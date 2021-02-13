5 самых необычных, стрелялок для Android

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Артем Сутягин 0

Иногда бывает такое, что тебе говорят, в каком жанре сделана игра, и становится ничего непонятно. Тут как в музыке или кино — все настолько перемешалось, что назвать жанр одним словом просто невозможно. Но есть такие жанры, которые четко и понятно говорят о себе. К ним часто относятся гонки, стратегии, головоломки и некоторые другие. А еще к ним можно отнести стрелялки. Именно об этом жанре мы поговорим в этой подборке. Не ждите стандартных шутеров от первого лица или очередного обмусоливания темы PUBG или Call Of Duty. Мы поговорим о тех стрелялках, которые можно назвать лучшими или одними из них, но при этом знают о них не все.

Google Play

Есть в Google Play и такие игры.

Backfire — шутер старой школы

Backfire — это игра, которая в хорошем смысле слова отдает прошлым, но при этом имеет одну важную отличительную черту. Других тоже хватает, но именно здесь вам придется стрелять не из передней, а из задней части вашего корабля. Главное — отбиваться от огромных неоновых монстров, которые будут вокруг вас.


Вы будете играть, используя эффект замедленного движения, приближаясь к врагам, которые издают отвратительное гортанное рычание. Вы будете собирать души, чтобы потом улучшить свой корабль. А потом вас раз за разом будет убивать огромный свирепый босс. Но все это только после того, как привыкнете к несколько необычной механике игры.

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Все это не так просто, но проявите настойчивость, и вы проведете много счастливых часов с этим старомодным, но крутым шутером.

Скачать Backfire

Death Road to Canada — игра про зомби

Death Road to Canada — фильм про зомби, превратившийся в классическую ретро-игру. Маленькие пиксельные герои блуждают в антиутопическом мире, избивая зомби всем, что попадется под руку, грабят дома и стараются, чтобы их не съели.


Поездка носит отрывистый характер, а игра постоянно пытается сбить ваш ритм. Когда надо будет принимать решения, главное, все делать правильно. Иначе можно выбрать не самый благоприятный сценарий. Например, на вас нападет лось или вы окажетесь в окружении толпы зомби с одной палкой в руке.

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Игра может вывести из себя кого угодно. Она так быстро меняет свое настроение, что игрок просто не успевает под это подстроиться. В любом случае, выглядит она не стандартно и в этом ее прелесть. А еще в изрядной дозе черного юмора. Естественно, если вы любите это.

Скачать Death Road to Canada

ATOMIK: RunGunJumpGun — стрелялка с пришельцами

ATOMIK: RunGunJumpGun — еще одна странная игра, в которой надо пробиваться через коридоры чрезвычайно разгневанных, тяжеловооруженных пришельцев, в то время, как сам герой вооружен только очень большим пистолетом. Это может показаться прекрасным, пока вы не поймете, что пистолет — это еще и летательный аппарат.


Для того, чтобы подняться выше, вам надо стрелять вниз, временно становясь уязвимым для ответного огня. В итоге, игра потребует постоянного выбора между стрельбой вперед или вниз. Делать все надо очень быстро и в итоге это складывается в сумасшедшую игру, в которой нет времени скуке. Зато размять пальцы — самое то!

При каждой смерти игра перематывает уровень, чтобы вы могли попробовать еще раз. В итоге вы будете проигрывать те самые 20 секунд снова и снова. Но пройдя их, чувствуешь себя всесильным.

Скачать ATOMIK: RunGunJumpGun

Super Crossfighter — неоновая игра

В Super Crossfighter ваш маленький корабль располагается в нижней части экрана и двигается влево и вправо, взрывая пришельцев наверху. Но противники, с которыми вы сталкиваетесь, не уклоняющиеся слабаки из игр 1970-х годов. Они вооружены до зубов и сами стараются всеми силами вас победить.


В течение игры вы сможете собирать драгоценные камни, которые впоследствии будете использовать для улучшения корабля в игровом магазине. Обратите внимание, что здесь нет IAP за дополнительные деньги. Этот интенсивный шутер основан на навыках, которыми вы владеете, и вашей способности выдерживать волну за волной суровых неоновых перестрелок.

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Downwell — аркадный шутер

Мальчик бросается в массивный колодец, имея при себе только ”боевые сапоги” для защиты. Это звучит странно, выглядит дико, вызывает много вопросов, но создает основу для превосходного аркадного шутера с удивительным умом и глубиной.

Сначала в Downwell у вас, вероятно, возникнет соблазн все взорвать, но вскоре закончатся боеприпасы. Обнаружив, что перезарядка происходит при приземлении, вы поймете, что надо много прыгать. Но дальнейшее изучение игровой механики принесет вам всевозможные награды, в результате чего ваше отношение к игре изменится.

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Игра может выглядеть так, как будто она пришла на ваше устройство Android с ZX Spectrum, но это полностью современный и очень интересный представитель жанра.

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