Признаюсь честно… Я никогда не был фанатом мобильных игр. Для меня больше были консоли и ПК. Но в последнее время многое изменилось. Я не просто начал убивать время в ”логику”, а начал играть в полноценные игры. За последнее время я играл во много игр, особняком среди которых стоял Call Of Duty. Не так давно я открыл для себя мир спортивных симуляторов для Android и удивился, как далеко игры этого жанра шагнули за последние пару лет. Теперь в них действительно можно играть. Я глубоко покопался в этом вопросе, по локоть испачкав руки о второсортные игры, но нашел то, что и посоветовать не стыдно. Итак! Дамы и господа, лучшие спортивные симуляторы в студию!

Спортивные симуляторы для всех

Олег Кусов уже рассказывал об играх для Android. Я возьму чуть уже и расскажу про спортивные игры для Android. Начать предлагаю с обычных спортивных игр, которые мы все знаем, увлекаемся и даже иногда играем в оффлайне. Для нас эти виды спорта почти как национальные.

Футбольный симулятор для Android

Конечно, на первом месте будет игра от Konami. Если вы не спорили, что лучше, FIFA или PES, вы просто не играете в футбольные симуляторы. Это два конкурирующие бренда. Лично я для консоли выбираю FIFA от EA Sports, но на Android мне очень понравился именно ”пёс”.

Игра предлагает несколько основных режимов и позволяет играть за топовые клубы и их звезд. В общем, все как обычно. При этом в игре реализована очень приличная графика даже на не самых производительных смартфонах.

Единственные претензии у меня, пожалуй, только к управлению. Но это скорее из-за особенностей игровой платформы. На смартфоне играть в принципе не так удобно, как на большом телевизоре. Несмотря на это, я считаю игру лучшим футбольным симулятором на Android.

Скачать PES 2020

Баскетбольный симулятор для Android

Еще одной популярной в России игрой является баскетбол. Мне кажется, что пик его популярности пока пройден, но он все равно собирает полные залы на топовых матчах.

Издателем игры является EA. Для игры вы можете выбрать режим карьеры, построив вокруг себя команду, или, выбрав готового игрока, играть за его команду. Кроме регулярных игр, входящих в основной чемпионат, можно играть на уличных площадках. Это сильно разнообразит игровой процесс.

Знаете Fortnite? Конечно! А какие смартфоны лучше всего подходят для Fortnite?

Приятным моментом является руссификация игры. Это приятно само по себе и сможет помочь начинающим игрокам в режиме обучения, если они не знают английского.

Минусы опять же в специфическом управлении. На консоли можно управлять почти всеми пальцами, а на смартфоне только двумя.

Скачать NBA Live Mobile basketball

Хоккейный симулятор для Android

Играть в хоккейные симуляторы мне всегда нравилось куда меньше, чем смотреть матчи. В отличии, например, от футбола. Все из-за какой-то неразберихи в управлении, его инертности и в целом слабой реализации. Даже на PS 4 я так и не смог себя заставить поиграть в эту игру.

На смартфоне я тоже отнесся к ней скептически, но если вам нравятся подобные игры, вы останетесь довольны. Особенность игры в том, что она не даст вам выбрать для себя реальный клуб или игрока. Все придумано, хоть иногда и очень сильно похоже на настоящее. Так можно обойти сертификацию и не платить отчисления.

Видно, что авторы игры старались. Получилось у них не все и иногда есть к чему придраться, но в целом не все так плохо.

Скачать Hockey All Stars

Теннисный симулятор для Android

Про этот симулятор сказать особенно нечего. Это просто теннис в том виде, в котором мы привыкли его видеть.

Претензий по графике у меня нет, хотя, некоторые вопросы к управлению остаются. Сначала немного сложно его чувствовать и нормально подавать, но со временем более менее привыкаешь и начинаешь получать удовольствие.

Давайте вспомним первый смартфон в игровой линейке ROG от ASUS. А то уже второй пора выпускать.

Турниры как обычно проходят на разных покрытиях. Игроки, за которых вы будете играть, обладают разными навыками и это преимущество можно использовать для победы над соперником.

В целом, это не самый серьезный симулятор тенниса, а скорее смесь аркады и симулятора. Для разнообразия не плохо, поиграть можно — не пожалеете.

Скачать Ultimate Tennis

Редкие спортивные симуляторы для Android

Приведенные выше четыре вида спорта знают все и во всем мире. Есть и более редкие виды спорта, про которые многие слышали, но знакомы с ними не очень хорошо. Вот несколько таких игр.

Симулятор гольфа для Android

Назвать гольф народным видом спорта нельзя, но вспомните, как играли в первые симуляторы гольфа. Они очень затягивали. Это как с черепашками-ниндзя, от которых в девяностые мы узнали, что пицца — это вкусно, ни разу ее не попробовав.

Игра предлагает много локаций и полей. Все они проработаны очень неплохо. Вам останется только отправить мяч в лунку по правилам этой игры. Ничего сложного, разберетесь.

Из деталей персонажей можно отметить одежду, которую можно менять, подстраивая под себя. Это может пригодиться в мультиплеере. Все хотят выглядеть красиво перед другими игроками.

Скачать Golf King — World Tour

Симулятор Формулы 1 для Android

Это моя тема. Я, как фанат Формулы 1 более чем с 20-летним стажем, не смог пройти мимо этой игры.

Скажу так… В игре мне чего-то не хватило. В целом все неплохо, но как-то она не дотягивает до топового уровня. Возможно, я слишком сравниваю ее с консольной версией, но факт остается фактом.

Зато, если ты испытал разочарование от отмены ГП Австралии и вообще первой части сезона, у тебя будет отличный шанс выяснить, кто круче — Леклер или Ферстапен. А заодно понять, на что еще способен Сэб.

В игре есть мультиплеер, а сюжетная линия основана на сезоне 2019 года. Возможно, когда-нибудь выйдет обновление, но совсем скоро ждать его не стоит. Тем более, сезон 2019 это прям свежак, учитывая все отмены 2020-го.

Скачать F1 Mobile Racing

Симулятор сноуборда для Android

Зима уже прошла. Но была ли это зима? Многие ”любители катиться вниз по наклонной” так и не смогли нормально покататься на лыжах и сноубордах. В наших широтах сделать это было сложно даже с учетом наметенного снега. Лично я так и остался без сезона, не успев никуда съездить.

Вот вам небольшая подборочка лучших инди-игр по версии Google Play

Если вас гложет желание покататься, можете сделать это в симуляторе сноуборда. Хотя, положа руку на сердце, совсем симулятором назвать это сложно. Но от этого игра не становится хуже.

Есть несколько режимов. Можно просто неспешно катиться со склона или соревноваться на время. Оба режима доставят удовольствие. Особенно, учитывая неплохую графику, которой не ждешь от этой игры перед ее установкой.

Скачать Grand Mountain Adventure

Симулятор UFC для Android

Тут добавить нечего. Это тот самый UFC от EA Sports. Игра не такая жесткая, как Mortal Combat, но и не такая миролюбивая, как гольф.

Этот симулятор можно назвать лучшим симулятором единоборств. Играть можно за любую звезду этого вида спорта, хоть за Конора МакГрегора. Заходите в восьмиугольник и деритесь руками, ногами и с применением захватов.

У меня претензия только одна. Прорисовка персонажей какая-то нереалистичная. Они не выглядят, как настоящие люди. В остальном вопросов нет.

Скачать EA Sports UFC

Экзотические спортивные симуляторы для Android

Под экзотическими симуляторами я понимаю симуляторы тех видов спорта, которые малознакомы в нашем полушарии. А именно, американский футбол и бейсбол. Но если хотите попробовать, это ваш шанс.

Симулятор американского футбола для Android

Все виды спорта отменяют из-за пандемии, но сезон национальной футбольной лиги успел закончиться до ее начала. Теперь у вас есть возможность его продолжить.

Играл в эту игру? Может в другие из списка? Если да, заходи в наш Telegram-чат. Обсудим!

Несмотря на то, что игра бесплатная, вам будут доступны все лицензированные игроки и команды. Правда, часть из них надо будет купить за игровую валюту или реальные деньги. Плюсом является то, что возможность заработать игровую валюту есть и она реальна.

Графика очень хороша, если играть на хорошем смартфоне, про которые мы уже рассказывали. При выборе бюджетника впечатления будут не те. Но альтернатив нет и, если хотите играть, придется привыкнуть.

Скачать Madden NFL Mobile Football

Симулятор бейсбола для Android

Бейсбол для многих это вообще темный лес, а не игра. По эту сторону Атлантики мало кто вообще понимает, что в нем происходит. Возможно, именно поэтому создатели позаботились и сделали понятный режим тренировки. Он поможет не только понять, что надо делать, но и даст возможность в целом разобраться в этом виде спорта.

Графика в игре хорошая, а большой упор сделан на анимацию игроков. Когда они делают что-то во время игровых пауз.

Если хотели разобраться в сути и природе бейсбола, этот симулятор должен вам подойти. Если нет, выше приведено еще много игр, которые помогут скоротать время во время карантина.

Скачать Madden NFL Mobile Football