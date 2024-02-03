Эти функции смартфонов Xiaomi вывели меня из себя! Зачем они их придумали?

Мне нравятся смартфоны Xiaomi за безграничные возможности оболочки HyperOS (MIUI). Устройства китайского бренда действительно предлагают много интересных фишек от киноэффектов для камеры до персонализации звука, чем выгодно отличаются от конкурентов. В то же время существуют функции Xiaomi, само существование которых кажется мне, мягко говоря, спорным. Да что там, это просто какое-то недоразумение, заставляющее ударить смартфон об стену и купить себе нормальный Samsung или хотя бы HUAWEI!

Карусель обоев Xiaomi

Сменяющие друг друга картинки на экране блокировки — популярная функция, присутствующая на многих Android-смартфонов. Но карусель обоев MIUI — это нечто иное. Xiaomi не только показывает картинки, но и сопровождает их прямой рекламой или ссылками на сомнительные тексты из интернета.

Вот зачем мне нужен рецепт какого-то салата, если я просто хотел взглянуть на часы в обрамлении красивого фона?! Вас тоже это смущает? Тогда отключите карусель обоев на Xiaomi, воспользовавшись инструкцией, которая ранее была опубликована на нашем сайте.

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Лента виджетов MIUI

Если на рабочем столе сделать свайп вправо, на экране появится лента виджетов Xiaomi. Это меню, где, как нам обещают китайцы, демонстрируются исключительно полезные графические инструменты вроде погоды или кнопки для очистки мусора. Ага, реклама онлайн-магазина, советы пожилым россиянам и видео в духе «я ржал полчаса» — то, что мне нужно.

Конечно, лента виджетов MIUI имеет гибкие настройки, позволяющие отключить лишние элементы. Но я делаю иначе: просто выключаю эту бесполезную функцию в разделе настроек «Рабочий стол». То же самое рекомендую сделать и вам.

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Проверка приложений на вирусы

Xiaomi очень заботится о нашей с вами безопасности. Не верите? Да бросьте! Разработчики MIUI предусмотрели антивирус для приложений, который проверяет каждую программу после установки. Правда, не с целью защиты, а для демонстрации рекламы какого-нибудь онлайн-казино. Поэтому давайте поаплодируем стоя китайским товарищам за то, что они так о нас заботятся!

Если серьезно, то проверка приложений Xiaomi — совершенно бесполезная функция. Лишний раз сканировать программы из Google Play абсолютно бессмысленно, ведь там есть встроенный компонент защиты, который, к слову, проверяет и APK. Задача инструмента Xiaomi — лишний раз показать рекламу, в связи с чем я настоятельно рекомендую отключить проверку в настройках антивируса из приложения Безопасность.

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Рекомендации в Mi Видео

На смартфонах Xiaomi есть стандартный медиапроигрыватель, который называется Mi Видео. И это больше, чем просто видеоплеер. После просмотра каждого отснятого ролика на смартфон Mi Видео предлагает мне посмотреть рандомные тиктоки, сопровождающиеся надписью «Для вас». Xiaomi, это так неожиданно и приятно…

Рекомендациями онлайн-видео возможности стандартного плеера Xiaomi не ограничиваются. Если запустить Mi Video, то внутри обнаружатся тексты блогеров Mail.ru и социальная реклама. В приложении для видео, черт возьми! Это форменное издевательство, от которого приходится избавляться вручную, отключая рекомендации в настройках Mi Video.

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Спам в приложении Музыка на Xiaomi

Ну и как после этого ребята из Xiaomi могли пройти мимо приложения для музыки. В стандартном аудиоплеере тоже есть много всего интересного. Например, видео про аниме и поедание роллов. Xiaomi просто читает мои мысли. Я же не музыку, скачанную на телефон, зашел послушать, так ведь?

Раздел «Смотреть» можно отключить. Но опять же для этого нужно поработать ручками, открыв настройки приложения Музыка. Ох, как я не завидую обычному человеку, которому однажды купят китайфон. А не хочешь страдать — учись, как отключать рекламу на Xiaomi. И не забудь прийти на пересдачу, когда после очередного обновления системы рекомендации и прочая дичь появятся вновь.