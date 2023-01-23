Крутые функции MIUI, которые заставят вас купить смартфон Xiaomi

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Герман Вологжанин 0

На впечатление, получаемое от взаимодействия со смартфоном того или иного производителя, влияют не только характеристики устройства, но и его программное обеспечение. В этом отношении компания Xiaomi является противоречивой. Кто-то критикует ее оболочку MIUI, ссылаясь на встроенную рекламу и плохую оптимизацию, а кто-то, включая меня, считает ее едва ли не лучшей прошивкой для мобильных устройств. Чтобы переманить вас на светлую сторону, хочу рассказать о полезных функциях MIUI, которые заставят вас либо задуматься о покупке смартфона Xiaomi, либо по-новому взглянуть на него после знакомства с далеко не самыми очевидными, но очень крутыми фишками.

Крутые функции MIUI, которые заставят вас купить смартфон Xiaomi. Оболочка MIUI имеет много крутых функций, которые заставят вас полюбить Xiaomi. Фото.

Оболочка MIUI имеет много крутых функций, которые заставят вас полюбить Xiaomi

Трансляция экрана Xiaomi

На нашем сайте выходил отдельный материал о том, как вывести изображение на компьютер, когда вы хотите посмотреть фото на большом экране или запустить игру. Обычно для этого нужно устанавливать специальное приложение, однако в прошивке MIUI по умолчанию доступна функция трансляции экрана Xiaomi:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Подключение и общий доступ», а затем — «Трансляция».
  3. Активируйте функцию и выберите свой компьютер в списке доступных устройств.
Трансляция экрана Xiaomi. Трансляция работает как с ПК, так и с телевизором. Фото.

Трансляция работает как с ПК, так и с телевизором

Чтобы соединение было стабильным, рекомендуется подключить смартфон и ПК к одной сети Wi-Fi. Также необходимо проверить настройки Windows «Проецирование на этот компьютер». Здесь должна быть включена соответствующая опция, а во вкладке «Дополнительные компоненты» необходимо принудительно установить «Беспроводной дисплей». Если все сделано верно, вы сможете вывести изображение с телефона на ноутбук или ПК.

Трансляция экрана Xiaomi. Проверьте настройки проецирования на ПК, чтобы беспрепятственно подключить смартфон. Фото.

Проверьте настройки проецирования на ПК, чтобы беспрепятственно подключить смартфон

Аналогичным образом можно транслировать изображение с телефона на телевизор, не обращаясь к сложным инструкциям. А для получения дополнительной информации откройте вкладку «Справка» в разделе настроек Xiaomi «Трансляция».

Боковая панель MIUI

Начиная с MIUI 12.5, в смартфоны Xiaomi начала внедряться боковая панель, а свой окончательный вид она приобрела в MIUI 13. По задумке разработчиков, этот элемент интерфейса должен помогать пользователям быстрее открывать в режиме второго окна часто используемые приложения, но на практике у панели есть куда более интересные функции.

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В настройках Xiaomi вы можете включить боковую панель везде или только в отдельной категории программ (в играх или во время воспроизведения видео). Именно вторым сценарием я и предлагаю воспользоваться, но сначала:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Боковая панель».
  3. Активируйте переключатели «Показывать в играх» и «Показывать во время воспроизведения видео».
  4. Выберите приложения, в которых будет работать боковая панель.
Боковая панель MIUI. Включайте боковую панель только в избранных программах, если вас не интересуют быстрый запуск и переключение между приложениями. Фото.

Включайте боковую панель только в избранных программах, если вас не интересуют быстрый запуск и переключение между приложениями

Итак, что дает эта штука? Когда вы используете приложение для просмотра видео (например, YouTube), то после вызова панели свайпом от левого верхнего угла экрана появляется вспомогательное меню, где можно включить Dolby Atmos, активировать апскейл картинки (увеличение разрешения), увеличить частоту кадров или применить HDR и прочие эффекты, а главное — сделать Ютуб в фоновом режиме без оформления подписки (функция «Звук, когда экран выключен»).

Боковая панель MIUI. Чтобы вызвать панель, нужно свайпнуть полоску, расположенную в левом верхнем углу экрана. Фото.

Чтобы вызвать панель, нужно свайпнуть полоску, расположенную в левом верхнем углу экрана

Некоторые из описанных опций доступны только на флагманах Xiaomi, о чем я уже недавно рассказывал. Зато боковая панель MIUI 13 в играх везде одинаковая. Она позволяет включить ускорение, сделать снимок экрана и даже изменить свой голос.

Боковая панель MIUI. Также боковой панелью можно воспользоваться в играх. Фото.

Также боковой панелью можно воспользоваться в играх

В меню есть и другие инструменты, поэтому внимательно изучите его. Возможно, вам удастся найти еще несколько интересных опций, на которые я не обратил внимание.

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Настройка камеры Xiaomi

На смартфонах Xiaomi установлено одно из самых крутых приложений камеры. Его главные фишки скрываются в разделе «Еще». Здесь вы найдете функцию замедления видео, отдельный режим для съемки документов и таймлапс. Но я советую присмотреться к функциям «Клонирование» и «Киноэффекты».

Настройка камеры Xiaomi. Все самые интересные функции камеры скрываются во вкладке «Еще». Фото.

Все самые интересные функции камеры скрываются во вкладке «Еще»

Они доступны на многих смартфонах Xiaomi, включая недорогой Redmi Note 10 Pro. Клонирование делает из одного человека двойняшек и даже тройняшек, как в том самом сюжете из Ералаша, а в «Киноэффектах» есть классные пресеты для съемки видео: обратная перемотка, магический зум, остановка времени, параллельный мир и другие. Попробуйте, если любите экспериментировать.

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Бесплатный редактор фото и видео

Если фото или видео уже сделано, то галерея на Xiaomi предложит вам широкие возможности редактирования. Для этого нужно нажать специальную кнопку во время просмотра файла. В редакторе фото Xiaomi вы найдете привычные инструменты вроде обрезки кадра, фильтров и наложения текста. Но самый сок скрывается во вкладке «AI». При помощи инструмента «Ластик» искусственный интеллект удалит лишнего человека с фотографии, а еще вы сможете изменить небо на снимке в пасмурную погоду. Настоящая магия!

Бесплатный редактор фото и видео. Это далеко не все функции, которые предлагает фоторедактор Xiaomi. Фото.

Это далеко не все функции, которые предлагает фоторедактор Xiaomi

Редактор видео на Xiaomi тоже заслуживает отдельного упоминания. Открывается он аналогичным образом, а среди его возможностей есть обрезка, применение фильтров, изменение разрешения, добавление надписей и музыки. Нажатие на кнопку «Pro» откроет перед вами крутой инструмент, который за счет ИИ моментально превратит заурядное видео в профессиональный клип, нарезав кадры из него.

Бесплатный редактор фото и видео. В видеоредакторе Xiaomi тоже есть немало интересных фишек. Фото.

В видеоредакторе Xiaomi тоже есть немало интересных фишек

Наличие тех или иных функций редактора Xiaomi зависит от модели смартфона. Но большинство из них доступно на всех устройствах. Можно не переживать относительно того, что производитель, поддавшись на уговоры маркетологов, лишит полезных фишек недорогой телефон. Замена неба есть даже на стареньком Redmi Note 9 Pro, как и пресеты для создания клипов из видео.

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Звуковые эффекты Xiaomi

Наконец, прошивка MIUI имеет специальные функции для меломанов. Они скрываются в разделе настроек «Звуковые эффекты». На смартфонах с поддержкой Dolby Atmos вы можете активировать одноименную опцию и выбрать пресет для прослушивания музыки или просмотра видео. Но и без нее Xiaomi сумеет вас удивить.

Звуковые эффекты Xiaomi. Смартфоны Xiaomi дают меломанам возможность разгуляться. Фото.

Смартфоны Xiaomi дают меломанам возможность разгуляться

При подключении наушников в разделе «Звуковые эффекты» появляется пункт Mi Sound. Здесь можно применить настройки звука для конкретной модели гарнитуры, активировать эквалайзер и, самое главное, настроить звучание под свои анатомические особенности. Для этого перейдите в раздел «Пользовательские эффекты» и персонализируйте звук, следуя инструкциям.

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