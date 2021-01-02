Лучшие игры для Android: Аркады

Каждый год что-то после себя оставляет. С этим мало кто будет спорить, вот только ”наследие” это должно быть приятным. Одни оценивают его с точки зрения финансовой составляющей, другие вспоминают, что было в кинематографе, а геймеры часто обращают внимание на игры, который принес год или в которые в течение него играли. Мы продолжаем публиковать подборки и сейчас приведем лучшее из того, во что мы играли в 2020 году в жанре аркады. Это самое широко распространенное понятие, поэтому в него входит большое количество игр, но от этого они не становятся менее интересными и привлекающими внимание. Так что, как обычно, заряжаем свои смартфоны и давайте начинать.

Dig Dog: Treasure Hunter — быстрая игра

В Dig Dog — Treasure Hunter вам придется охотится за сокровищами, прокладывать себе путь через левитирующие острова. Эти острова, естественно, населены всевозможными монстрами и нависают над ямами с шипами.

Вам надо постоянно что-то искать, сдерживать злодеев и выполнять другие задачи из жизни собаки. Есть сложный режим, в котором даже опытным игрокам придется не легко, но есть и простой режим. В нем у вас будет шанс с головой окунуться в игру, которая сочетает классику старой школы с современным дизайном приложений.

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Jumpgrid — игра в стире Pac-Man

Jumpgrid сочетает в себе игры в стиле Pac-Man, Frogger и даже Super Hexagon. Скажете, что они слишком разные, и будете правы, но игра взяла от каждой из них что-то свое.

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У вас не будет лабиринтов, а только сетка размером 3 на 3. Вам надо будет захватит восемь вращающихся кубиков по краям. Но задача только кажется простой.

На игровом поле будет хватать того, что помешает вам пройти уровни. Разные элементы будут постоянно крутиться по экрану, превращая уровни в своего рода хаос. Конечно, можно определить закономерности движения объектов, вот только сделать это не всегда просто. И в любом случае придется проявить внимательность и смекалку.

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Vectronom — минималистичная игра

По сути, Vectronom — это простая игра. На минималистичных трехмерных уровнях вы проводите пальцем по экрану, чтобы направить свой куб к выходу. Но вам постоянно будет в этом что-то мешать.

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Иногда вам будет казаться, что следующий шаг очевиден, но такое ощущение обманчиво и может привести вас к трудностям. Надо будет понимать, как появляются и исчезают платформы, чтобы пользоваться ими.

Это похоже на то, как головоломку слили с чем-то вроде ритм-экшена, где успех зависит от вашей способности быстро искать закономерности и буквально ”скользить” по пути к цели. Конечно, вы будете часто проигрывать, но расстраиваться не стоит, ведь игра сама по себе подарит вам приятное времяпрепровождение и много улыбок. Пусть она и небольшая, но запомнится вам надолго.

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Witcheye — игра в старом стиле

У Witcheye есть много составляющих классических игр — красочная, объемная графика, отслеживание врагов, разные уровни сложности. Правда, вам надо будет управлять парящим глазным яблоком. Этого от игры точно не ожидаешь.

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Сюжет игры в том, что ведьма преследует рыцаря, который что-то у нее украл. Естественно, будучи ведьмой, она превращается в парящее глазное яблоко, чтобы преследовать его. Что касается управления, вам придется свайпать по экрану, чтобы перемещать глазное яблоко, и нажимать, чтобы остановиться.

Можно проходить уровни, просто уворачиваясь от врагов, но куда интереснее бороться с ними, собирая различные бонусы за победу над ними. Многие согласны с тем, что в эту игру особенно приятно играть на планшете.

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Solar Explorer: New Dawn — космическая игра

В Solar Explorer: New Dawn вы направляете хрупкую ракету к планете или Луне. Она несется мимо астероидов, которые так и стремятся разрушить ее. Тяга ракеты будет направлять вас в правильную сторону, но набрать слишком большую скорость вы не сможете. Вам все равно придется ее сбросить, чтобы избежать смертельных камней.

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Пройдя этот путь, вы окажетесь в современной интерпретации Lunar Lander. Вам надо будет мягко приземлить корабль, но одного неверного движения достаточно для поражения.

Solar Explorer с яркими визуальными эффектами, насыщенным саундтреком и адреналиновым геймплеем — это аркадная игра, в которой нельзя допускать ошибок, но этим она и хороша. Поэтому вам останется только проходить ее и наслаждаться процессом.

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Edge — классическая игра

В основе Edge — отчетливое чувство минимализма, наряду с явным намеком на несколько старых классических аркад. Если не окунаться в предыстрию, то игра просто ставит перед вами задачу провести катящийся куб до конца каждого блочного уровня. По пути вы будете хватать крошечные светящиеся кубики, а в конце получите оценку вашего прохождения.

Согласитесь, что это не звучит, как что-то многообещающее. Но на деле все не совсем так, и игра оказывается довольно неплохой. Красивые визуальные эффекты и крутой саундтрек каждый раз подталкивают двигаться дальше.

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