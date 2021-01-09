Лучшие игры для Android 2021: платформеры

Жанр платформеров очень популярен среди геймеров. Особенно высокой его популярность становится в те моменты, когда выходит какой-то хит в этом жанре. Хотя это справедливо для любого другого жанра. Мне кажется, что именно платформеры входят в ограниченное число игровых жанров, которые отлично подходят для игры на смартфоне. Мы приводили примеры огромного количества хороших игр и в этот раз поговорим именно о платформерах. В подборке будут как платные, так и бесплатные игры, поэтому каждый найдет, что выбрать для себя. Выходные продолжаются, а значит самое время поиграть во что-нибудь интересное.

GRIS — сюрреалистичная игра

В этой игре вы будете играть за девушку, потерянную в сюрреалистическом мире разрушающейся архитектуры. Она одета в платье, которое дает ей новые способности, такие, как превращение в кусок камня, который пробивает полы.

Визуально GRIS больше похожа на искусство, а не на игру. Она также полна захватывающих моментов — от любопытного маленького существа, которое преследует вас через лес, до ужасающих битв с монстрами.

Правда, в остальном игра довольно обыденная. Это платформер, где вы бежите, прыгаете и находите объекты, которые открывают новые области для исследования. Но надо отдать должное, что сделана игра хорошо и добротно.

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Drop Wizard — игра в старом стиле

Drop Wizard сочетает в себе классическую игру прошлого с некоторыми элементами современности. Цель на каждом уровне — победить врагов при помощи волшебной палочки.

Тем не менее, эта игра для Android отошла от своих предков, поскольку была переработана для сенсорного экрана. Играть в нее просто и приятно. Сначала игровой процесс может показаться упрощенным, но со временем понимаешь, что это не так.

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Помимо странного управления, игра действительно похожа на классическую аркаду. Но это исключительно в хорошем смысле.

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Bomb Chicken — взрывная игра

Bomb Chicken объединяет в себе историю про супергероя, который сталкивается с нелепым игровым персонажем и ужасным количеством взрывчатки.

Пернатый герой умеет закладывать, казалось бы, бесконечное количество бомб, хотя и с таймерами, которые длятся всего несколько секунд. Эту чудаковатую способность необходимо использовать для прохождения уровней, уничтожения врагов и ответа на главный вопрос о том, что вообще тут происходит.

В Bomb Chicken особенно приятно играть на больших экранах. Эта игра хоть и красочная, но назвать ее суперхитом вряд ли получится. Она чудаковатая, короткая и некоторым игрокам быстро надоедает. Но попробовать ее точно стоит.

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Ordia — подводная игра

Ordia — это платформер, в котором подводное существо пытается сбежать из враждебного мира. Местами вообще непонятно, что происходит, а иногда игра будет очень похожа на Angry Birds.

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Вам придется собирать предметы и проявлять свою точность, чтобы проходить уровни. При этом более поздние уровни будут довольно сложными и придется постараться, чтобы пройти их. Но если сделать этого не получится, не переживайте — игра изобилует точками перезапуска. А еще на каждом уровне есть задачи, которые не обязательно выполнять, чтобы пройти игру. Они сделаны для тех, кто хочет играть подольше.

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Oddmar — платформер для Android консольного уровня

Oddmar — мобильная платформерная игра, которая достаточно хороша, чтобы поспорить с консольными аналогами.

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Основы игры такие, как и следовало ожидать, зная, к какому жанру она относится. Надо бегать, прыгать, хватать вещи и стараться не погибнуть. Правда, игровой персонаж будет далек от предсказуемости. Визуальные эффекты в игре великолепны до такой степени, что это часто выглядит, как интерактивный мультфильм.

Можно даже сказать, что Oddmar устанавливает новый стандарт платформеров для мобильных устройств. Так уж получилось, что она платная, но на Android вы даже можете пройти первые несколько уровней бесплатно.

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Limbo — почти шедевр

Термин ”шедевр”, наверное, слишком часто используется в отношении игр, но Limbo несомненно заслуживает такой высокой оценки. Игра рассказывает о мальчике, пробирающемся через жутковатый черно-белый мир в поисках своей сестры. По своей сути Limbo — довольно простая платформерная игра с небольшим количеством головоломок, но ее яркая графика, антуражная атмосфера и великолепный дизайн уровней превращают ее во что-то совершенно иное.

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Игра может не только доставить удовольствие от игрового процесса, но и заставить сердце биться. Например, когда за вами будет гнаться гигантский паук. Такая смерть никогда не является концом — каждую сцену можно проигрывать неограниченное количество раз, пока вы не продвинетесь вперед. Это только добавляет интереса игре.

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Leo’s Fortune — премиум игра

Как и слово ”шедевр”, слово ”премиум” слишком часто относится к играм, иногда не имея за собой ничего. Но Leo’s Fortune это совсем другая история.

Это немного олдскульный платформер, в котором грубый пушистый комок выслеживает вора, укравшего его золото. Как обычно бывает в играх, вор скидывает монеты через равные промежутки времени, чтобы точно не упустить его след.

В игре прекрасно все — от анимации главного героя до пышных разнообразных фонов. Даже игровой процесс часто держит вас в напряжении и периодически встряхивает, если вы немного расслабились.

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Иногда играть бывает слишком сложно, но от этого Leo’s Fortune становится только интереснее. Есть также хардкорный режим ускоренного прохождения, который заставляет вас пройти все путешествие, не умирая.

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