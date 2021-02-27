Это самый маленький джойстик для смартфона за 350 рублей. Пользуюсь уже неделю

На смартфоне можно играть тремя способами. Самый простой — это тыкать пальцами в экран и переживать вместе с персонажем то, что происходит в его мире. Заодно получится чувствовать пальцами напряжение, которое испытывает смартфон, когда греется под нагрузкой. Можно играть при помощи геймпада, который подключается к смартфону и позволяет не держать его в руках. Но есть еще и третий способ — я бы назвал его комбинированным. Для того, чтобы так играть, надо только купить на Aliexpress небольшой и недорогой аксессуар, который занимает места меньше, чем наушники, но обладает возможностями почти полноценного геймпада для шутеров и некоторых других типов игр. Рассказываю, что я для этого купил и как играл в PUBG.

Контроллер для смартфона Baseus

Аксессуар, который я купил, сделан той самой Baseus, о которой можно услышать все больше положительных отзывов. Сначала меня даже не много раздражало настолько частое упоминание этого бренда, но со временем я начал к нему проникаться симпатией и теперь понимаю, что компания выпускает очень даже неплохие гаджеты, пусть они и стоят недорого.

Кейс для игрового контроллера

В лучших традициях на коробке есть код для проверки подлинности продукта. А сама коробка пусть и минималистичная, но зато сразу дает представление о том, что находится внутри. Приятно, что контроллеры продают на просто ”россыпью”, а в собственном транспортировочном кейсе, в котором их можно хранить или переносить.

Впрочем, и без кейса самое страшное, что может случиться с контроллерами — это потеря. В них буквально нечему ломаться. Кнопки крепкие, пружина более чем тугая, а корпус сделан из прочного пластика.

Как работает игровой контроллер Baseus

В контролере нет никакой магии, а принцип работы напоминает универсальные стилусы для сенсорных экранов. Это хорошо видно, если купить версию с прозрачным пластиком корпуса. От кнопки к той части, которая касается экрана, идет провод. Он всего лишь передает импульс от пальца к экрану.

Изначально в объявлении на Aliexpress говорится о том, что контроллеры подходят для игры в PUBG, но по своему опыту могу сказать, что подойдут они для любой игры, где активная область находится в боковой части экрана. То есть так можно играть не только в шутеры, но и в аркады, платформеры, спортивные симуляторы и даже гонки. Просто поймите, что вам даст касание верхней части экрана и станет ли вам удобнее, если эта функция перенесется на заднюю стенку. Если курком пользоваться будет удобнее, покупайте и не думайте ни о чем.

Купить компактные контроллеры Baseus

В какие игры на смартфоне удобнее играть с контроллером

Конечно, наиболее удобно пользоваться такими курками в шутерах, но если гоночные игры поддерживают возможность переноса кнопок ускорения и торможения в любое место экрана, вам будет удобнее пользоваться именно триггерами или курками.

Удобство именно раздельных триггеров заключается не только в том, что их легко носить в кармане в отличии от полноценного геймпада. Их удобно крепить на корпус благодаря возможности установки в любое место и в любом положении. Также можно пользоваться только одним из двух контроллеров, если вам так будет удобнее.

На корпусе аксессуар держится довольно крепко. Обе его части, которые касаются экрана, имеют резиновое покрытие, которое не будет царапать экран и заднюю стенку, а заодно будет надежно держать контроллеры на месте. Минус компактной конструкции в том, что ее нельзя использовать с большими чехлами. Возможно использование только с тонкими. Я намерил около 11 мм, но комфортно можно использовать только те смартфоны (или связки смартфон+чехол), толщина которых не превышает 9-10 мм. В противном случае придется сильно постараться, надевая аксессуар на такой гаджет.

Кнопка имеет текстуру для того, чтобы пальцы по ней не скользили, и это действительно работает. У меня никогда не было проблем с контролем даже при активном использовании и сильном нажатии на кнопку — палец остается на месте.

Стоит ли покупать игровой контроллер для смартфона

В итоге можно сказать, что мы получили очередной качественный аксессуар, который не просто позволит более комфортно играть на смартфоне, но и даст возможность всегда брать его с собой. Места контроллеры занимают мало (даже в комплектном кейсе), настройки не требуют, менять батарейки в них не надо, а установить можно буквально за пару секунд.

Если вы хотя бы иногда играете на смартфоне, особенно в шутеры, вы точно оцените удобство использования данного аксессуара. Посмотрите, насколько вынос некоторых элементов управления из верхней части экрана на заднюю стенку упростит процесс игры, и купите этот аксессуар. Даже если изначально функции управления находятся внизу, часто их можно через настройки вынести в любое место экрана. Значит, переносим их наверх, цепляем контроллеры и будет нам счастье.

Я купил свои контроллеры тут, но вы можете найти их поиском, если вам не нравится этот магазин. Лично у меня проблем с ним не было. Товар пришел быстро, качество хорошее, поэтому, как говорится, ”пять звезд, буду заказывать еще”.

Купить компактные контроллеры Baseus