 2021 году. У Motorola и LG дела обстоят намного хуже: 71% и 62,6% владельцев заявили, что планируют сменить бренд.

К сожалению, данные от CIRP и SellCell ограничены территорией США. Они не опрашивают пользователей за пределами этой страны. Однако картинка в целом довольно показательная и зависит только от того, какие устройства производит компания и как ведет себя по отношению к пользователям. Доля рынка не так сильно влияет на распределение мнений относительно перехода.

Самый интересный вопрос здесь не в том, какой бренд или платформа поддерживает наибольшую лояльность, а в том, почему лояльность вообще изменилась.

Почему все хотят купить iPhone

Одна причина — конфиденциальность. SellCell обнаружила, что 31,5% респондентов планировали перейти с Samsung на iPhone из-за проблем с конфиденциальностью. Разумеется, в последние годы Apple много говорит о защите пользовательских данных. В ее пользу играет то, что она в целом не заинтересована в их утечке и использовании, в отличии от Google, для которой это является основным источником доходов.

Apple показала, с какими Android-смартфонами может конкурировать iPhone.

Еще 25,2% перебежчиков заявили, что уйдут от Samsung из-за лучшего соотношения цены и качества, предлагаемого другими брендами (не только Apple).

Не стоит думать, что с iPhone все так гладко, ведь некоторые их пользователи тоже готовы сменить производителя их смартфонов. Из тех, кто решился на такой шаг, около 38% назвали более совершенные технологии других производителей причинами для отказа от iPhone. 26,4% сказали, что им больше нравится дизайн и стиль устройств конкурентов. А 12,9% сделали выбор в пользу новых функций Android в целом или отдельных устройств.

Почему владельцы iPhone так любят их

Но самая большая причина, по которой люди придерживаются своего бренда смартфонов, заключается не в дизайне или характеристиках. Куда важнее замкнутость экосистемы и нежелание менять свои привычки. В первую очередь это касается именно iPhone.

Возможно, в последние годы у Apple наблюдался всплеск лояльности, но пока этого недостаточно для того, чтобы в корне изменить распределение устройств в мире. Поэтому iOS и занимает от 15% до 17% мирового рынка смартфонов в первом квартале 2021 года, в зависимости от того, данным какой аналитической компании вы решите верить.

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С долей рынка 85% Android явно доминирует над iOS в глобальном масштабе. В основном такой перевес обеспечивают недорогие модели, которых у Apple просто нет. Но если Google сможет сделать некоторые шаги навстречу пользователям, а производители смартфонов немного изменят модель своей работы, то лояльность к Android будет выше. Пока все наоборот.